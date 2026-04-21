Salud

Un antibiótico extra no reduce el riesgo de infección durante la cirugía para corregir fracturas complejas, según un ensayo

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LUNES, 20 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Añadir un polvo antibiótico extra no reduce aún más el riesgo de infección durante una cirugía para reparar fracturas óseas complejas, según un nuevo estudio.

Las personas tenían una tasa similar de infecciones postoperatorias, ya sea que los médicos espolvorearan uno o dos polvos antibióticos en la herida quirúrgica, informaron los investigadores el 15 de abril en el Journal of the American Medical Association.

"Los cirujanos no deberían esperar beneficiarse de este enfoque combinado en la práctica rutinaria", afirmó el investigador Nathan O'Hara, profesor asociado de ortopedia en la Universidad de Maryland, en un comunicado de prensa.

Actualmente, los médicos espolvorean polvo de vancomicina en el lugar quirúrgico de personas con fracturas de pierna de alto riesgo, para reducir su riesgo de infecciones profundas, según los investigadores en notas de fondo.

Pero la vancomicina solo ataca bacterias gram-positivas que se observan comúnmente en infecciones quirúrgicas, según los investigadores.

No hace nada para prevenir la infección por bacterias gramnegativas, que también pueden causar una infección tras fracturas.

Esto llevó a los investigadores a probar si añadir polvo de tobramicina --que actúa contra bacterias gramnegativas-- podría reducir aún más el riesgo de infección.

Para el ensayo clínico, los investigadores reclutaron a más de 1.500 pacientes de 39 centros de trauma de EE. UU. y los asignaron aleatoriamente para recibir solo polvo de vancomicina o la combinación de polvos de vancomicina y tobramicina.

Los resultados mostraron que las tasas de infección entre ambos grupos no fueron significativas: 7,4% para quienes recibieron la combinación frente al 6,6% para quienes recibieron solo vancomicina.

"Probamos específicamente la creencia común de que añadir un aminoglucósido como la tobramicina reduciría las infecciones gram-negativas", dijo el investigador principal Dr. Robert O'Toole, jefe de ortopedia del Centro de Trauma por Choques R Adams Cowley de la Universidad de Maryland.

"Eso simplemente no se confirmó", dijo en un comunicado de prensa. "La vancomicina por sí sola sigue siendo una opción sólida para reducir las infecciones gram-positivas, pero nuestros datos no respaldan la adición rutinaria de polvo de tomamicina."

Las infecciones tras una cirugía ósea "pueden provocar operaciones repetidas, antibióticos prolongados, retrasos en la cicatrización y discapacidad a largo plazo, por lo que el control de infecciones sigue siendo fundamental", dijo el Dr. Mark Gladwin, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en un comunicado de prensa.

"Este estudio bien diseñado, que se basa en diversos centros de trauma de todo el país gracias a su alta adhesión y seguimiento de protocolos, ofrece orientación práctica para los protocolos de prevención de infecciones en traumatismos ortopédicos", dijo Gladwin.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Maryland, 15 de abril de 2026

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