El auge del café con hongos despierta dudas sobre sus verdaderos beneficios para la salud

El café con hongos se consolida como una de las tendencias más comentadas en bienestar y nutrición funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café con hongos se ha convertido en una tendencia global, impulsando el interés de consumidores y expertos por sus posibles efectos sobre la energía, el control de peso y la salud general. Hello! Magazine explica que, aunque su popularidad ha crecido gracias a su viralización en redes sociales, especialistas y estudios advierten que aún falta evidencia científica suficiente en humanos para confirmar todos los beneficios atribuidos a estos productos.

Si bien se promociona como opción para adelgazar y aumentar la energía, no existen pruebas concluyentes del café con hongos en personas que demuestren estos efectos. Expertos y estudios citados por el medio señalan que, aunque contiene compuestos bioactivos asociados con el metabolismo y la vitalidad, los resultados observados principalmente en animales no pueden extrapolarse directamente.

Los especialistas recomiendan precaución y entienden el papel de los hongos como complemento a un estilo de vida saludable, no como solución única para bajar de peso o mejorar el rendimiento físico.

La popularidad del café con hongos responde al auge de productos funcionales orientados a regular la cafeína y buscar bienestar integral. Según el medio citado, muchas personas asocian estas bebidas con beneficios adicionales, como apoyo al sistema inmune o mejoras en etapas como la menopausia. Sin embargo, expertos citados advierten que el efecto real depende de factores como la calidad del producto y los hábitos individuales.

Especialistas recomiendan evaluar la calidad y origen de los hongos utilizados en las mezclas de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las especialistas consultadas por el medio, estos argumentos deben ser evaluados con criterios científicos y considerando que los cambios en la salud no dependen de un solo alimento.

Propiedades científicas de los hongos funcionales

Las especies más usadas en estas mezclas, entre ellas la Melena de león, el Reishi y el Cordyceps, se destacan por sus efectos inmunomoduladores, antioxidantes y antiinflamatorios, según la micóloga Dra. Catalina Fernández de Ana Portela. La especialista, directora ejecutiva de Hifas da Terra, explicó a Hello! Magazine que estos hongos pueden optimizar funciones internas, desde la inmunidad hasta el metabolismo y el procesamiento de grasas y lípidos.

La nutricionista Raquel Clapés, experta en menopausia, destaca que la variedad de compuestos bioactivos en estos hongos permite apoyar tanto el sistema inmune como la salud cerebral y el control de la inflamación crónica. Y añade que su uso tradicional en distintas culturas encuentra hoy validación parcial gracias a estudios recientes.

El consumo responsable de café con hongos exige atención a las indicaciones de dosis y a la población recomendada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clapés advierte que la mayoría de los indicios positivos sobre eficacia en metabolismo y bienestar provienen de investigaciones en animales o pruebas de laboratorio. Todavía, hacen falta ensayos clínicos en humanos para corroborar sus ventajas tanto para el control de peso como para otros aspectos de la salud, según la especialista,

Qué dicen los especialistas y la evidencia disponible

Las expertas coinciden en que estos hongos exhiben potencial para mejorar la vitalidad, pero subrayan la importancia de un consumo informado basado en datos sólidos. Fernández de Ana Portela declaró al medio que el Cordyceps puede aumentar la producción de ATP —la principal molécula energética de las células— hasta en un 30% según algunos estudios. Este posible incremento se relaciona con mejoras en el rendimiento físico y niveles energéticos diarios.

Sin embargo, Clapés enfatiza la falta de estudios concluyentes en humanos, especialmente en relación con la pérdida de peso. Para la nutricionista, ningún extracto o bebida puede sustituir la importancia de una dieta equilibrada y la actividad física regular.

La evidencia científica en humanos sobre los beneficios del café con hongos aún es insuficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al control de peso, la evidencia recopilada por Hello! Magazine y las especialistas indican que, si bien hay resultados alentadores en cuanto a metabolismo de grasas, no es aconsejable confiar únicamente en el café con hongos para combatir la obesidad. Fernández de Ana Portela insiste en elegir productos con aval científico y garantías de calidad.

Tipos de hongos recomendados y advertencias de uso

Según las expertas, la Melena de león podría favorecer la claridad mental y la neuroplasticidad, el Cordyceps contribuir a la energía diaria y el Reishi ayudar a reducir el estrés y mejorar el sueño.

La Dra. Fernández de Ana Portela señala la importancia de adquirir hongos de fuentes orgánicas y reputadas, ya que estas especies pueden absorber metales pesados del suelo. Un control deficiente en el origen o el procesamiento aumenta el riesgo de contaminación. Explicó a Hello! Magazine que la trazabilidad y el respaldo científico del producto son factores esenciales para su consumo seguro.

El auge del café con hongos responde a la tendencia global de productos orientados al bienestar integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la dosis, la especialista recomienda un máximo de 3 gramos diarios si se opta por extractos, aunque en mezclas en polvo la cantidad puede variar. Clapés aconseja respetar siempre las indicaciones del fabricante y sugiere precaución para mujeres embarazadas, en lactancia y población infantil, debido a que todavía no existen estudios fiables en estos grupos.

La tendencia del café con hongos sigue creciendo entre quienes exploran alternativas naturales para cuidar la salud y la energía diaria. Sin embargo, tanto los expertos como el medio insisten en que cualquier ajuste en la dieta debe priorizar la seguridad y el respaldo científico antes que las modas.

Lograr y mantener un peso saludable depende, en esencia, de una alimentación equilibrada y del ejercicio regular, más allá de cualquier suplemento o bebida funcional.