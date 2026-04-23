Israel y Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah (EP)

Israel y Líbano retomarán este jueves en Washington una nueva ronda de conversaciones diplomáticas, en la que Beirut solicitará una prórroga de un mes del alto el fuego que vence en los próximos días, en medio de nuevos ataques israelíes sobre territorio libanés y de renovados llamados a consolidar la tregua.

Según una fuente libanesa citada por AFP bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, “Líbano solicitará una extensión de la tregua por un mes, el fin de los bombardeos y la destrucción por parte de Israel en las zonas donde está presente, y un compromiso con el alto el fuego”.

La reunión se celebrará con la mediación de Estados Unidos y contará nuevamente con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reunirá al embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, y a la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, en presencia del embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa. Un funcionario del Departamento de Estado indicó además que también se prevé la presencia del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee.

El encuentro marcará la segunda ronda formal de conversaciones entre ambos países desde el inicio del actual proceso diplomático. La primera reunión tuvo lugar el 14 de abril en Washington y constituyó el primer contacto de este tipo desde 1993 entre dos países que permanecen oficialmente en guerra desde hace décadas.

Tras ese primer contacto, Estados Unidos anunció una tregua de diez días, cuyo vencimiento está previsto para el domingo. Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles una extensión indefinida del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

La reunión se celebrará con la mediación de Estados Unidos y contará nuevamente con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio (REUTERS)

En la antesala de la reunión, Israel sostuvo que no existen “desacuerdos serios” con Líbano y trasladó la responsabilidad del conflicto al grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán y ausente de las negociaciones. “El obstáculo para la paz y la normalización entre los países es uno: Hezbollah”, afirmó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, al referirse al proceso diplomático.

Desde Beirut, el presidente libanés Joseph Aoun confirmó el miércoles que “hay contactos en curso para extender el período del alto el fuego”, en una señal de que el gobierno busca evitar una reanudación de las hostilidades a gran escala.

Las conversaciones se desarrollarán en un contexto de fuerte tensión militar. Ataques israelíes lanzados el miércoles sobre Líbano dejaron al menos cinco muertos, según autoridades locales, pese a la vigencia de la tregua.

La agencia de defensa civil libanesa informó que uno de los bombardeos mató a la periodista Amal Khalil. Antes del hallazgo de su cuerpo, medios estatales libaneses habían reportado la muerte de otras cuatro personas en el sur y el este del país. El diario libanés Al-Akhbar, empleador de Khalil, informó además que la periodista Zeinab Faraj resultó herida.

Israel sostuvo que mantiene el derecho de actuar frente a “ataques planeados, inminentes o en curso”, en línea con los términos establecidos para la tregua.

Desde Beirut, el presidente libanés Joseph Aoun confirmó el miércoles que “hay contactos en curso para extender el período del alto el fuego”, en una señal de que el gobierno busca evitar una reanudación de las hostilidades a gran escala (REUTERS)

Desde el inicio de la guerra, las autoridades libanesas cifraron en al menos 2.454 los muertos y en un millón los desplazados por los ataques israelíes sobre el país.

El conflicto escaló después de que Hezbollah lanzara cohetes hacia Israel el 2 de marzo, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei en una operación atribuida a Estados Unidos e Israel. En respuesta, Israel lanzó intensos bombardeos aéreos e inició una incursión terrestre en el sur libanés.

Pese al alto el fuego, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en decenas de localidades del sur de Líbano, detrás de la denominada “Línea Amarilla”, que el ejército israelí describe como una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera.

Por su parte, Hezbollah informó que el martes ejecutó un ataque contra el norte de Israel en respuesta a las “flagrantes” violaciones de la tregua por parte de Israel.

Tras la primera ronda de conversaciones, ambas partes acordaron iniciar negociaciones directas con vistas a alcanzar una paz duradera, aunque la fecha y el lugar de esas conversaciones aún no fueron definidos.

Pese al alto el fuego, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en decenas de localidades del sur de Líbano, detrás de la denominada “Línea Amarilla”, que el ejército israelí describe como una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera (EP)

Para encabezar esa futura instancia, Líbano designó al experimentado diplomático Simon Karam, ex embajador en Estados Unidos, al frente de su delegación.

La continuidad de la tregua figura además entre las condiciones planteadas por Teherán para retomar sus conversaciones con Washington en busca de una salida al conflicto regional en Medio Oriente.

(Con información de AFP)