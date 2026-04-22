Vitamina D segura: cuánto sol es necesario y cuándo aplicar protector solar

La aplicación correcta de protector solar no bloquea la producción de vitamina D durante la exposición solar controlada, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un equilibrio entre salud ósea, inmunidad y protección cutánea ha convertido a la vitamina D en un tema central para la medicina preventiva. Exponerse al sol es esencial, pero hacerlo sin riesgos exige información precisa y actualizada.

Obtener vitamina D de manera segura sigue siendo fundamental para quienes buscan fortalecer los huesos, mantener el sistema inmunitario y cuidar su salud en general. Según la Cleveland Clinic, la exposición al sol es la principal vía para que el organismo sintetice este nutriente, por lo que es esencial encontrar el equilibrio entre absorción y protección cutánea.

La exposición solar directa durante entre 10 y 30 minutos al día permite al organismo producir la cantidad necesaria de vitamina D, según la Cleveland Clinic. Superar ese tiempo no incrementa la síntesis de la vitamina, pero sí eleva el riesgo de daño cutáneo. Tras ese periodo, se recomienda aplicar protector solar y evitar los horarios de máxima radiación.

Beneficios y funciones clave de la vitamina D

El uso de protectores solares con factor igual o mayor a 30 protege la piel y no interfiere significativamente en la obtención de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo genera la mayor parte de la vitamina D a través del contacto de la piel con los rayos ultravioleta B (UVB). El Dr. Charles Garven, médico de familia de la Cleveland Clinic, explica que la reacción química inducida por la luz solar transforma la vitamina D inactiva en su forma activa, conocida como vitamina D3. Sin embargo, la piel absorbe solo una cantidad limitada cada día y la exposición excesiva no aporta beneficios adicionales en la producción de este nutriente.

Un estudio experimental reciente, realizado por el Departamento de Dermatología del Hospital Bispebjerg de Copenhague y publicado por la Clínica Barcelona, analizó el impacto de diferentes cantidades de protector solar en la producción de vitamina D después de la exposición a rayos UVB.

Los resultados mostraron que, cuando se utiliza correctamente, el protector solar puede reducir levemente la síntesis de vitamina D, pero en la práctica cotidiana esta disminución no es significativa. Los investigadores concluyeron que una exposición breve —de 10 a 20 minutos en pequeñas áreas del cuerpo, fuera de las horas de máxima radiación— es suficiente para mantener niveles adecuados sin aumentar el riesgo de daño cutáneo.

Obtener vitamina D requiere equilibrar la exposición solar breve con protección cutánea y fuentes alimenticias, para cuidar huesos, inmunidad y piel sin asumir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D interviene en funciones esenciales del organismo. Facilita la absorción de calcio, lo que contribuye al fortalecimiento óseo y reduce el riesgo de fracturas y osteoporosis, detalló Garven. Además, el mantenimiento de niveles adecuados previene el debilitamiento óseo y favorece el equilibrio emocional. La exposición regular al aire libre, además de estimular la síntesis de vitamina D, promueve la actividad física y social, con un efecto positivo en el bienestar general.

Riesgos de la exposición solar sin protección

Exponerse al sol en exceso y sin protección implica riesgos relevantes para la piel. Entre las principales consecuencias figuran el envejecimiento prematuro, las quemaduras solares y un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, incluido el melanoma, el tipo más grave.

El Dr. Garven advierte también sobre el uso de camas solar, que emiten principalmente rayos UVA. Este método no genera beneficios para la obtención de vitamina D y sí incrementa los riesgos dermatológicos.

Superar la exposición solar recomendada no mejora la síntesis de vitamina D y, en cambio, eleva el riesgo de quemaduras y cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener vitamina D y al mismo tiempo proteger la piel, la Cleveland Clinic recomienda usar diariamente un protector solar con factor igual o superior a 30. Según Garven, “el protector solar no bloquea la conversión de la vitamina D”. Su uso permite disfrutar de la exposición al aire libre sin anular la síntesis del nutriente.

La exposición breve es ideal: para la mayoría de las personas, entre 10 y 30 minutos de sol directo bastan para estimular la producción de vitamina D. Prolongar el tiempo bajo el sol no aporta ventajas adicionales y sí multiplica los daños sobre la salud cutánea. Después de ese periodo, se aconseja reaplicar protector solar y buscar sombra, especialmente durante las horas centrales del día.

Otras recomendaciones incluyen evitar el sol intenso, buscar sombra y utilizar prendas adecuadas para proteger la piel. La Cleveland Clinic destaca la importancia de mantener actividades al aire libre de manera regular y segura.

Alternativas a la exposición solar para obtener vitamina D

La Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional sanitario antes de iniciar suplementos de vitamina D, especialmente en presencia de enfermedades renales o riesgo de deficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la exposición solar limitada impide alcanzar niveles óptimos de vitamina D, existen alternativas como el consumo de pescados grasos, cereales y lácteos fortificados. Si es necesario, pueden emplearse suplementos, aunque el Dr. Garven recomienda consultar a un profesional sanitario antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en casos de enfermedades renales.

Una revisión publicada advierte que incluso en verano muchas personas no alcanzan los valores óptimos de vitamina D, por lo que la combinación de fuentes alimenticias y exposición solar responsable es clave para mantener la salud ósea y general.

El mensaje de la Cleveland Clinic es preciso: equilibrar el tiempo bajo el sol, usar protección adecuada y considerar otras fuentes nutricionales permite obtener los beneficios de la vitamina D sin comprometer la salud de la piel. Consultar con un profesional de la salud contribuye a lograr un manejo responsable de la exposición solar y la suplementación nutricional.