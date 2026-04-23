Crimen y Justicia

“La menospreciaba”: una amiga de Mercedes Kvedaras relató cómo fueron los días previos al femicidio

La mujer acusó a José Figueroa de ser el responsable de la distancia entre ellas. “Nos imposibilitó compartir más tiempo”, aseguró

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Mercedes Kvedaras
La mujer había sido encontrada sin vida en el auto familiar dentro del barrio privado El Tipal

En una nueva audiencia por el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, una amiga de la infancia de la víctima, Carolina Wayar, brindó detalles sobre la dinámica de la pareja y los días previos al crimen cometido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, en la ciudad de Salta.

Según el testimonio de la mujer, ambas mantuvieron un vínculo de larga data, con etapas de mayor o menor contacto, aunque siempre sostenido. No obstante, señaló que la relación con José Figueroa, el único acusado de haberla asesinado, afectó el lazo entre ambas. “Era el marido de mi amiga y nos imposibilitó compartir más tiempo”, afirmó.

A más de un año y medio del femicidio, Figueroa llegó al juicio oral imputado como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de quien fuera su esposa. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal es representado por la titular de la Unidad de Femicidios, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

La mujer pidió que “se cumpla la condena que merece” y aportó nuevos detalles de los últimos días con vida de la víctima. Aunque la última vez que se habían visto de forma personal fue el 21 de julio, aseguró que la comunicación estuvo intacta hasta el día en el que fue brutalmente asesinada por su esposo y padre de sus hijos.

José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)
José Eduardo “Jota” Figueroa fue imputado por homicidio (Fuente: La Gaceta)

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, Wayar relató que en ese último encuentro se habían encontrado con otra amiga para tomar el té. Además, confirmó que habían hablado sobre los deseos de Kvedaras de separarse de Figueroa.

“No podía separarse”, indicó la amiga de la víctima, tras reconocer que le había mostrado un mensaje que Mercedes le había escrito al acusado, en donde le había expresado que ya no lo quería “como un hombre”, sino como el padre de sus hijos.

Después de esa reunión, la conversación se mantuvo de forma virtual. Concretamente, Wayar recordó que el 3 de agosto le escribió y la notó “afónica”. Al día siguiente, el 4 de agosto a las 09:04 horas, le envió un mensaje que nunca fue escuchado. Este dato se integró a la reconstrucción temporal del hecho que realiza el tribunal, debido a que el crimen se cometió en las primeras horas de esa mañana.

Por otro lado, la testigo recordó a Mercedes como una persona “cálida y divertida” y diferenció su punto de vista respecto de la relación del matrimonio. “Siempre fue complicada”, apuntó, para luego manifestar que, en varias situaciones, había percibido un trato despectivo de Figueroa hacia Kvedaras.

La amiga de la víctima aseguró que la relación entrre Figueroa y Kvedaras era "complicada" (El Tribuno)
La amiga de la víctima aseguró que la relación entrre Figueroa y Kvedaras era "complicada" (El Tribuno)

“La menospreciaba”, sostuvo Wayar al reconocer que solía sentirse incómoda cuando tenía que compartir con su amiga y su esposo. “Cada vez que compartía tiempo con ambos me sentía nerviosa, en alerta”, describió. Asimismo, añadió que el acusado proyectaba hacia el exterior una imagen distinta: “Siempre se mostraba amable afuera”, por lo que lo calificó como un “hipócrita”.

Durante la audiencia, también rememoró un episodio en una finca, en el que Kvedaras fue demorada por personal policial tras olvidar la documentación del vehículo. En esa ocasión, al quedarse sin batería en su teléfono, utilizó el de Wayar para comunicarse con Figueroa, quien le recriminó la situación y le respondió: “Tampoco te vas a ocupar vos de pagar esto”. La testigo interpretó este gesto como una muestra del trato habitual del acusado hacia la víctima.

“Yo le decía que trabaje, no solo para tener libertad, sino para tener sus propios logros”, relató la mujer al señalar que, con el tiempo, se enteró de que su amiga había tomado la decisión de retomar sus estudios universitarios y tenía la intención de trabajar. Sin embargo, afirmó que la víctima nunca le habló de hechos de violencia física.

Luego de que la amiga de la víctima finalizara su declaración, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans escucharon el relato de dos policías que custodiaron a Figueroa desde el 5 de agosto de 2023 en el Hospital San Bernardo hasta la mañana del día siguiente.

El juicio se retomará este jueves a las 08:30 horas
El juicio se retomará este jueves a las 08:30 horas

Tras el crimen, el acusado fue hospitalizado, debido a que intentó atentar contra su vida. A raíz de su estado, indicaron que había sido atendido por médicos y enfermeras, no recibió visitas y permaneció dormido la mayor parte del tiempo.

De la misma manera, una enfermera y un médico traumatólogo responsables de la atención de Figueroa también se presentaron a brindar su testimonio. Ambos confirmaron que el imputado presentaba signos vitales normales, brindó sus datos personales y fue sometido a una intervención quirúrgica para toilette y cierre de heridas cortantes múltiples de carácter superficial, sin riesgo de vida.

Según el sitio del Ministerio Público Fiscal de Salta, el informe médico correspondiente a ese ingreso convalidó que el hombre no presentaba lesiones que comprometieran su salud de manera grave, limitándose el procedimiento a tratar heridas superficiales.

Finalmente, un médico psiquiatra del Hospital San Bernardo señaló que se encontraba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con juicio conservado y sin alteraciones psicomotrices. Además, afirmó que el acusado no tenía ideación suicida y explicó que, al consultar por insomnio, Figueroa atribuyó la dificultad para dormir a los ruidos del lugar y la incomodidad de la cama.

Tras considerar que se trataba de una queja “banal”, el psiquiatra reconoció que había recomendado que recibiera el alta médica. Finalmente, mencionó que le llamó la atención que el propio Figueroa preguntara si sería derivado al Hospital Ragone. Está previsto que el juicio se reanude este jueves a las 08:30 horas.

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