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Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

A la cumbre asistirán los funcionarios de Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Reino Unido, mientras que Estados Unidos estará representado por Usha-Maria Turner, administradora adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales y Tribales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)

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Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación
Los ministros de Medio Ambiente del G7 se reúnen en París para debatir la conservación de los océanos, la biodiversidad y la desertificación

Los ministros de Medio Ambiente del Grupo de los Siete (G7) iniciarán este jueves en París una reunión de dos días sin incluir el cambio climático en la agenda, en una decisión impulsada por Francia para evitar tensiones con Estados Unidos y preservar la cohesión del bloque.

Según informó la oficina de la ministra francesa de Ecología, Monique Barbut, el encuentro se centrará en “cuestiones menos conflictivas” con el objetivo de apaciguar al miembro más poderoso del foro.

“Elegimos no abordar de frente la cuestión climática... porque las posiciones de Estados Unidos sobre este tema son bien conocidas”, señaló el ministerio.

La cartera agregó que “quisimos priorizar la unidad del G7, particularmente para proteger este foro”.

La decisión se enmarca en el giro adoptado por Washington en materia ambiental desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. Desde entonces, la administración estadounidense se retiró de acuerdos globales sobre cambio climático y debilitó varias protecciones ambientales.

A la reunión asistirán los ministros de Medio Ambiente de Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Reino Unido, mientras que Estados Unidos estará representado por Usha-Maria Turner, administradora adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales y Tribales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Según informó la oficina de la ministra francesa de Ecología, Monique Barbut, el encuentro se centrará en “cuestiones menos conflictivas” con el objetivo de apaciguar al miembro más poderoso del foro (REUTERS)
Según informó la oficina de la ministra francesa de Ecología, Monique Barbut, el encuentro se centrará en “cuestiones menos conflictivas” con el objetivo de apaciguar al miembro más poderoso del foro (REUTERS)

Pese a la ausencia del debate climático, los participantes discutirán temas como la conservación de los océanos, la financiación de la biodiversidad y el avance de la desertificación en zonas áridas.

Entre los principales puntos de la agenda figurará una iniciativa liderada por Francia para ampliar la financiación pública y privada destinada a la protección de la biodiversidad, en busca del respaldo del resto de los países del G7.

Fuentes cercanas al encuentro señalaron a AFP que el ministerio encabezado por Barbut espera anunciar 800 millones de dólares en fondos para parques nacionales en alrededor de 20 países africanos.

La reunión también buscará consensuar una declaración política sobre desertificación y seguridad, además de reforzar una alianza internacional sobre áreas marinas protegidas.

En paralelo, están previstas sesiones sobre contaminación del agua y una visita al bosque de Fontainebleau, al sur de París, como parte de un panel dedicado a la preservación forestal.

Fuentes cercanas al encuentro señalaron a AFP que el ministerio encabezado por Barbut espera anunciar 800 millones de dólares en fondos para parques nacionales en alrededor de 20 países africanos (REUTERS)
Fuentes cercanas al encuentro señalaron a AFP que el ministerio encabezado por Barbut espera anunciar 800 millones de dólares en fondos para parques nacionales en alrededor de 20 países africanos (REUTERS)

La exclusión del cambio climático generó críticas entre organizaciones ambientalistas, que cuestionaron la decisión de dejar fuera uno de los temas centrales de la agenda global.

Gaia Febvre, representante de la organización Climate Action Network, afirmó que “un G7 que avanza al ritmo de Estados Unidos no puede afirmar que responde a las crisis del siglo”. La activista agregó que “al ceder a la presión, debilita la acción colectiva y renuncia a su potencial papel de liderazgo”.

El encuentro en París tendrá lugar pocos días antes de que más de 50 países se reúnan en Colombia en la primera conferencia global dedicada exclusivamente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, principal factor del cambio climático.

La cercanía entre ambos eventos refuerza el peso político de la decisión de excluir el tema climático de la agenda del G7, en momentos en que la comunidad internacional busca acelerar compromisos para reducir emisiones y aumentar la financiación para la protección de ecosistemas vulnerables.

(Con información de AFP)

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