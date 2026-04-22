Salud

Vitamina D segura: cuánto sol es necesario y cuándo aplicar protector solar

Las nuevas recomendaciones médicas de expertos de Cleveland Clinic destacan la importancia de limitar la radiación directa y priorizar la salud de la piel mediante estrategias adaptadas a la edad y condición física de cada persona

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La aplicación correcta de protector solar no bloquea la producción de vitamina D durante la exposición solar controlada, según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de un equilibrio entre salud ósea, inmunidad y protección cutánea ha convertido a la vitamina D en un tema central para la medicina preventiva. Exponerse al sol es esencial, pero hacerlo sin riesgos exige información precisa y actualizada.

Obtener vitamina D de manera segura sigue siendo fundamental para quienes buscan fortalecer los huesos, mantener el sistema inmunitario y cuidar su salud en general. Según la Cleveland Clinic, la exposición al sol es la principal vía para que el organismo sintetice este nutriente, por lo que es esencial encontrar el equilibrio entre absorción y protección cutánea.

La exposición solar directa durante entre 10 y 30 minutos al día permite al organismo producir la cantidad necesaria de vitamina D, según la Cleveland Clinic. Superar ese tiempo no incrementa la síntesis de la vitamina, pero sí eleva el riesgo de daño cutáneo. Tras ese periodo, se recomienda aplicar protector solar y evitar los horarios de máxima radiación.

Beneficios y funciones clave de la vitamina D

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de protectores solares con factor igual o mayor a 30 protege la piel y no interfiere significativamente en la obtención de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo genera la mayor parte de la vitamina D a través del contacto de la piel con los rayos ultravioleta B (UVB). El Dr. Charles Garven, médico de familia de la Cleveland Clinic, explica que la reacción química inducida por la luz solar transforma la vitamina D inactiva en su forma activa, conocida como vitamina D3. Sin embargo, la piel absorbe solo una cantidad limitada cada día y la exposición excesiva no aporta beneficios adicionales en la producción de este nutriente.

Un estudio experimental reciente, realizado por el Departamento de Dermatología del Hospital Bispebjerg de Copenhague y publicado por la Clínica Barcelona, analizó el impacto de diferentes cantidades de protector solar en la producción de vitamina D después de la exposición a rayos UVB.

Los resultados mostraron que, cuando se utiliza correctamente, el protector solar puede reducir levemente la síntesis de vitamina D, pero en la práctica cotidiana esta disminución no es significativa. Los investigadores concluyeron que una exposición breve —de 10 a 20 minutos en pequeñas áreas del cuerpo, fuera de las horas de máxima radiación— es suficiente para mantener niveles adecuados sin aumentar el riesgo de daño cutáneo.

Infografía detallada sobre la obtención de vitamina D. Muestra un cuerpo humano, sol, protector solar, huesos, cerebro, alimentos y suplementos.
Obtener vitamina D requiere equilibrar la exposición solar breve con protección cutánea y fuentes alimenticias, para cuidar huesos, inmunidad y piel sin asumir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D interviene en funciones esenciales del organismo. Facilita la absorción de calcio, lo que contribuye al fortalecimiento óseo y reduce el riesgo de fracturas y osteoporosis, detalló Garven. Además, el mantenimiento de niveles adecuados previene el debilitamiento óseo y favorece el equilibrio emocional. La exposición regular al aire libre, además de estimular la síntesis de vitamina D, promueve la actividad física y social, con un efecto positivo en el bienestar general.

Riesgos de la exposición solar sin protección

Exponerse al sol en exceso y sin protección implica riesgos relevantes para la piel. Entre las principales consecuencias figuran el envejecimiento prematuro, las quemaduras solares y un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, incluido el melanoma, el tipo más grave.

El Dr. Garven advierte también sobre el uso de camas solar, que emiten principalmente rayos UVA. Este método no genera beneficios para la obtención de vitamina D y sí incrementa los riesgos dermatológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Superar la exposición solar recomendada no mejora la síntesis de vitamina D y, en cambio, eleva el riesgo de quemaduras y cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener vitamina D y al mismo tiempo proteger la piel, la Cleveland Clinic recomienda usar diariamente un protector solar con factor igual o superior a 30. Según Garven, “el protector solar no bloquea la conversión de la vitamina D”. Su uso permite disfrutar de la exposición al aire libre sin anular la síntesis del nutriente.

La exposición breve es ideal: para la mayoría de las personas, entre 10 y 30 minutos de sol directo bastan para estimular la producción de vitamina D. Prolongar el tiempo bajo el sol no aporta ventajas adicionales y sí multiplica los daños sobre la salud cutánea. Después de ese periodo, se aconseja reaplicar protector solar y buscar sombra, especialmente durante las horas centrales del día.

