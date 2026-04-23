Científicos revelan el impacto de la higiene bucal en la prevención de la neumonía

La higiene bucal diaria reduce hasta un 60% el riesgo de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador, según un estudio presentado en Alemania. (Freepik)

La higiene bucal previene caries, enfermedades en las encías, mantiene el aliento fresco y brinda bienestar general.

También se sabe que las bacterias que se acumulan por falta de limpieza pueden relacionarse con problemas cardíacos, diabetes y hasta complicaciones durante el embarazo.

Ahora científicos de Australia detectaron también que la higiene bucal puede reducir el riesgo de sufrir un tipo de neumonía hospitalaria.

Comprobaron que un programa de higiene bucal eficaz logra reducir en un 60% el riesgo de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador, una infección que suele originarse cuando bacterias de la boca llegan a los pulmones.

El mayor ensayo clínico sobre higiene bucal y neumonía analizó a más de 8.000 pacientes en hospitales de Australia durante un año (Freepik)

La investigación fue presentada en el congreso internacional sobre microbiología clínica y enfermedades infecciosas que se conoce como ESCMID Global 2026 en la ciudad de Munich, Alemania.

El trabajo fue liderado por Brett Mitchell, de la Universidad de Avondale en Australia. Involucró a más de 8.000 pacientes y se convirtió en el mayor estudio aleatorizado de este tipo en hospitales.

Una amenaza silenciosa en hospitales

La neumonía hospitalaria no asociada a ventilador afecta a 1 de cada 200 pacientes en EE.UU. cada año, con síntomas como fiebre y dificultad para respirar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neumonía hospitalaria no asociada a ventilador afecta aproximadamente a 1 de cada 200 personas hospitalizadas en Estados Unidos cada año, según datos de 2025.

Los síntomas incluyen fiebre, dificultad para respirar, tos y debilidad, y la infección se produce cuando bacterias de la boca o la garganta llegan a los pulmones durante la internación, sin que el paciente use ventilación mecánica.

Los investigadores hicieron el estudio para entender cómo la higiene bucal puede prevenir la neumonía hospitalaria no asociada a ventilador.

Buscaron generar evidencia sólida sobre el impacto de medidas simples en la salud de pacientes internados.

Durante el ensayo, los investigadores analizaron los efectos de un programa de cuidados bucales en nueve salas de tres hospitales australianos durante un año.

Boca y salud: un escudo simple contra la neumonía

La intervención escalonada hizo que el acceso a higiene bucal pasara del 15,9% al 61,5% entre los pacientes internados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los centros de salud, las rutinas diarias y las prioridades clínicas suelen dejar la higiene bucal en un segundo plano.

Muchos pacientes internados dependen del personal para su cuidado personal, lo que puede dificultar la limpieza adecuada de la boca durante la hospitalización.

En el estudio, cada paciente que ingresó a las salas seleccionadas recibió un cepillo de dientes, pasta dental, material educativo y acceso a recursos en línea.

El personal de salud participó en capacitaciones y recibió apoyo práctico para mejorar la atención bucal diaria de los internados. En las salas de control, se mantuvieron los cuidados habituales sin cambios.

La intervención se aplicó de manera escalonada en cada sala, con una fase nueva cada tres meses dentro del año que duró la investigación. De los 8.870 pacientes participantes, 4.347 recibieron el nuevo protocolo.

La cantidad de personas que accedió a higiene bucal aumentó de 15,9% a 61,5%, y la limpieza bucal pasó a realizarse, en promedio, 1,5 veces por día.

Qué resultados obtuvieron

Incorporar protocolos estructurados de higiene bucal en hospitales podría prevenir infecciones graves y mejorar la salud pública a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron claros: la incidencia de neumonía hospitalaria no asociada a ventilador bajó de 1 a 0,41 casos por cada 100 días de internación en riesgo, lo que representa una reducción cercana al 60%.

Los investigadores destacaron que una medida sencilla y accesible puede hacer una diferencia significativa en la prevención de infecciones graves en hospitales.

El equipo recomendó fortalecer la educación sobre higiene bucal y facilitar el acceso a productos y recursos, tanto para pacientes como para el personal sanitario.

Plantearon la importancia de implementar programas estructurados de higiene oral en hospitales, no solo como medida de bienestar, sino como estrategia para evitar complicaciones graves como la neumonía hospitalaria.

Si los hospitales adoptaran protocolos de higiene bucal similares, el número de infecciones podría bajar notablemente en distintos países.

Este enfoque sencillo puede mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y optimizar los recursos en salud pública.