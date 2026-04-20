Salud

Por qué el cerebro elige de forma automática cómo reacciona ante el miedo, según la ciencia

Investigaciones, realizadas en modelos animales, revelan que las respuestas de huida, inmovilidad o enfrentamiento no dependen de la voluntad, sino de circuitos automáticos en la amígdala central y sus neuronas especializadas. Cómo funciona

Guardar
Hombre con expresión de sobresalto y boca abierta, reaccionando a un ruido. Un cerebro translúcido con la amígdala iluminada se superpone en su cabeza.
El estudio de la Universidad de Tulane desmonta la creencia de que la valentía o cobardía dependen de la voluntad individual frente al miedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace mucho tiempo, la cultura popular ha encasillado las reacciones humanas ante el peligro bajo las etiquetas de valor o cobardía. Si alguien huye ante una amenaza, suele ser visto como cobarde; si enfrenta el riesgo directamente, se le atribuye valentía. No obstante, investigaciones recientes publicadas por National Geographic España, revista de referencia mundial en divulgación científica, y realizadas en la Universidad de Tulane han demostrado que esta dicotomía es errónea.

Las respuestas de huida o enfrentamiento ante situaciones de peligro no son actos de voluntad ni reflejan el carácter moral de la persona, sino que están determinadas por mecanismos automáticos del cerebro. Los seres humanos pueden quedarse inmóviles, huir o incluso reaccionar de manera defensiva, pero estas conductas surgen de la activación de circuitos neuronales específicos, independientes de cualquier decisión consciente.

Un equipo dirigido por el científico Jonathan Fadok en el Tulane Brain Institute ha conseguido desentrañar cómo el cerebro selecciona la respuesta más adecuada frente al miedo. El estudio, publicado en The Journal of Neuroscience, revista científica internacional de alto impacto en neurociencias, utilizó modelos animales para observar cómo los sujetos alternaban entre quedarse inmóviles, saltar para escapar o ejecutar movimientos veloces de huida.

Primer plano de una persona adulta con expresión de miedo y ojos abiertos. Sobre su cabeza, un cerebro translúcido con un punto brillante. A la izquierda, células neuronales.
La amígdala central del cerebro actúa como el 'centro de mando' que selecciona la reacción física ante un estímulo amenazante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo novedoso de este trabajo radica en que demuestra que el miedo no se elimina al olvidar un recuerdo traumático, sino que el cerebro recalibra qué red de neuronas toma el mando en cada situación.

Este hallazgo rompe la antigua idea de que el control sobre el miedo depende de la fuerza de voluntad. Proporciona pruebas de que existe un sofisticado sistema biológico encargado de gestionar el espectro completo de respuestas defensivas.

Identificación de los circuitos cerebrales que controlan el miedo

El estudio reveló que la amígdala central, región cerebral clave en la regulación emocional, funciona como un “centro de mando” que decide la reacción ante el peligro. Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones se centraban en el fenómeno del bloqueo o congelación, pero este nuevo enfoque demuestra que el cerebro es capaz de gestionar el miedo como un espectro continuo de acciones físicas.

Esta evalúa en milisegundos la naturaleza del riesgo y selecciona si el organismo debe huir, quedarse inmóvil o prepararse para un enfrentamiento directo. En esencia, esta área cerebral permite que ante un estímulo amenazante, el cuerpo adapte su estrategia defensiva automáticamente, sin posibilidad de intervención voluntaria.

Ilustración de un cerebro humano de perfil, con ondas acústicas entrando y una vía neuronal iluminada que lleva a la amígdala brillante en el centro, sobre un fondo oscuro.
Al manipular las neuronas específicas, los científicos observaron una reducción en el impulso de huida y un aumento en la inmovilidad defensiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las neuronas CRF y SOM en la expresión física del miedo

La investigación determinó que dentro de la amígdala central existen dos tipos de neuronas con funciones opuestas, actuando como un interruptor de alta precisión. Por un lado, la neurona CRF, asociada al factor liberador de corticotropina, activa las respuestas defensivas de máxima intensidad. Estas células provocan conductas de pánico, como saltos desesperados en busca de una salida cuando el cerebro detecta una amenaza grave.

En contraste, la neurona SOM, vinculada a la somatostatina, regula estados defensivos de menor intensidad. Cuando estas células se activan, producen inmovilidad física o movimientos más cautelosos, permitiendo que el organismo pase de una reacción explosiva a una más estática. El equilibrio y la interacción entre ambos grupos neuronales determinan cómo se expresa físicamente el miedo en cada individuo.

Manipulación experimental y nuevas perspectivas para la clínica

Durante el experimento, los científicos manipularon estos circuitos neuronales y observaron cómo las respuestas se modificaban. Cuando inhibieron la neurona CRF, los intentos de huida disminuyeron significativamente, mientras que potenciar la neurona SOM desplazó el comportamiento hacia la inmovilidad defensiva.

