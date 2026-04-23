El Gobierno se prepara para encarar una compleja negociación con los aliados por la reforma electoral

La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza

La reforma electoral figura en los planes del Gobierno Nacional desde hace meses, tal como anticipó Infobae, y a pedido de los sectores que cuestionaron el timing en 2025 el presidente Javier Milei busca impulsarla este año, en el que no se celebrarán elecciones, con intención de modificar el sistema democrático en la previa a las presidenciales de 2027. Sin embargo, los ambiciosos cambios que contempla suponen un desafío complejo para los alfiles libertarios que deberán convencer a varios sectores aliados que -a priori- anticipan que no prestarán apoyo.

La modificación que más complica los planes del oficialismo es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No obstante, configura uno de los puntos más importante del proyecto que diseñó el Poder Ejecutivo y que firmó el presidente Javier Milei durante la tarde del miércoles en la previa a ser enviado al Congreso para ser tratado en el Senado.

“La eliminación de las PASO es lo que presenta mayor dificultad, pero vamos a conseguir los votos, sino no la hubiéramos mandado”, expresó a este medio una fuente que trabaja en la tarea. Lo cierto es que en Balcarce 50 aseguran que el envío se dio sin un detallado poroteo previo por lo que el oficialismo realiza por estas horas las primeras aproximaciones en materia de apoyos.

Tras el mensaje en X de Milei, en el que anunció que tratarían la reforma que contempla además cambios en el sistema de financiamiento de los partidos, modificaciones en los requisitos legales para presentar lista, busca suspender la elección directa de parlamentarios del Mercosur, e incluye Ficha Limpia, varios sectores aliados al Poder Ejecutivo manifestaron sus diferencias y por estas horas se muestran reticentes a acompañar.

Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO (Gustavo Gavotti)

El PRO, principal socio legislativo y electoral de La Libertad Avanza, sostiene que las primarias configuran un “mecanismo de participación ciudadana que no debe descartarse a la ligera”, y advierten que no van a votar nada que no se haya debatido en profundidad. Un planteo similar tiene la Unión Cívica Radical que necesita la herramienta para resolver sus propios debates internos.

En Casa Rosada no preocupan las incipientes diferencias y se muestran optimistas en la búsqueda, ya activa, por la conquista de las voluntades. “El proceso va a ser parecido al de la reforma laboral. Va a llevar un tiempo, vamos a negociar con los gobernadores, en particular con los aliados, pero además va a suponer bastante debate”, confesó una fuente oficial en tema a este medio.

El escenario es complejo: incluso algunos aliados, como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se oponen, aunque algunas voces oficiales no ven factible que no acompañe de acordar un competencia provincial. En los últimos días, el radical se dejó fotografiar en un intercambio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, que incluyó además a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), aún sin posición definida. La posición no desalienta al oficialismo, que evalúa alternativas y confía en revertir posturas en diálogo con los representantes provinciales.

“La eliminación de las PASO no solo supone el ahorro de millones, sino que además recorta al menos seis meses de campaña electoral, lo que da lugar a potenciar la gestión”, explicaron desde la mesa política que designó Milei a este medio.

Si bien hay un consenso generalizado de ir por la de máxima y no ceder en la voluntad de eliminar las primarias, existe un sector del reducido círculo que rodea al libertario que admite la complejidad de la tarea y piensa variantes. “Es muy probable que el grueso de los aliados no vayan a apoyarla. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias”, planteó uno de los integrantes de este segundo anillo ante este medio.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la mesa electoral con los gobernadores Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio

Por los pasillos de Balcarce 50 piden darle celeridad al tratamiento, y detectan “guiños” en el articulado del proyecto que beneficiarían a los gobernadores como el casillero que se incluye en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría enganchar las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la idea de virar hacia un sistema de “circunscripciones uninominales”.

“Cuanto más tiempo demoremos, más lejos estamos de que salga”, aseveró una voz del ecosistema libertario.

Con el proyecto en la Cámara de Senadores, el equipo legislativo integrado por Diego Santilli; la jefa de bloque de LLA Patricia Bullrich, “Lule” y Martín Menem; y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, deberá aceitar el mecanismo desplegado durante las extraordinarias. “Primero se recaba las impresiones de cada bloque o actor político. Se deja que decante y, a partir de ahí, empezarán las negociaciones”, enumeró un funcionario al tanto del proceso.

El viernes, la mesa política que los contempla se reunirá en Casa Rosada al mediodía para dar curso a los nuevos objetivos fijados por el Poder Ejecutivo que incluye además la batería de leyes pensadas en defensa de la Propiedad Privada y el primer informe de gestión que deberá brindar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados el 29 de abril. Será cuestión de tiempo determinar la administración libertaria repite la performance que marcó el receso veraniego o las tensiones internas complican -una vez más- los planes.