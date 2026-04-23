Alertan por el aumento de casos de sarampión en las Américas y llaman a reforzar la vacunación

En solo tres meses de 2026, las Américas registraron más de 15.300 casos confirmados de sarampión, superando el total de contagios de todo 2025 según la OPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reaparición del sarampión en las Américas encendió una alerta sanitaria regional y llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a convocar este año a todos los países a redoblar esfuerzos de inmunización durante la Semana de Vacunación, del 25 de abril al 2 de mayo.

Esta iniciativa llega en un momento en que la región observa un avance sostenido en coberturas de vacunación infantil, pero insuficiente frente a una escalada acelerada de contagios que, solo en los primeros tres meses de 2026, ya superó la cifra total de casos registrados en todo 2025, según advirtió el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en conferencia de prensa desde Washington.

El aumento exponencial de la enfermedad se confirma con los últimos reportes: al 5 de abril de 2026, las Américas habían acumulado más de 15.300 casos confirmados de sarampión, cifra que ya supera el total registrado en el repunte de 2025.

Los países con mayor cantidad de reportes son México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, aunque también se han confirmado casos de transmisión en Bolivia y otros puntos del continente americano.

La reaparición del sarampión en las Américas encendió una alerta sanitaria regional y llevó a la Organización Panamericana de la Salud a convocar a los países a redoblar la vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación se agrava con la notificación de 43 muertes asociadas al sarampión entre 2025 y el primer trimestre de 2026, la mayoría de ellas en grupos con barreras en el acceso a los servicios de salud, de acuerdo con la información de OPS. El año pasado murieron 32 personas y, solo en el primer trimestre de 2026, ya se han registrado 11 fallecimientos por esta causa. La enfermedad afecta con especial gravedad a poblaciones vulnerables.

Durante la presentación oficial de la SVA, el director Barbosa alertó: “La reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”. Según los datos aportados por la OPS, la región fue pionera en la eliminación de la poliomielitis, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, y logró antes que cualquier otra zona del planeta restablecer coberturas de vacunación a niveles previos a la pandemia. No obstante, esas conquistas no bastaron para frenar la propagación reciente de una enfermedad que se consideraba bajo control.

Las cifras del retroceso: el sarampión supera los registros previos

Las Américas lograron eliminar el sarampión en 2016, pero perdieron este estatus en 2018, lo recuperaron en 2024 y lo volvieron a perder en 2025. En ese año, se notificaron 14.767 casos confirmados en 13 países, lo que representó casi 32 veces más que en 2024, detalló Barbosa en la rueda de prensa recogida por la OPS. La tendencia no solo se mantuvo, sino que se aceleró en 2026.

Durante 2025, alrededor del 13% de quienes contrajeron sarampión requirieron hospitalización, y el 93% no estaban vacunados. El resurgimiento de la enfermedad en Canadá se confirmó cuando el país alcanzó en octubre pasado los doce meses de transmisión continua procedente de una misma cadena, restableciendo la transmisión endémica y perdiendo, junto con la región, el estatus de eliminación. En otros territorios, la circulación del virus parece haber persistido también más de un año, lo que pone en duda la sostenibilidad futura de las estrategias de eliminación.

La cobertura de la vacuna triple viral llegó al 89% en la primera dosis y al 79% en la segunda en 2024, pero más de 1,4 millones de niños siguen sin vacunar en las Américas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bloque de información autónomo resume el escenario: En 2025, las Américas experimentaron un resurgimiento del sarampión, con 14.767 casos confirmados en 13 países, cifra casi 32 veces superior a la de 2024, y al 5 de abril de 2026 ya se han superado los 15.300 contagios, según la Organización Panamericana de la Salud. El 13% de los enfermos requirió hospitalización y el 93% no había recibido vacunación, lo que resultó en 43 muertes durante este período. La mayoría de los casos se concentra en México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

A nivel global, la preocupación se justifica por el peso creciente de la región en el total mundial: en 2025, se reportaron más de 250.000 casos de sarampión en todo el mundo, de los cuales menos de un 6% correspondían a las Américas. Esto cambió abruptamente en el primer trimestre de 2026, cuando el continente alcanzó el 21% de todos los contagios globales reportados.