Como explicó Fadok: “A nivel neuronal, la extinción se parece menos a borrar el miedo y más a darle una nueva forma”. Así, el cerebro puede redirigir la respuesta conductual mediante la activación selectiva de distintas redes neuronales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variabilidad de síntomas en el estrés postraumático se explica por alteraciones en los circuitos de la amígdala central, según los autores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para el estrés postraumático y la salud mental

Estos resultados abren nuevas vías de investigación para abordar trastornos psiquiátricos como el estrés postraumático. Esta afección puede manifestarse de manera muy diversa, desde casos de hipervigilancia constante hasta episodios de pánico agudo; los autores sugieren que esta variabilidad se debe a alteraciones puntuales en los circuitos de la amígdala central descritos en este estudio.

El proyecto estuvo respaldado por el National Institutes of Health, principal agencia de investigación médica de Estados Unidos, y el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, responsable de la atención sanitaria de exmilitares en ese país. Fadok sostuvo lo siguiente: “El trastorno de estrés postraumático a menudo se suele describir como un trastorno de miedo persistente”, pero esa persistencia puede verse muy diferente de una persona a otra”.

Aunque los avances de este estudio no implican una aplicación farmacológica inmediata, sí ponen en evidencia que comprender que el cerebro no borra el trauma, sino que remodela la respuesta, abre la puerta a estrategias terapéuticas dirigidas a lograr respuestas más equilibradas y controladas ante los estímulos externos.

Temas Relacionados

Amígdala CentralTrastorno de Estrés PostraumáticoCircuitos NeuronalesMiedoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Existe un límite de edad para correr? Qué dice la ciencia

Expertos en salud y deporte analizan qué factores considerar antes de comenzar o continuar con esta práctica ante el paso de los años. La importancia de personalizar el entrenamiento

¿Existe un límite de edad para correr? Qué dice la ciencia

Por qué preocupa la obesidad infantil en Argentina: riesgos y el rol de los alimentos ultraprocesados

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, la directora editorial Daniela Blanco advirtió que el país encabeza el ranking regional de esta problemática de salud en niños y adolescentes. La importancia de implementar políticas educativas específicas para prevenir

Por qué preocupa la obesidad infantil en Argentina: riesgos y el rol de los alimentos ultraprocesados

Cómo la inteligencia artificial y los nuevos materiales pueden transformar la salud dental

La incorporación de avances tecnológicos permite diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados, al tiempo que refuerza la educación para reducir la incidencia de enfermedades orales en todo el mundo

Cómo la inteligencia artificial y los nuevos materiales pueden transformar la salud dental

Cómo prevenir y aliviar el “cerebro congelado” tras consumir helado o bebidas frías

Este fenómeno tiene una explicación fisiológica vinculada al nervio trigémino y la regulación de la temperatura cerebral, sin causar daños permanentes. Por qué algunas personas son más propensas a experimentar esta reacción

Cómo prevenir y aliviar el “cerebro congelado” tras consumir helado o bebidas frías

Un hongo desafía los protocolos de la NASA: riesgo de contaminación en Marte y misiones espaciales

Se trata de un microbio. Cómo lo estudiaron y qué interrogantes abre sobre los límites de la protección planetaria

Un hongo desafía los protocolos de la NASA: riesgo de contaminación en Marte y misiones espaciales
DEPORTES
La vida oculta de Tony Powell: del silencio en el fútbol inglés al renacimiento en West Hollywood

La vida oculta de Tony Powell: del silencio en el fútbol inglés al renacimiento en West Hollywood

El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

Fuerte presencia argentina: se sorteó el Masters 1000 de Madrid

Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico, habría recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

Quién es Carlos Díez, el juvenil español con nacionalidad argentina que es figura en el Real Madrid y se acaba de consagrar en Europa

TELESHOW
Quiénes fueron los grandes amores de Luis Brandoni: de Marta Bianchi a su última pareja, Saula Benavente

Quiénes fueron los grandes amores de Luis Brandoni: de Marta Bianchi a su última pareja, Saula Benavente

La foto a puro lujo de Wanda Nara y su indirecta para Mauro Icardi:“¿Puedo seguir usando el apellido de un ex?"

Cómo serán los homenajes del Gobierno porteño para Luis Brandoni

Las emotivas palabras de Susana Giménez para Luis Brandoni: “Hemos perdido a un irrepetible”

El último deseo de Luis Brandoni: por qué sus hijas organizaron un velatorio de 12 horas

INFOBAE AMÉRICA

La vida oculta de Tony Powell: del silencio en el fútbol inglés al renacimiento en West Hollywood

La vida oculta de Tony Powell: del silencio en el fútbol inglés al renacimiento en West Hollywood

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil para reforzar la lucha contra el crimen organizado

La Armada de Estados Unidos interceptó 27 embarcaciones desde el inicio del bloqueo naval a Irán

La dictadura de Cuba confirmó conversaciones con una delegación de Estados Unidos en La Habana

Cine gratis en Medellín: así será el Alternativa Film Festival 2026 y su programación