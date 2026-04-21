La marihuana embota el desarrollo cerebral en adolescentes

LUNES, 20 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La marihuana puede frenar el desarrollo cerebral de los adolescentes en diversas habilidades, incluyendo la memoria, la atención, el lenguaje y la velocidad de procesamiento, según un nuevo estudio.

Los adolescentes que empezaron a consumir marihuana tuvieron un avance más lento en habilidades de pensamiento y memoria a medida que crecían, según informan hoy los investigadores en la revista Neuropsychopharmacology.

"La adolescencia es un momento crítico para el desarrollo cerebral, y lo que estamos viendo es que los adolescentes que empiezan a consumir cannabis no mejoran al mismo ritmo que sus compañeros", dijo la investigadora principal Natasha Wade, profesora adjunta de psiquiatría en la Universidad de California-San Diego.

"Estas diferencias pueden parecer pequeñas al principio, pero pueden acumularse de formas que afectan al aprendizaje, la memoria y el funcionamiento diario", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 11.000 niños desde los 9 hasta los 10 años hasta los 16 y 17 años, siguiendo tanto su desarrollo cerebral como su consumo de sustancias.

El equipo rastreó el consumo de marihuana no solo a través de los autoinformes de los niños, sino también analizando muestras de cabello, orina y saliva.

Los resultados mostraron que los adolescentes que consumían marihuana tenían un desarrollo restringido a lo largo del tiempo.

En algunos casos, los consumidores de marihuana tuvieron un rendimiento igual de bueno o incluso mejor que otros cuando eran más jóvenes, pero se quedaron atrás a medida que envejecían. Su progreso se estabilizó, mientras sus compañeros seguían mejorando.

Los investigadores también descubrieron que los niveles de THC en adolescentes estaban relacionados con una peor memoria a lo largo del tiempo, pero no con los niveles de CBD. El THC es el compuesto de la marihuana que causa la intoxicación, mientras que el CBD es una sustancia no intoxicante que también se encuentra en esta droga.

"Estos resultados apuntan al THC como un posible motor de los cambios que estamos viendo", dijo Wade. "También pone de manifiesto lo complicados que pueden ser los productos de cannabis, especialmente porque algunos productos etiquetados como CBD pueden seguir conteniendo THC."

Debido a su diseño, el estudio no puede demostrar una relación directa de causa y efecto entre la marihuana y el desarrollo cerebral embotado, solo una asociación, según los investigadores.

El equipo seguirá el seguimiento de los participantes hasta la edad adulta para comprender mejor los efectos a largo plazo del consumo de cannabis.

"Retrasar el consumo de cannabis favorece un desarrollo cerebral saludable", dijo Wade. "A medida que el cannabis se vuelve más accesible, es importante que las familias y los adolescentes comprendan cómo puede afectar al cerebro en desarrollo."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el cannabis y los adolescentes.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Diego, 15 de abril de 2026