Trump volvió a llamar a un cambio de régimen en Irán: “Si los nuevos líderes son inteligentes, pueden tener un gran futuro”

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Este lunes agitó el cambio de régimen en Irán y prometió un "gran y próspero futuro" si sus nuevos líderes "son inteligentes". (REUTERS/Leah Millis/archivo)

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a evocar este lunes la posibilidad de un cambio de régimen en Irán en un mensaje en su plataforma Truth Social, en el que comparó la situación iraní con Venezuela y lanzó un mensaje directo a los eventuales nuevos líderes del país: “Si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener un gran y próspero futuro”, escribió.

Es una nueva declaración del mandatario sobre un eventual reemplazo del gobierno de la República Islámica desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, cuando ataques israeloestadounidenses mataron al líder supremo Alí Khamenei.

“Irán nunca puede tener un arma nuclear”

El mensaje de Trump. (Truth Social/Captura de pantalla)

En el mismo mensaje, Trump reafirmó su “opinión de toda la vida” de que "Irán nunca puede tener un arma nuclear" y rechazó las versiones que atribuyen a Israel la decisión de atacar Irán, atribuyéndola en cambio a las consecuencias del 7 de octubre, el ataque lanzado por Hamas contra Israel desde la Franja de Gaza.

Arremetió además contra los medios —“el 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, y las encuestas están amañadas, igual que las elecciones presidenciales de 2020″—. La comparación con Venezuela, cuyo proceso político “los medios no gustan de mencionar”, según Trump, refuerza la lectura de que el mandatario contempla activamente un escenario de colapso del régimen iraní como desenlace del conflicto.

Versiones contradictorias sobre el viaje de Vance a Islamabad

El vicepresidente estadounidense JD Vance viaja a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones con Irán que Teherán aún no confirmó. (Chip Somodevilla/Pool via AP)

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión diplomática, a menos de 48 horas del vencimiento del alto el fuego de dos semanas. En una entrevista con el New York Post, Trump confirmó que la delegación estadounidense —encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto al enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente— viaja a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones.

“Ya van para allá. Estarán allí esta noche, hora de Islamabad”, afirmó.

Sin embargo, fuentes cercanas a Vance explicaron a CNN que el vicepresidente tiene previsto salir de Washington el martes para participar en las conversaciones el miércoles, día exacto en que expira la tregua.

El bloqueo naval, principal obstáculo

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico cayó a cero este lunes mientras fracasan las negociaciones entre Irán y EEUU. (REUTERS/archivo)

El panorama diplomático, sin embargo, sigue siendo sombrío. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reiteró que Teherán no tiene planes de participar en una nueva ronda, y apuntó al bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes como principal obstáculo. Ese bloqueo fue ordenado por Trump tras el fracaso de la primera ronda del 11 de abril en Islamabad —la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979—, que concluyó sin acuerdo sobre el fin de la guerra ni sobre la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Trump se mostró no obstante abierto a un encuentro directo con líderes iraníes si las conversaciones avanzan. “No tengo ningún problema en reunirme con ellos”, declaró al New York Post, aunque precisó que la exigencia innegociable de EEUU es que Irán abandone cualquier programa orientado a obtener armas nucleares.

La guerra ha dejado miles de muertos principalmente en Irán y el Líbano, y ha sacudido profundamente la economía mundial, con el precio del petróleo disparándose más de un 6% este lunes ante el nuevo cierre del estrecho de Ormuz.