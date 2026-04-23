Política

El Gobierno redefinió áreas clave de la Jefatura de Gabiente encargadas de la gestión de medios y ciberseguridad

Un decreto oficial publicado en el Boletín Oficial modifica el organigrama y los objetivos de algunas dependencias e incorpora nuevas funciones estratégicas

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El Gobierno nacional dispuso una reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que redefine la organización interna y los objetivos de varias áreas centrales para la gestión de medios y comunicación.

A través del Decreto 269/2026 publicado hoy jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la modificación del organigrama y de los objetivos operativos de sus secretarías y subsecretarías, en una medida que impacta en la coordinación política, la innovación tecnológica y la gestión de la comunicación institucional en todo el sector público.

Según el texto oficial, la renovación busca mejorar la gestión de competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete, optimizando recursos y actualizando los ámbitos de acción de los organismos descentralizados y desconcentrados bajo su órbita.

De esta manera, se transfiere a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, dependiente de Karina Milei, a la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de de Manuel Adorni.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Desde la entrada en vigencia de la medida, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología asumirán funciones ampliadas y redefinidas.

A partir de ahora, la Unidad Gabinete de Asesores contará con nuevas atribuciones, entre las que destaca la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Entre las áreas más relevantes del nuevo esquema se encuentran:

  • Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, con sus subsecretarías Legal y de Gestión Administrativa.
  • Secretaría de Asuntos Estratégicos, bajo la cual funcionan la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos de Gobierno, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.
  • Secretaría Ejecutiva, que incorpora la Subsecretaría de Coordinación Interministerial y la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria, además de la Oficina Nacional de Contrataciones.
  • Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, compuesta por las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Innovación, de Ciencia y Tecnología y de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología.
  • Secretaría de Turismo y Ambiente, con las subsecretarías de Turismo y de Ambiente.
  • Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora incluye la Subsecretaría de Prensa, la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno y la Subsecretaría de Medios Públicos.

La medida prevé también la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con anexos que detallan las responsabilidades primarias y acciones de cada área.

El decreto incorpora y sustituye objetivos clave para las áreas de innovación, ciencia y tecnología, así como para las áreas vinculadas a la gestión de proyectos estratégicos y análisis de políticas públicas.

Destaca, entre otros puntos, la participación activa en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas del sector público, el desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías estratégicas como inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas y el uso de software de código abierto.

Uno de los objetivos asignados a la Secretaría de Innovación es la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de las participaciones estatales en AR-SAT y Correo Oficial de la República Argentina S.A. Asimismo, la Secretaría ejercerá el control tutelar sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Hasta que se complete el proceso de reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes a nivel inferior, asegurando la continuidad de las acciones y dotaciones de personal. El gasto derivado de la aplicación de la nueva estructura se atenderá con los créditos asignados a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida, dictada en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional, entrará en vigencia a partir de su publicación. La Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto intervinieron en la revisión y adecuación técnica de la nueva estructura organizativa.

Con estos cambios, el Gobierno busca fortalecer la articulación entre áreas estratégicas, actualizar la gestión de políticas públicas y promover una administración más ágil, transparente y orientada a los desafíos tecnológicos y de comunicación que enfrenta el Estado argentino.

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