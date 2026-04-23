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Paren La Mano sorprende con su nuevo show Circus: humor, locura y entretenimiento teatral

El grupo liderado por Luquitas Rodríguez estrena su primer tour nacional con funciones exclusivas y el atractivo de un sorteo mundialista para el público

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Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral
Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral

Desde sus insólitas discusiones hasta su impactante humor, Paren La Mano conquistó el corazón de miles de usuarios a través del programa conducido por Luquitas Rodríguez. En ese marco, en las últimas horas, y tras el éxito de Párense de Manos, el grupo anunció Paren La Mano Circus, su primera gira nacional, esta vez, ligada a su gracia y estilo característico.

De esta manera, el ciclo saldrá de la pantalla para reencontrarse con su público en diferentes puntos del país. El grupo lanza un espectáculo absolutamente nuevo, concebido solo para el escenario teatral y sin antecedentes en el formato previo. El equipo inaugura un show en vivo donde cada función será irrepetible y lo que suceda en escena será exclusivo del público presente.

“CIRCUS” es una apuesta original que marca la diferencia con respecto a los shows anteriores del grupo. Creada íntegramente para teatro, esta propuesta elimina cualquier formato de grabación o streaming y se presenta como un evento con funciones únicas, en varias ciudades de Argentina durante mayo de 2024.

La nueva gira de Paren La Mano se caracteriza por no basarse en adaptaciones ni versiones en vivo del programa. Luquitas Rodríguez encabeza el equipo junto a Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna. Cada función tiene su dinámica y el contenido permanecerá solo entre quienes asistan, reforzando la singularidad del show.

Con el dream team de siempre, comandado por Luquitas Rodríguez, Roberto Galatti, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna, el equipo lleva su universo de humor, locura y entretenimiento a un formato teatral
Paren La Mano revoluciona el humor en vivo: nuevo show, sorteo mundialista y funciones irrepetibles

Fechas y ciudades de la gira nacional

La gira incluye cuatro fechas confirmadas en diferentes provincias. El tour comienza el 1 de mayo en Córdoba (Quality Arena), continúa el 2 de mayo en Mendoza (Arena Maipú), el 3 de mayo en San Juan (Estadio Aldo Cantoni) y finaliza el 23 de mayo en Rosario (Metropolitano).

Este recorrido supone el debut del grupo en escenarios argentinos de gran capacidad, sacando el fenómeno de Paren La Mano del estudio para trasladarlo directamente ante audiencias en distintas regiones del país.

El equipo de Paren La Mano subirá al escenario con su tradicional humor, improvisación y espíritu impredecible, bajo la premisa de que lo que pase quedará solo ahí, sin red, sin edición y sin posibilidad de repetición. De este modo, el espectáculo mantiene un carácter completamente distinto a cualquier creación anterior.

En contraste con los ciclos anteriores, cada encuentro será exclusivo ya que no habrá transmisión de ningún tipo. Como destacan los integrantes, “No es streaming. No se graba. No se repite”.

La nueva gira “Circus” propone la emoción de regalar un viaje a la Selección Argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
La nueva gira “Circus” propone la emoción de regalar un viaje a la Selección Argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Regalá Selección, el viaje soñado al Mundial

Como si fuera poco, cada función de “CIRCUS” incluirá el sorteo “Regalá Selección”, una iniciativa donde un asistente será elegido para viajar a ver a la Selección Argentina en el Mundial de 2026. Esta propuesta retoma la dinámica realizada hace cuatro años, cuando un espectador pudo vivir el Mundial en Qatar junto a los protagonistas del programa.

El formato suma así la pasión futbolera a la experiencia teatral, uniendo humor, improvisación y la oportunidad real de viajar al Mundial, lo que potencia la conexión de Paren La Mano con sus seguidores y añade expectativa al espectáculo.

El 20 de diciembre, las figuras del programa brillaron durante la transmisión de Párense de Manos III. Aquella velada en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, combinó el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital. En una jornada cargada de emoción, la cartelera reunió numerosos combates con una puesta en escena que integró espectáculos musicales junto con una transmisión en vivo. La velada estelar de la noche enfrentó a Gero Arias y Tomás Mazza, presentando un duelo cargado de tensión.

La organización, encabezada por el streamer Lucas “Luquita” Rodríguez y por Vorterix, ideó una experiencia que trascendió el combate, incorporando alfombra roja, entrevistas y presentaciones en vivo para captar tanto al público presente en Parque Patricios como a quienes lo sigan desde casa. Después de largas batallas cargadas de emoción, golpes y euforia, el evento llegó a su pelea estelar. Por un lado Gero Arias, del otro Tomás Mazza, dos figuras del mundo de las redes sociales dispuestas a darlo todo en la batalla estelar de Párense de Manos III. Así las cosas, en un duelo sumamente cerrado, el influencer venció al streamer en una contienda que terminó con fallo dividido.

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