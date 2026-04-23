Grasa abdominal oculta vinculada al control de la vejiga en mujeres

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Para muchas mujeres, un estornudo repentino o una risa fuerte conlleva una consecuencia no deseada: una pequeña fuga de orina.

A menudo se descarta como una parte normal del envejecimiento o la maternidad, pero nuevas investigaciones sugieren que el verdadero culpable podría estar en lo profundo del abdomen.

Un estudio de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) en Brasil encontró que la grasa oculta almacenada entre órganos internos es un factor principal de la incontinencia urinaria inducida por esfuerzo.

La investigación -- publicada recientemente en el European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology -- sugiere que el lugar donde una mujer carga su peso importa mucho más que el número en la báscula.

La incontinencia urinaria de esfuerzo ocurre cuando las actividades cotidianas como toser, levantar pesas o hacer ejercicio ejercen demasiada presión sobre la vejiga, provocando que la orina se filtre.

"Es esa fuga urinaria la que ocurre cuando aumenta la presión dentro del abdomen y el suelo pélvico no puede contenerla", dijo Patricia Driusso en un comunicado de prensa. Es profesora de fisioterapia en UFSCar.

Para el estudio, 99 mujeres se sometieron a escáneres DXA, una prueba estándar de imagen que mide la composición corporal y muestra las zonas grasas. Su edad media era de 34 años; ninguno había dado a luz a más de dos hijos.

Aunque la obesidad general es un riesgo de incontinencia urinaria, la grasa visceral fue un factor clave y representó un riesgo particular, según el estudio.

La grasa visceral es como almohadas esponjosas que rodean los órganos abdominales. Dependiendo de dónde se encuentre, puede generar presión y aumentar el estrés en los músculos que ayudan a controlar la vejiga y los intestinos.

Aumentó la probabilidad de fugas en un 51%, según el estudio, incluso en mujeres con un IMC normal. (IMC, abreviatura de índice de masa corporal, es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.)

Los niveles más altos de grasa visceral también se relacionaron con un aumento del 16% en las molestias urinarias y un aumento del 9,3% en el impacto en las actividades diarias de las mujeres con incontinencia.

¿Por qué? Los investigadores citaron dos razones.

Por un lado, el peso de la grasa abdominal sobrecarga los músculos del suelo pélvico. Por otro, la grasa visceral libera sustancias inflamatorias que pueden debilitar el tejido muscular con el tiempo.

El estudio encontró que casi el 40% de los participantes experimentó fugas, aunque muchas mujeres lo ven como una molestia normal. Los expertos afirmaron que incluso incidentes menores son señales de que el sistema de apoyo del cuerpo está teniendo dificultades.

El estudio también relacionó la acumulación de grasa alrededor de las caderas, glúteos y muslos con la incontinencia urinaria. Otros factores que afectan al riesgo incluyen el envejecimiento, la menopausia, el número de embarazos y el cuidado del parto como las episiotomías.

Los investigadores afirmaron que las fugas son tanto prevenibles como tratables. Aunque el control del peso ayuda a reducir la presión interna, la fisioterapia centrada en el suelo pélvico se considera el tratamiento más eficaz, dijo Driusso.

Sin embargo, no es tan sencillo como hacer ejercicios de Kegel aleatorios en tu escritorio. Los investigadores afirmaron que alrededor del 30% de las mujeres no pueden contraer estos músculos correctamente sin la guía profesional, y algunas incluso pueden realizar el movimiento hacia atrás, lo que puede empeorar el problema.

Con un entrenamiento adecuado, la mayoría de las mujeres observa una mejora notable en unas 12 semanas, según los investigadores.

Más información

La Oficina de Salud de la Mujer de EE. UU. tiene directrices sobre la salud del suelo pélvico y el control de la vejiga.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad Federal de São Carlos, 17 de abril de 2026; European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 19 de enero de 2026