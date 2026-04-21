Sociedad

Mauricio Macri recordó cuando barajó a Luis Brandoni como compañero de fórmula

El ex mandatario habló del vínculo que tenía con el artista, los acuerdos y desacuerdos. “Los expertos decidieron que era mejor Pichetto, yo no tengo idea”, aseguró

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Velorio de Luis Brandoni
Mauricio Macrio dio el presente en la Legislatura porteña para despedir a Brandoni (RS Fotos)

El ex presidente Mauricio Macri pasó por la Legislatura porteña, al igual que otras figuras políticas y de distintos ámbitos, a despedir a Luis Brandoni, quien falleció este lunes por la madrugada. En declaraciones a la prensa, el referente del PRO se refirió a la relación, los momentos que los unieron, y el compromiso que el actor mantenía con la vida pública. “Gracias a la política tuve la posibilidad de conocerlo”, remarcó.

“En momentos difíciles, él estuvo siempre defendiendo la república, defendiendo las libertades, sin importarle las consecuencias, que eso no es habitual”, sostuvo Macri respecto al ex diputado radical, asegurando que en un ámbito en el que muchos “prefieren especular”, Brandoni “siempre se jugó a decir lo que opinaba”. Según él, eso lo hacía único.

Uno de los recuerdos que Macri trajo al momento fue cuando mencionó que Brandoni estuvo en lista de candidatos para acompañarlo en la fórmula para la reelección presidencial de 2019. “Estábamos entre Macri y Brandoni, Macri y Pichetto. Ahí los expertos decidieron que era mejor Pichetto, yo no tengo idea”, aseguró frente a la puerta de la Legislatura porteña.

Parque Lezama
Luis Brandoni y Eduardo Blanco en "Parque Lezama" (Créditos: Marcos Ludevid)

El empresario repasó los primeros encuentros que mantuvo con el artista. Explicó que el diálogo entre ambos se inició a partir de la movilización por el caso del fiscal fallecido (Alberto) Nisman y se mantuvo durante años. “Hubo muchos momentos de tensión, muchos momentos en los cuales se discutía el futuro de la república y él estaba poniendo todo. Siempre sin especulaciones”, manifestó. Según expresó, había un deseo compartido entre ambos que era “poder crecer, poder vivir en paz, convivir sanamente, ser parte del mundo, que nuestros hijos se desarrollen acá”.

Asimismo, Macri no olvidó mencionar las diferencias políticas que existían entre ambos. Brandoni era “fanático de Alfonsín y al principio no nos llevábamos tan bien”. Pero con el tiempo ese vínculo fue más estrecho y aseguró: “De golpe surgió una relación y un afecto mutuo que fue muy grande”.

Velorio de Luis Brandoni
Jorge Macri y Hernán Lombardi (Foto: RS Fotos)

Al ser consultado sobre las razones de ese acercamiento, el ex presidente lo atribuyó a las oportunidades que te da la vida “de hablar y vencer prejuicios”, señalando a su vez la admiración natural que le tenía de haberlo visto en tantas películas buenas. En ese punto destacó el último trabajo de Brandoni junto a Eduardo Blanco, con la dirección de Juan José Campanella, en Parque Lezama. “Cuando la fui a ver me pareció algo maravilloso”, contó.

Al referirse al último contacto que mantuvieron, señaló que la conversación se produjo “hace un año y pico”. Por último destacó el compromiso personal de Brandoni más allá de su carrera artística y señaló: “No necesitaba meterse en lo que se metía porque él era exitoso en lo suyo, respetado y querido”, expresó.

En el homenaje participaron diversas figuras públicas, entre ellas el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi. Cerca de las 20, la senadora nacional Patricia Bullrich también se acercó para despedir al intérprete, al igual que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Velorio de Luis Brandoni
Patricia Bullrich, en el velatorio de Brandoni (RS Fotos)

Entre los primeros en llegar al recinto se encontraba Carlos Rottemberg, productor teatral y amigo cercano de Brandoni, quien acompañó el traslado del féretro hasta el interior del Palacio legislativo. Hacia el mediodía, se sumaron familiares y allegados, entre ellos la hija del actor, Micaela, y sus nietos Macarena y Tomás.

Desde las primeras horas, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires permanece de luto para recibir los restos de Brandoni y comenzar el velatorio público. Minutos antes del mediodía, el féretro arribó al salón Montevideo, escoltado por familiares y amigos, donde se desarrollaba la despedida. Frente al edificio legislativo, una gran cantidad de camarógrafos y fotógrafos se concentraba para captar cada momento del adiós al reconocido actor.

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