Salud

Qué son los paseos japoneses, la tendencia que promete reducir la ansiedad

Esta técnica, sin necesidad de rutinas extenuantes ni equipamiento especial, favorece la conexión interna y la salud integral, posicionándose como una alternativa accesible

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de los paseos japoneses promueve la salud mental y física integrando atención plena y conexión con el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia emergente de paseos japoneses está modificando la forma en que muchas personas cuidan su salud física y mental, priorizando el bienestar a través de la atención plena y sin recurrir a rutinas agotadoras. Inspirada en la cultura japonesa, esta técnica plantea una alternativa sencilla al ejercicio convencional y gana popularidad entre quienes buscan cuidarse de manera accesible, según el Instituto Nacional de Salud Pública de Japón.

Los paseos japoneses son una práctica que consiste en caminar integrando la conciencia plena del momento presente. Su finalidad es conectar con el entorno y con uno mismo, transformando el paseo en una experiencia de bienestar. No exige esfuerzo físico intenso ni equipo especial, y puede practicarse en parques, calles o durante trayectos diarios, facilitando la mejora de la salud mental y corporal.

Un bloque creciente de estudios, como el publicado por la revista científica Nature Mental Health, confirma que caminar de manera consciente en entornos naturales reduce en un 21 % los síntomas de ansiedad y mejora indicadores de calidad de sueño en adultos jóvenes. Esta evidencia respalda que la práctica habitual de paseos japoneses puede ser una intervención efectiva y accesible para fortalecer la salud mental y física.

Origen de los paseos japoneses y su filosofía

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas resaltan que caminar conscientemente sin rutinas agotadoras aporta mejoras significativas al bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar con atención deliberada, observando el ritmo de los pasos, el sonido del viento o la temperatura, convierte una acción común en un pequeño refugio personal. Este enfoque une el movimiento físico y los principios de la atención plena, apostando por que el paseo sea una oportunidad de reconexión interna y no solo un desplazamiento automático.

Los paseos japoneses surgen de tradiciones de Japón, especialmente del shinrin-yoku, o “baño de bosque”, una práctica promovida desde la década de 1980 como iniciativa pública para reducir el estrés.

El Instituto Nacional de Salud Pública de Japón destaca que este hábito pone énfasis en caminar de forma consciente entre paisajes naturales, remarcando el valor del entorno y la serenidad. La técnica integra elementos culturales y científicos, transformando un acto cotidiano en un camino hacia el equilibrio emocional.

Beneficios para la salud física y mental

Dibujo acuarela de una mujer con chaqueta azul y gafas de sol caminando en un parque otoñal. Se ven árboles con hojas amarillas y verdes y hojas caídas.
La técnica de paseos japoneses integra elementos culturales y científicos para transformar el caminar en una experiencia consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar ha sido recomendado históricamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que 150 minutos a la semana de actividad física moderada pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo.

La innovación de los paseos japoneses radica en añadir la atención consciente, lo que amplía sus efectos positivos. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford, citado por Nature Mental Health, revela que incorporar la atención plena al caminar mejora el estado de ánimo y reduce el estrés, visible en la disminución de cortisol en sangre.

Combinar movimiento físico con atención plena mejora el estado de ánimo y disminuye los niveles de cortisol. Caminar en espacios naturales también favorece la creatividad y contribuye a frenar la rumiación mental, el ciclo de pensamientos negativos común en la vida actual.

Practicar de forma regular los paseos japoneses puede brindar un efecto meditativo, generando calma sin exigir pausas largas ni técnicas complejas, lo que facilita su integración diaria.

Cómo comenzar a practicar los paseos japoneses

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Caminar de 20 a 30 minutos diarios con enfoque en la respiración y el entorno facilita una integración sencilla en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de esta práctica no exige cambios drásticos. Se recomienda caminar entre 20 y 30 minutos diarios en un ambiente tranquilo, dejando a un lado distracciones como el teléfono móvil o los auriculares. Es esencial enfocar la atención en la respiración, el contacto de los pies con el suelo y los sonidos del entorno, priorizando la experiencia sobre el logro deportivo.

Lo central de los paseos japoneses es la calidad del tiempo dedicado y no la distancia. El objetivo es que caminar deje de percibirse como una obligación y se transforme en un momento grato, fácil de incorporar cada día.

El auge de esta técnica refleja la búsqueda de bienestar sin recurrir a sacrificios ni rutinas arduas. Los paseos japoneses muestran que la suavidad y la conciencia pueden ofrecer beneficios comparables a prácticas exigentes.

Convertir un paseo cotidiano en una experiencia de atención plena permite a muchas personas cuidarse y encontrar bienestar de manera simple, integrando la salud física y mental al día a día, según concluye el Instituto Nacional de Salud Pública de Japón.

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