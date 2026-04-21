Los sueños afectan tu estado de ánimo matutino de formas sorprendentes, según un estudio

LUNES, 20 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las pesadillas pueden afectar tu estado de ánimo matutino, pero no si un poco de alegría se añade a tu sueño, según un nuevo estudio.

Las personas que tenían sueños llenos de miedo tenían más probabilidades de estar de mal humor a la mañana siguiente, informaron recientemente investigadores en la revista Sleep.

Pero si sus sueños mezclaban miedo y alegría, los dormilones tenían un 20% más de probabilidades de despertarse con un estado mental tranquilo, según el estudio.

Curiosamente, las personas que manejaban mejor sus emociones tendían a tener niveles más altos de miedo en sus sueños y, según los investigadores, un estado de ánimo aún peor a la mañana siguiente.

"Encontramos dos resultados diferentes", dijo el investigador principal Garrett Baber, estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas, en un comunicado de prensa.

"En el día a día, más miedo en los sueños se asociaba con un peor estado de ánimo por la mañana", dijo Baber. "Sin embargo, las personas que informaron usar estrategias de regulación emocional más adaptativas --como la aceptación en lugar de la supresión-- mostraron niveles más altos de miedo en sus sueños de media."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los informes de sueños de más de 500 personas, comparando las emociones de esos sueños con el estado emocional de los participantes a la mañana siguiente.

"La idea que más me ha interesado es si las emociones en nuestros sueños tienen algún impacto en nuestras emociones durante el día", dijo Baber.

"Estamos en un entorno seguro en nuestros sueños. Técnicamente no podemos ser dañados. Si todo sale mal en un sueño, nos despertamos", explicó. "Mientras el sueño no se vea realmente interrumpido, si no llega a ser una pesadilla, el miedo en nuestros sueños podría ayudarnos a manejar mejor nuestras emociones durante el día."

Sin embargo, los resultados mostraron que el miedo en realidad provocaba que las personas se despertaran de mal humor, con resultados aún más pronunciados entre quienes son más capaces de gestionar sus emociones.

Los investigadores también analizaron la alegría en los sueños.

"Examinamos si la complejidad emocional --experimentar múltiples emociones a la vez-- tenía algún efecto", añadió Baber.

"Descubrimos que cuando los sueños contenían miedo y alegría al mismo tiempo, la gente era menos propensa a informar de un estado de ánimo negativo por la mañana", dijo. "Esto fue un hallazgo novedoso. Sugiere que la complejidad emocional en los sueños puede tener un efecto protector."

Sin embargo, es difícil decir cuándo un sueño empieza a afectar nuestras emociones, dijo Baber.

"No hay consenso sobre cuándo ocurre el procesamiento emocional", dijo. "Los primeros trabajos asumían que ocurría durante el propio sueño. Estoy probando si puede ser más importante cómo nos afectan los sueños más tarde ese día."

Aunque este estudio se centró en la mañana, los efectos pueden manifestarse mucho más tarde.

"Una teoría emergente sugiere que los cambios dentro del propio sueño pueden reflejar una regulación emocional", dijo Baber. "La presencia tanto del miedo como de la alegría puede ser un ejemplo de ello."

Los investigadores planean a continuación estudiar las posibles diferencias entre pesadillas y pesadillas.

"Las pesadillas suelen definirse como sueños tan angustiosos que despiertan a la persona, frente a pesadillas en las que la persona permanece dormida", dijo Baber. "Existen terapias eficaces para las pesadillas crónicas, especialmente en personas con TEPT, donde las pesadillas sobre experiencias traumáticas son habituales. Puede haber matices en si algunas formas de sueños angustiantes representan al cerebro intentando procesar emociones."

En otras palabras, las pesadillas pueden poner en peligro la salud mental y física de una persona, mientras que las pesadillas simples pueden ser un signo de resiliencia cerebral, dijo.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre las pesadillas en adultos.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Kansas, 14 de abril de 2026; Sleep, 13 de marzo de 2026