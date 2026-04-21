Salud

Un ensayo clínico sugiere dos formas sencillas de combatir la niebla mental relacionada con la quimioterapia

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LUNES, 20 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La niebla mental es un efecto secundario común de la quimioterapia para el cáncer, ya que los cócteles tóxicos de fármacos afectan la atención, la memoria y la capacidad de hacer varias cosas a la vez en la ocasión.

Pero un par de soluciones baratas y sencillas -- ibuprofeno en dosis bajas y ejercicio-- parecen ser eficaces para proteger la función cerebral de los pacientes con cáncer durante la quimioterapia, según informaron hoy investigadores en la revista Cancer.

Tanto el ejercicio como el ibuprofeno redujeron individualmente la niebla mental asociada a la quimioterapia y, cuando se administraban juntos, producían resultados aún mejores, según los investigadores.

"Nos anima el hallazgo de este ensayo que sugiere posibles beneficios de ambas intervenciones para algunos dominios cognitivos", dijo la investigadora principal Michelle Janelsins en un comunicado de prensa. Es jefa de la división de cuidados de apoyo en oncología en el University of Rochester Medical Center en el estado de Nueva York.

Para el estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 86 pacientes con cáncer en quimioterapia en cuatro grupos diferentes: ejercicio más ibuprofeno, ejercicio con pastilla placebo, ibuprofeno solo o solo placebo.

Tras seis semanas, los participantes en un programa de ejercicio adaptado para pacientes con cáncer tuvieron una atención significativamente mejor en comparación con quienes recibían placebo, según los resultados. El grupo que solo tomó ibuprofeno también tuvo mejores resultados que el grupo placebo.

En general, las personas que usaron ejercicio más ibuprofeno o simplemente ejercicio obtuvieron mejores resultados en una medida que evaluó con qué frecuencia amigos, familiares o compañeros de trabajo notaron la niebla mental del paciente.

"Claramente, vimos un efecto más pronunciado con el ejercicio, lo cual es notable teniendo en cuenta los múltiples beneficios para la salud que ofrece el ejercicio para los supervivientes de cáncer", dijo Janelsins.

Sin embargo, quienes solo tomaban ibuprofeno mostraron menos mejora en la memoria verbal a corto plazo, lo que sugiere que podría aliviar la niebla mental de forma menos consistente, según los investigadores.

Janelsins indicó que los estudios futuros deberían modificar la duración y la dosis del ejercicio y del ibuprofeno para determinar la mejor prescripción para los pacientes.

Estos resultados también deben confirmarse en un ensayo de seguimiento más amplio, señalaron los investigadores.

Janelsins también recalcó que cualquier paciente con cáncer interesado en evitar la niebla mental mediante ejercicio o ibuprofeno debería primero hablar de sus planes con su médico.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el ejercicio para pacientes con cáncer.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 20 de abril de 2026; Cáncer, 20 de abril de 2026

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