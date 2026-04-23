Damián Di Pace sobre la crisis de formación en la Argentina: “El 69% de las empresas busca especialistas y no consigue”

La falta de adecuación de la currícula escolar limita la formación de capital humano necesario para el crecimiento productivo en el país

En una entrevista exclusiva, Damián Di Pace, economista y titular de Focus Market, advirtió en Infobae al Regreso que casi la totalidad del entramado productivo está conformado por pymes, y subrayó los desafíos que enfrentan en el actual escenario económico del país.

En diálogo con el staff de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich—, Di Pace sostuvo: “El último dato había sido que el 98,7% del volumen empresario argentino son pymes”.

Para el especialista, el fenómeno excede la simple estadística: “Argentina tiene un problema en ascenso empresarial. Son muchos el volumen de mipyme que llegan a pequeña, muy pocas las que pasan de pequeñas a mediana y casi muy nada las que pasan de mediana a grande. Básicamente por la presión tributaria, cantidad de regulaciones”.

El entramado pyme en la economía argentina

Según Di Pace, la estructura productiva nacional está dominada por las pequeñas y medianas empresas: “8 o 9 de cada 10 empresas son pymes, y probablemente el sector mipyme sea el más importante”. El economista aclaró que las dificultades para el crecimiento no son nuevas: “Cuando vas a ver una pyme, por lo menos de mi consultora, que asesoro a muchas empresas, te encontrás que el día arranca por los impuestos, por el banco y recién al final por la producción. Es inviable eso”.

Las pymes representan el 98,7% del entramado empresarial argentino y enfrentan dificultades por la presión tributaria y burocrática (Infobae en Vivo)

Di Pace remarcó que la burocracia y la presión tributaria condicionan la agenda de los empresarios: “El tiempo que le dedica a tratar de consolidar su proceso administrativo, que es muy burocrático frente a regulaciones argentinas, el tiempo que dedica a administrar todos esos impuestos y el tiempo que dedica a administrar personal, con todos los inconvenientes que tiene, te sacan el tiempo para producir”.

Productividad, tecnología y el ciclo pyme

El titular de Focus Market abordó el dilema de la productividad y la adaptación tecnológica: “Cuando implementan inteligencia artificial, en la primera etapa se frustran la mayoría y lo dejan. Las pymes que logran atravesar esa barrera son más productivas, pero son muy pocas”.

Di Pace diferenció entre empresas que esperan un regreso a esquemas económicos pasados, las que se reconvierten ante la importación —“me voy a volver importador”, relató sobre un caso concreto— y aquellas que invierten en automatización y logran competir aún en contextos adversos.

Explicó que el ciclo económico reciente modificó los márgenes y la lógica comercial: “Pasaste de precios adelantados a márgenes comprimidos. Antes tenías un margen enorme y eras muy chiquito con mucha competencia”. Como ejemplo, relató el caso del sector lácteo: “Las lácteas interanualmente aumentaron un 15% en promedio, muy por debajo de la inflación”.

Esto, sumado a tasas de descuento de documentos del 80%, generó una situación de ahogo financiero: “La cadena de pago está destruida, porque vos te financiaste con el proveedor, estiraste el pago y no te entra guita, rompés caja”.

Las pymes dedican más tiempo a trámites administrativos e impositivos que a la producción, lo que perjudica la competitividad del sector (Infobae en Vivo)

La urgencia de la capacitación y el capital humano

Al ser consultado sobre la capacitación de los trabajadores para enfrentar los desafíos sectoriales, Di Pace advirtió: “El 69% de las empresas están buscando especialistas en áreas que no consiguen: minería, inteligencia artificial, negocios, informática, software, robótica, telemedicina, biotecnología, genética. Hay un montón de rubros que no están desarrollados”. Destacó la importancia de adaptar el sistema educativo: “Si no cambiás la currícula escolar, no vas a tener el capital humano que necesitás para crecer”.

En ese sentido, mencionó la experiencia internacional: “En Finlandia revolucionaron la educación, pasaron de materias a fenómenos. Convierten intelectuales de la praxis en emprendedores”. También valoró las pasantías laborales: “La mejor experiencia de mi vida no fue la universidad. Fue cuando laburé desde chico, ya tenía contacto con adultos y sabía de qué se trataba”.

El economista anunció la presentación de su libro “El futuro de las pymes, lo importante de cambiar antes de crecer” junto a Diana Mondino, el sábado 2 de mayo a las 16 en la Feria del Libro, y adelantó que el 6 de mayo se presentará un informe sobre formación y necesidades productivas elaborado junto a la Corporación Andina de Fomento.

Por otro lado, Di Pace compartió datos del relevamiento realizado por su consultora: “La deuda no bancaria, el último informe lo hacemos interanualmente. Nos daba 75% de deuda no bancaria. Bajó al 60%. Mucha gente que no pasaba por el banco ahora pasa por el banco y la deuda bancaria 55%. El crédito en Argentina fue exponencial lo que creció. Este gobierno logra algo que no logró ningún gobierno en la era democracia: en el mismo periodo de gobierno pasa del 5 al 12% del PBI el crédito al sector privado”.

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