“La región de las Américas se ha posicionado como líder mundial en inmunización. Somos la primera región en haber eliminado la polio, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, y la única que ha recuperado y mejorado sus coberturas de vacunación a niveles previos a la pandemia”, expuso Barbosa para la OPS.

Brechas persistentes en la inmunización

Entre 1974 y 2024, la intervención sistemática de vacunación infantil en América evitó aproximadamente 15 millones de muertes en menores de cinco años, más de 1.100 millones de casos de discapacidad y alrededor de 28.400 millones de eventos de enfermedad, según los cálculos de la OPS. A pesar de estas cifras, Barbosa advirtió en la misma conferencia que persisten brechas importantes que deben cerrarse para impedir la reaparición de brotes.

La OPS identifica la desinformación, la baja percepción del riesgo y las barreras de acceso como factores clave en el retroceso de la vacunación contra el sarampión en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la cobertura regional de la vacuna triple viral —que protege contra sarampión, rubéola y paperas— alcanzó el 89% en la primera dosis y el 79% en la segunda, mientras que la tercera dosis de la vacuna contra difteria, tos ferina y tétanos llegó al 87%. Sin embargo, más de 1,4 millones de niños permanecieron sin recibir ninguna dosis. “Esos niños no son cifras: son vidas, familias y comunidades enteras en riesgo”, subrayó Barbosa.

La estrategia de la Semana de Vacunación en las Américas busca revertir esa tendencia y llegar a los segmentos aún desprotegidos. Desde su lanzamiento en 2002, la iniciativa permitió administrar más de 1.200 millones de dosis de vacunas en la región, de acuerdo con los datos de la OPS.

La edición de la Semana de Vacunación en las Américas tendrá su lanzamiento regional el 27 de abril en Ottawa, Canadá, por primera vez desde el inicio de la campaña. Veintiún países se comprometieron a aplicar cerca de 90 millones de dosis, incluyendo más de 80 millones contra la influenza, y a poner al día el esquema de 7,2 millones de niños y niñas con vacunación incompleta, según lo comunicado por la OPS.

Para enfrentar el aumento del sarampión, la OPS proporciona apoyo técnico y operativo a los países miembros en áreas como vigilancia epidemiológica, respuesta inmediata ante brotes y planificación de jornadas de inmunización. Uno de los instrumentos clave es el Fondo Rotatorio, que en 2025 permitió la adquisición conjunta regional de 234 millones de dosis, con resultados financieros que generaron hasta 50% de ahorro para los sistemas de salud, según detalló el organismo internacional.

La Semana de Vacunación en las Américas apunta a inmunizar a más de 7 millones de niños y aplicar cerca de 90 millones de dosis en 2026 (Imagen ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo: desinformación, percepción de riesgo y barreras de acceso

Las causas del retroceso no residen en la falta de insumos: “El principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a quienes siguen sin protección”, puntualizó Barbosa en su exposición para la OPS. Entre los factores que contribuyeron a la disminución de coberturas, identificó la desinformación, la baja percepción del riesgo sanitario y las barreras de acceso en algunos segmentos sociales. Para que la erradicación sea sostenible, la transmisión del sarampión debe interrumpirse de manera continuada. El virus es altamente contagioso, por lo que los niveles de protección no pueden descender: “Dado que el sarampión es altamente contagioso, mantener su eliminación requiere coberturas superiores al 95% con dos dosis. Un solo caso puede desencadenar un brote si no alcanzamos estos niveles de protección”, subrayó el director.

Barbosa enfatizó que la erradicación es una tarea diaria y no una meta estática. Lo expresó en términos inequívocos: “Eliminar no es un logro permanente: es un objetivo que debe defenderse todos los días. Ya hemos detenido el sarampión antes. Podemos hacerlo de nuevo”. En la misma línea, advirtió: “La erradicación no es un trofeo para guardar, sino un logro que debemos defender cada día. Mientras el sarampión siga circulando en otras regiones del mundo, los países de América seguirán en constante riesgo de reintroducción”.

El director cerró su presentación reafirmando que la inmunización resulta un acto de responsabilidad colectiva: “La vacunación no es solo una decisión individual, sino un acto de solidaridad colectiva”. La única manera de erradicar las enfermedades prevenibles es sostener el compromiso de la región de forma continua y activa, sin bajar la guardia frente a los riesgos locales ni globales.