Salud

Latencia del sueño ideal: cuánto deberías tardar en dormirte y cuándo puede ser una señal de alerta

Expertos revelan por qué el tiempo que tardás en conciliar el descanso también importa para tu bienestar

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Ilustración de una persona con cabello oscuro durmiendo tranquilamente en una cama en una habitación oscura. Un reloj digital en la mesita de noche marca 3:17 AM.
La latencia del sueño es el tiempo que transcurre entre acostarse y conciliar el sueño, un indicador clave de la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes desean mejorar la latencia del sueño deben saber que este concepto se refiere al tiempo que una persona tarda en dormirse tras acostarse en la cama. Según la Cleveland Clinic, comprender este parámetro es esencial para evaluar la calidad del sueño y detectar posibles trastornos como el insomnio.

La latencia del sueño, medida en minutos, representa el periodo exacto que transcurre entre el momento de acostarse y el de quedarse dormido; se trata de un indicador clave en la medicina del sueño porque permite identificar si el descanso es eficiente o si existen alteraciones relacionadas con fatiga, hábitos inadecuados o problemas de salud subyacentes.

Un intervalo saludable para la latencia del sueño, de acuerdo con la Cleveland Clinic, oscila entre 10 y 20 minutos. Este rango es orientativo y puede variar según características individuales. Dormirse en menos de 10 minutos podría indicar un nivel de cansancio excesivo, mientras que superar habitualmente los 20 minutos puede sugerir dificultades para conciliar el sueño o la presencia de algún trastorno médico.

La doctora Michelle Drerup, especialista en medicina del sueño de la Cleveland Clinic, destaca que la regularidad y la percepción de descanso reparador son más determinantes que una vigilancia estricta del tiempo exacto en cada noche. Si una persona duerme las horas necesarias y se despierta con sensación de energía, pequeñas variaciones en la latencia no deben ser motivo de alarma.

No obstante, la presencia de una latencia superior a una hora durante varias noches consecutivas, o el hecho de sentirse constantemente fatigado en el día, pueden constituir señales de alerta que justifican la consulta con un profesional de la salud.

(imagen ilustrativa infobae)
Una latencia del sueño saludable oscila entre 10 y 20 minutos, según la Cleveland Clinic, y refleja una buena calidad del descanso (imagen ilustrativa infobae)

Drerup advierte que dormirse casi de inmediato tampoco es necesariamente positivo: “Dormirse a los pocos minutos de apoyar la cabeza en la almohada podría ser señal de cansancio excesivo y fatiga”, explicó la especialista al centro médico estadounidense. Además, la preocupación excesiva por el tiempo que se tarda en dormir puede transformar la cama en un espacio de ansiedad, lo que agrava la dificultad y favorece la aparición del insomnio.

Factores que determinan el tiempo para conciliar el sueño

Numerosos factores inciden en el tiempo necesario para quedarse dormido. Entre los más frecuentes se encuentran el estrés, que activa el organismo mediante la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, y los pensamientos acelerados, que dificultan alcanzar un estado de relajación. La alteración del ritmo circadiano causada por horarios irregulares para dormir y despertar también influye negativamente en la latencia. Además, afecciones médicas como el reflujo gastroesofágico o el síndrome de piernas inquietas pueden generar molestias físicas que retrasan el inicio del sueño.

Los hábitos diarios también desempeñan un papel relevante: siestas extensas por la tarde, consumo de cafeína en la segunda mitad del día o la realización de actividades estimulantes antes de acostarse pueden prolongar la latencia. El entorno físico —como el ruido, la exposición a la luz o dormir en lugares poco familiares, por ejemplo un hotel— constituye otro factor que puede dificultar el proceso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Factores como el estrés, los pensamientos acelerados y la alteración del ritmo circadiano inciden negativamente en la latencia del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drerup señala en la Cleveland Clinic que, cuando la dificultad para dormirse se vuelve frecuente, el cerebro puede asociar la cama con la vigilia, perpetuando así el círculo vicioso del insomnio. Si bien los dispositivos portátiles permiten estimar la latencia del sueño, estos instrumentos no siempre ofrecen datos precisos y pueden confundir el tiempo real de descanso.

Estrategias para mejorar la latencia y la calidad del sueño

Para reducir la latencia del sueño, la Cleveland Clinic recomienda establecer horarios regulares tanto para acostarse como para levantarse, limitar las siestas a breves periodos en la mañana y mantener actividad física a lo largo del día.

Implementar una rutina relajante antes de dormir —como atenuar las luces, evitar pantallas y reducir los estímulos sensoriales— ayuda a preparar el cuerpo para el descanso nocturno. Es aconsejable evitar bebidas con cafeína por la tarde y registrar los patrones de sueño para identificar posibles causas de alteración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Implementar horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y mantener rutinas relajantes contribuye a reducir la latencia y mejorar la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Drerup enfatiza que el proceso de conciliación del sueño comienza desde la mañana, ya que las actividades diarias influyen en la presión homeostática que facilita el dormir por la noche. Recomienda observar y ajustar los propios hábitos, identificando áreas susceptibles de mejora.

En la mayoría de los casos, pequeños cambios en las rutinas diarias pueden facilitar el inicio del sueño y contribuir a una mejor calidad del descanso, según la Cleveland Clinic. No obstante, si las dificultades persisten o afectan significativamente la vida cotidiana, se recomienda consultar a un especialista en medicina del sueño para una evaluación integral.

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