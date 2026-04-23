Política

Fernando Iglesias fue designado como embajador en Luxemburgo

Las nuevas funciones que asume no afectarán la representación diplomática de Argentina en Bruselas y la Unión Europea

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El Boletín Oficial publicó la resolución sobre Fernando Iglesias y su cargo en Luxemburgo
El Boletín Oficial publicó la resolución sobre Fernando Iglesias y su cargo en Luxemburgo

El Gobierno oficializó la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, según el decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El nuevo representante diplomático asumirá la función sin dejar sus actuales cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, conforme aclararon mediante el decreto 268/2026.

De acuerdo con lo dispuesto, la designación se concreta luego de que Luxemburgo concediera el plácet de estilo.

Fernando Iglesias ya cumplía funciones como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Luego de varios meses con la representación diplomática vacante en la capital belga, la medida fue adoptada a fines de marzo, después de la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación y responde a la decisión de Javier Milei y Pablo Quirno de unificar las embajadas que hasta ese momento operaban de forma paralela en Bruselas.

Javier Milei y Fernando Iglesias
Javier Milei y Fernando Iglesias

El Poder Ejecutivo puntualizó que la unificación de sedes diplomáticas, formalizada semanas antes mediante el Decreto 94/2026, tiene como fin “racionalizar el gasto público” y ordenar una estructura más austera y eficiente, ajustada a la promesa gubernamental de mantener el equilibrio fiscal. Esta decisión implica que la sede ante Bélgica absorberá también las funciones de representación frente al bloque europeo.

Según argumentaron en sus nombramientos anteriores, el ex diputado cuenta con experiencia en materia de relaciones internacionales, elementos decisivos para seleccionar su postulación. Iglesias ya había acompañado a Javier Milei en giras oficiales al exterior y había mantenido encuentros en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, lo que habría facilitado la continuidad y fluidez de la comunicación bilateral.

La confirmación de Iglesias como embajador se produjo después de que el primer pliego fuera aprobado en “comisión” y refrendado por el Senado el 26 de febrero de 2026, en una sesión que también votó el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, analizó su postulación en un contexto de objeciones del kirchnerismo, representado por Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, quienes participaron en la discusión a pesar de no integrar formalmente la comisión.

Durante la instancia, se plantearon cuestionamientos públicos y anticipos de votos negativos a la designación. Di Tullio, en particular, mencionó la existencia de una denuncia penal contra el ahora embajador. Iglesias reconoció la causa, pero afirmó: “Esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”.

A pesar de estas objeciones, el oficialismo logró impulsar el dictamen favorable para la designación del embajador Fernando Iglesias como único representante nacional de las embajadas. El Senado avaló la postulación de Iglesias, ratificando la decisión que ya se había anticipado con su nombramiento “en comisión”.

En esa misma sesión, sancionaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que entrará en vigencia de forma previsional a partir del 1° de mayo. Desde esta fecha, comenzará a aplicarse entre los 27 países de la UE y tres de los cuatro países del Mercosur. Por lo menos hasta ahora, porque Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han ratificado y han enviado la comunicación al bloque del Viejo Continente y solo falta que Paraguay, que ha ratificado recientemente el acuerdo, envíe su notificación.

La noticia se conoció tras un comunicado publicado en la red social X en la cuenta del canciller Pablo Quirno, quien señaló que “la Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo”. Luego hizo referencia a que la “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”; y que esto configura un “paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”. El canciller firma su posteo con TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) y la bandera de la Argentina.

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