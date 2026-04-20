5 ajustes en la alimentación que pueden ayudar a reducir la fatiga y mejorar la concentración

El cansancio y los problemas de concentración pueden persistir aunque los análisis clínicos sean normales, según expertos en nutrición y genética (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Sentirse agotado o experimentar dificultad para mantener el enfoque mental afecta a muchas personas, incluso cuando los análisis clínicos parecen normales.

Según el experto en epidemiología genética Tim Spector y la nutricionista Federica Amati, del ZOE podcast, existen cinco ajustes en la alimentación que pueden reducir la fatiga y mejorar la concentración de forma rápida y sostenible, sin necesidad de recurrir a dietas estrictas ni buscar la perfección.

Los especialistas recomendaron cinco estrategias: priorizar la constancia en los hábitos alimenticios, aumentar la variedad de alimentos vegetales, optar por desayunos completos y abundantes, hacer sustituciones sencillas como reemplazar ultraprocesados por alimentos integrales y frescos, y fomentar una relación consciente con la comida.

Estas recomendaciones respaldadas por evidencia buscan mejorar tanto la energía física como el bienestar emocional, y pueden adaptarse con facilidad a distintas rutinas.

Cinco ajustes sencillos en la alimentación ayudan a reducir la fatiga y mejoran el enfoque mental sin recurrir a dietas estrictas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga persistente y los problemas de concentración no siempre se relacionan con parámetros de laboratorio. El profesor Spector señaló que “muchas personas tienen análisis en rangos normales, pero siguen sintiéndose decaídas, lo que indica que el bienestar va más allá de los marcadores clínicos”.

Para Amati, es fundamental prestar atención a cómo se siente la persona: “Las intervenciones sostenidas y la conexión con las sensaciones propias son tan determinantes como los parámetros médicos”, explicó en el podcast.

1. Constancia en la alimentación para combatir la fatiga

La idea de que es necesario tener una disciplina alimentaria absoluta para obtener resultados fue descartada por Amati. “La constancia prima sobre la perfección”, afirmó la nutricionista, subrayando que pequeños altibajos no anulan el progreso semanal.

Ambos especialistas insistieron en la importancia de tomar la mayoría de decisiones diarias en favor del cuerpo y el bienestar, en vez de someterse a restricciones inflexibles.

La constancia en los hábitos alimenticios es clave para combatir la fatiga y obtener resultados sostenibles en el bienestar general (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Según Spector, la ciencia respalda este enfoque: “El bienestar no depende de una sola comida, sino de tus decisiones habituales”. Permitir ciertos excesos, sobre todo en ocasiones sociales o celebraciones, no perjudica el progreso si el patrón general es saludable.

2. Incrementar la variedad vegetal y su impacto en la energía

La diversidad de alimentos vegetales impacta directamente en la energía y el estado de ánimo. Spector explicó en ZOE podcast: “Nuestro propio índice muestra que consumir más de 30 vegetales semanales es clave para la salud intestinal”. Este objetivo no exige eliminar proteína animal, sino sumar más colores, frutas, verduras, semillas, especias y legumbres en la dieta diaria.

Para la nutricionista no se trata de eliminar categorías de alimentos, sino de sumar variedad y abundancia de plantas. Un aumento paulatino de vegetales favorece la presencia de microbiota intestinal beneficiosa, lo que se traduce en mayor vitalidad, mejores digestiones y apetito regulado. La variedad incluye también las hierbas, condimentos y semillas que se agregan a cada plato, remarca Spector.

Incrementar la variedad de alimentos vegetales en la dieta impulsa la salud intestinal y genera más energía y vitalidad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Desayunos abundantes para más energía y concentración

El desayuno puede tener un papel crucial en el bienestar y la productividad. Amati señaló que “un desayuno abundante puede transformar la energía y el estado de ánimo en pocos días”. Elegir desayunos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables ayuda a mantener la calma, regular el apetito y evitar la fatiga durante la jornada.

La especialista recomendó superar el temor a “engordar” por consumir más en la mañana y afirmó que la abundancia matutina produce beneficios rápidos tanto en niños como en adultos. Spector añadió que quienes hacen este cambio notan una mejora significativa en su estado de ánimo en apenas tres a siete días, con efectos en la memoria y la motivación.

4. Cambios sencillos: sustituciones para una vida activa

Spector y Amati coincidieron en que ajustar la dieta no implica eliminar grupos enteros de alimentos. Según la nutricionista, bastan acciones simples como sustituir la pasta blanca por integral, cambiar carnes procesadas por pescado o legumbres y reducir el consumo de ultraprocesados. Estas modificaciones benefician la salud cardiovascular, el ánimo y la energía diaria.

Incorporar opciones integrales en lugar de refinadas favorece el equilibrio de la microbiota intestinal y el bienestar general (Crédito: Freepik)

Spector resaltó que “una alimentación basada en integrales, semillas, legumbres y pescado alimenta los microbios intestinales y fortalece la capacidad del organismo para afrontar excepciones”.

Recomendó que la transición sea progresiva, con el fin de evitar molestias digestivas y permitir a la microbiota adaptarse, aportando así mejoras tangibles en la relación con la comida y el bienestar emocional.

5. Alimentación consciente y bienestar emocional

Cocinar, saborear y disfrutar la comida genera beneficios que trascienden lo físico. “Comer bien es una gran inversión en nuestra salud”, afirmó la especialista, quien aconsejó dedicar tiempo a preparar platos, sentarse en compañía y comer despacio. Este enfoque incrementa la saciedad, fomenta la atención a las sensaciones corporales y permite identificar cuándo se ha comido suficiente.

Por su parte, el experto destacó que “el simple acto de cocinar es como una especie de meditación o yoga”, fortaleciendo el bienestar mental y posibilitando la socialización. Para Amati, disfrutar el proceso y mantener un espacio social en torno a la alimentación es tan relevante como la calidad de los ingredientes utilizados.