Otras recomendaciones incluyen evitar el sol intenso, buscar sombra y utilizar prendas adecuadas para proteger la piel. La Cleveland Clinic destaca la importancia de mantener actividades al aire libre de manera regular y segura.

Alternativas a la exposición solar para obtener vitamina D

Una mujer y un doctor en bata blanca sentados en un consultorio. El médico escribe en una libreta mientras la mujer lo mira.
La Cleveland Clinic recomienda consultar a un profesional sanitario antes de iniciar suplementos de vitamina D, especialmente en presencia de enfermedades renales o riesgo de deficiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la exposición solar limitada impide alcanzar niveles óptimos de vitamina D, existen alternativas como el consumo de pescados grasos, cereales y lácteos fortificados. Si es necesario, pueden emplearse suplementos, aunque el Dr. Garven recomienda consultar a un profesional sanitario antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en casos de enfermedades renales.

Una revisión publicada advierte que incluso en verano muchas personas no alcanzan los valores óptimos de vitamina D, por lo que la combinación de fuentes alimenticias y exposición solar responsable es clave para mantener la salud ósea y general.

El mensaje de la Cleveland Clinic es preciso: equilibrar el tiempo bajo el sol, usar protección adecuada y considerar otras fuentes nutricionales permite obtener los beneficios de la vitamina D sin comprometer la salud de la piel. Consultar con un profesional de la salud contribuye a lograr un manejo responsable de la exposición solar y la suplementación nutricional.

Temas Relacionados

Vitamina DCleveland ClinicSalud ÓseaExposición SolarProtección DermatológicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nueva alerta por la caída de la vacunación en Argentina: causas y riesgos para la salud

El descenso en la aplicación de dosis esenciales favorece el regreso de patologías que se creían controladas, según advierten especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría

Nueva alerta por la caída de la vacunación en Argentina: causas y riesgos para la salud

Uno de cada cinco niños en Argentina quedó sin atención médica en 2025, según un relevamiento

El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina reveló además que el 18,1% de los chicos presenta síntomas de tristeza o ansiedad y el 37,5% enfrenta dificultades para acceder a vestimenta adecuada

Uno de cada cinco niños en Argentina quedó sin atención médica en 2025, según un relevamiento

Fumar y vapear marihuana aumenta el riesgo de ataques de asma entre adultos jóvenes, según un estudio

Healthday Spanish

Fumar y vapear marihuana aumenta el riesgo de ataques de asma entre adultos jóvenes, según un estudio

Los perros de servicio realizan tareas similares a las de los cuidadores humanos, según los investigadores

Healthday Spanish

Los perros de servicio realizan tareas similares a las de los cuidadores humanos, según los investigadores

No es necesaria una combinación potente de antibióticos para infecciones sinusales simples, según un estudio

Healthday Spanish

No es necesaria una combinación potente de antibióticos para infecciones sinusales simples, según un estudio
DEPORTES
Pesó más de 200 kilos, jugó con los Globetrotters, fue un ícono del básquet callejero y su repentina muerte lo convirtió en leyenda

Pesó más de 200 kilos, jugó con los Globetrotters, fue un ícono del básquet callejero y su repentina muerte lo convirtió en leyenda

El crítico momento de un ex ídolo de Boca y verdugo de River tras salir de la cárcel: “Es prácticamente un indigente”

Claudio Úbeda, sin filtro: la polémica del Superclásico ante River, su contrato en Boca y la relación con Riquelme

Lapidaria crítica de Mostaza Merlo a un futbolista de River tras la derrota ante Boca: “Es un jugador blandito”

Mandarina, Control Orientado y Buenos Aires City: los nuevos clubes del Torneo Promocional Amateur, que brindará un ascenso a la Primera C

TELESHOW
María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El regreso de Solange Abraham a Gran Hermano tras su paso por La Casa de los Famosos: “¡Llegó la reina, bebé!”

Rocío Robles contó cómo empezó su relación con Adrián Suar: el consejo clave de una tarotista

INFOBAE AMÉRICA

León XIV cerrará su gira africana en un homenaje a víctimas del incendio y explosiones en Bata en Guinea Ecuatorial

León XIV cerrará su gira africana en un homenaje a víctimas del incendio y explosiones en Bata en Guinea Ecuatorial

Rusia y el régimen de Corea del Norte estrecharon sus vínculos con la inauguración de un nuevo puente estratégico

Estados Unidos solicitó al régimen cubano poder llevar internet a la isla a través de Starlink

El avance de las drogas sintéticas en la región: mezclas impredecibles y un desafío sanitario creciente

Brasil viola Convención de Viena al perseguir opositor de Lula en Estados Unidos