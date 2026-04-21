Los poderes de la naloxona para revertir la sobredosis se ven desafiados por los opioides actuales, según muestran las pruebas

LUNES, 20 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- El medicamento que revierte la sobredosis naloxona ha sido justamente aclamado como un avance que salva vidas, salvando innumerables vidas por sobredosis de opioides.

Pero un nuevo estudio advierte que la droga maravillosa tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a sobredosis que implican la potente nueva oleada de opioides sintéticos como el fentanilo.

La naloxona puede no revertir completamente las sobredosis causadas por opioides sintéticos, informan los investigadores en el número de mayo de la revista Anesthesiology.

Por ello, los testigos deberían estar preparados para administrar dosis adicionales de naloxona si la primera no restaura la respiración de la víctima de sobredosis, según los investigadores.

"Nuestro estudio muestra que las dosis actuales de naloxona pueden no ser suficientes para revertir las sobredosis causadas por opioides sintéticos más recientes", dijo el investigador principal Maarten van Lemmen , de la unidad de investigación sobre dolor del Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores rastrearon cómo funcionaba la naloxona entre 30 pacientes alimentados con un goteo continuo de fentanilo o sufentanilo hasta que su respiración se ralentizó. De los pacientes, 12 nunca habían consumido opioides y 18 eran consumidores diarios de opioides.

El fentanilo y otros opioides sintéticos representan ahora entre el 60% y el 79% de las muertes por sobredosis en EE. UU., según los investigadores en notas de fondo.

La naloxona actúa uniéndose a los receptores opioides del cerebro y el sistema nervioso sin activarlos. Esto bloquea cualquier opioide ya presente en el cuerpo de la persona, revirtiendo su sobredosis.

Pero los opioides sintéticos se unen más estrechamente a estos receptores, lo que dificulta su reversión con una dosis estándar de naloxona, según los investigadores.

Los resultados mostraron que la naloxona restauraba la respiración en 2 a 4 minutos en todos los participantes, pero sus efectos se redujeron.

Los pacientes parecían estar despiertos y parcialmente alertas, pero las pruebas mostraron que su respiración no se había recuperado completamente, según los investigadores.

Dado que la naloxona es menos fiable contra los opioides sintéticos, los investigadores dijeron que es vital llamar inmediatamente al 112 ante cualquier sobredosis sospechosa, incluso si se ha administrado naloxona.

También es posible que los efectos de la naloxona desaparezcan rápidamente, por lo que las personas deben estar preparadas para administrar dosis adicionales mientras esperan atención médica.

Las directrices sobre la naloxona deberían actualizarse para reflejar la amenaza de opioides más potentes, según los investigadores. Puede que sea necesario aumentar las dosis estándar de naloxona, o administrar varias dosis a personas a las que se les recetaron opioides.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre la naloxona.

FUENTES: Sociedad Americana de Anestesiólogos, comunicado de prensa, 13 de abril de 2026; Anestesiología, mayo de 2026