¿Funciona el detox? Una especialista explica por qué no hay fórmulas mágicas y qué hacer realmente

Especialistas destacan que una ingesta suficiente de agua apoya el funcionamiento de el hígado y los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de periodos de excesos como celebraciones o vacaciones, muchas personas consideran esencial “limpiar el organismo” y retomar rutinas que favorecen el funcionamiento corporal. La Dra. Argentina Baltodano, destacada por su enfoque en la salud integral y la desintoxicación del organismo, subraya que los altos consumos de azúcares, grasas saturadas y bebidas carbonatadas, junto con una baja ingesta de agua, impactan negativamente a el hígado y los riñones, responsables de eliminar desechos.

De acuerdo con la especialista, el término internacionalizado “detox” se usa habitualmente en redes sociales y productos comerciales, pero no existe una base científica sólida que respalde su efectividad más allá de apoyar procesos naturales del cuerpo.

Valtodano indica que estos procesos cobran relevancia especialmente cuando los órganos encargados de la depuración no funcionan plenamente. En estos casos, sugiere el uso de suplementos naturales y la inclusión de batidos depurativos—que combinan frutas y vegetales como manzana verde, ananá, pepino o apio—siempre acompañados de una adecuada hidratación.

Por otra parte, la doctora resalta que el agua es esencial para eliminar toxinas a través de la orina y el sudor. La recomendación principal es incrementar el consumo diario y mantener la regularidad en la ingesta de líquidos, más allá de cualquier moda temporal o producto específico.

Hábitos, metabolismo y peso corporal

La adopción de una alimentación equilibrada, la hidratación diaria y la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valtodano señala que muchas personas que afirman llevar una vida saludable pueden no lograr bajar de peso debido a un metabolismo lento asociado a la acumulación de toxinas. La especialista recomienda, en estos casos, revisar los hábitos cotidianos y priorizar una alimentación equilibrada, con especial énfasis en frutas, vegetales y agua, para ayudar a los órganos a cumplir su función depurativa.

En situaciones de enfermedades crónicas como la hipertensión, la profesional aconseja moderar el consumo de frutas con alto contenido de azúcar y mantener una hidratación adecuada. El equilibrio en la dieta y el seguimiento médico personalizado se presentan como recursos principales para quienes buscan mejorar su salud sin recurrir a soluciones extremas o restrictivas.

“El bienestar corporal no depende de métodos milagrosos sino de la constancia en los buenos hábitos”, opina Valtodano. La tendencia a buscar soluciones rápidas puede resultar contraproducente si no se acompaña de una visión integral de la salud.

Batidos, suplementos y depuración natural

La disminución de azúcares y grasas saturadas, junto con la inclusión de frutas y vegetales, permite que los órganos encargados de la depuración trabajen (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista enumera opciones de batidos depurativos como una alternativa para quienes desean apoyar la función hepática y renal. Combinaciones de manzana verde, ananá, pepino o apio, junto con abundante agua, pueden integrarse de manera sencilla en la dieta diaria. Sin embargo, enfatiza que estos recursos deben complementar una alimentación equilibrada y no sustituir el tratamiento médico cuando existe una patología diagnosticada.

“El consumo de agua destaca como el elemento más importante para la depuración natural”, indica Valtodano. Esta costumbre favorece la eliminación de toxinas y ayuda a mantener la piel, los órganos y el metabolismo en condiciones óptimas.

En ese sentido, la experta insiste en que el agua es la base de cualquier proceso de limpieza corporal, superando los efectos de productos comerciales o rutinas restrictivas.

Por otra parte, la doctora insiste en que el apoyo a la función depurativa de hígado y riñones requiere reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas. El objetivo principal es reforzar la capacidad natural del cuerpo para eliminar desechos, sin depender de dietas extremas ni de suplementos de dudosa eficacia.

Rutinas sostenibles para la salud interna

La especialista recuerda a la población la importancia de invertir tiempo en el cuidado personal, incluyendo chequeos regulares y la adopción de rutinas saludables. El seguimiento de señales de alerta y la consulta médica ante cualquier síntoma persistente son medidas clave para mantener la salud interna.

El mensaje central es: “No existen soluciones rápidas ni mágicas para ‘desintoxicar’ el organismo”. La constancia, el equilibrio alimentario y la hidratación adecuada, acompañados de asesoramiento profesional cuando sea necesario, son los aliados para retomar hábitos saludables y favorecer el buen funcionamiento corporal.