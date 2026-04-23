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El Ejército de Estados Unidos impidió el ingreso de 31 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo

En una actualización difundida en redes sociales por el comando militar estadounidense que opera en Medio Oriente, las fuerzas de Washington afirmaron que “la mayoría de los buques han cumplido con las instrucciones de EEUU”

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Un helicóptero blanco y azul, modelo Sikorsky S-70, con número de registro N552AC, vuela sobre el mar azul, suspendiendo una jaula de carga con un cable largo
Un helicóptero Sikorsky S-70 blanco y azul con número de registro N552AC eleva una jaula de carga sobre la superficie del océano azul, cerca de la cubierta de un barco (@CENTCOM)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) brindó nuevos detalles de la operación "Furia Épica“, en especial sobre el bloqueo del Ejército estadounidense a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. A su vez, el miércoles negó que embarcaciones comerciales hayan logrado evadir la obstrucción impuesta sobre las costas de Irán.

Según el CENTCOM, los marinos estadounidenses impidieron el paso de un total de 31 navíos desde el inicio del bloqueo. El comando castrense publicó en sus redes una infografía que resaltó el alcance global del Ejército de EEUU y su compromiso de aplicar el bloqueo en Medio Oriente y más allá.

La operación ordenó a más de 30 barcos en la región a dar la vuelta o regresar a puerto por las fuerzas de EEUU. La mayoría de estos navíos, buques petroleros, cumplió con las instrucciones de la Armada.

La misión estadounidense cuenta con la participación de más de 10.000 tropas de EEUU, más de 100 aeronaves de combate, de ala rotatoria y de vigilancia, y más de 17 buques de guerra.

Entre estos últimos se encuentran portaaviones, buques de asalto anfibio, de transporte de desembarco anfibio, de desembarco de dique, destructores de misiles guiados y buques de combate costero. A su vez, el CENTCOM cuenta con aeronaves de combate con base en tierra y en el mar, no tripuladas, de reabastecimiento de combustible y de ala rotatoria.

El buque de desembarco USS Rushmore (LSD 47) realizó operaciones de bloqueo en el mar Arábigo (@CENTCOM)
El buque de desembarco USS Rushmore (LSD 47) realizó operaciones de bloqueo en el mar Arábigo (@CENTCOM)

En cuento a las supuestas evasiones al bloqueo, el Ejército de EEUU señaló: “En las últimas 24 horas, medios han señalado que varios buques comerciales eludieron el bloqueo, citando los M/V Hero II, M/V Hedy y M/V Dorena como ejemplos. Estos reportes son imprecisos”.

La respuesta del CENTCOM llegó tras publicaciones que reportaron que 34 petroleros habrían esquivado la vigilancia estadounidense, y otras, que aseguraban que el régimen estaría exportando petróleo a través de puertos orientales.

El Comando Central precisó que los buques Hero II y Hedy, ambos con bandera iraní, se encuentran anclados en Chah Bahar después de ser interceptados por fuerzas estadounidenses, mientras que el barco Dorena está bajo escolta de un destructor de la Marina de EEUU en el océano Índico tras intentar violar el bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses están operando e implementando el bloqueo alrededor del Medio Oriente y más allá”, concluyó el Centcom.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el miércoles que la puerta para reanudar el diálogo en busca de la paz en la región con la república islámica permanece abierta, y que una próxima ronda de conversaciones podría concretarse en cuestión de horas si Teherán presenta una postura clara y unificada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

En declaraciones al New York Post, Trump respondió que “es posible” cuando se le consultó sobre la inminencia de un nuevo encuentro en Islamabad, capital de Pakistán, previsto para los próximos días.

El mandatario explicó que la extensión del alto el fuego tiene como objetivo dar tiempo al las autoridades iraníes para superar sus divisiones internas y presentar una propuesta única en la mesa de negociación. La decisión de prolongar la tregua se tomó horas antes de que venciera el plazo original, a pesar de que Trump había anticipado que no tenía previsto renovarla y que estaba dispuesto a retomar la ofensiva militar en caso de no haber avances.

Según el inquilino de la Casa Blanca, la presión diplomática de Pakistán y la ausencia de resultados concretos motivaron a Washington a mantener una postura de cautela. “He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas a mantener el bloqueo y, en todos los demás aspectos, estar listas. Extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, señaló el presidente el pasado martes.

En este contexto, a las 00:25 (GMT) de este jueves, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 4,06% hasta 96,73 dólares y el de Brent del mar del Norte, referente mundial, ganó un 3,62% hasta 105,63 dólares, antes de moderarse ambos en los minutos siguientes.

(Con información de EFE)

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