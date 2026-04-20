Agustín Marchesín fue operado tras su grave lesión: el parte médico de Boca Juniors

Luego de la victoria en el Superclásico por 1-0 contra River Plate en el Monumental, Boca Juniors sumó una buena noticia en la mañana del lunes: Agustín Marchesín se operó con éxito de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo mantendrá al menos ocho meses alejado de las canchas. La intervención fue realizada en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por el doctor Jorge Batista, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

El parte médico difundido en redes por Boca detalló: “Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con resultado exitoso”. A raíz de la gravedad de la lesión, el regreso del arquero podría postergarse incluso hasta 2027, dado que la recuperación rara vez se completa antes de ocho meses en futbolistas de alto rendimiento. El arquero estuvo el domingo en el Monumental junto al resto del plantel y celebró la victoria.

“El mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente cuando pisa antes de caer en la segunda jugada realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna (repito casi imperceptible). Ante versiones infundadas que he escuchado acerca de si la lesión previa del aductor tuvo alguna incidencia en relación a esta nueva lesión, quiero ser categórico: no tiene absolutamente nada que ver. Agustín en su afán de seguir quiso frenar el cambio, pero inmediatamente tomó conciencia de lo ocurrido. El que debe tomar la decisión es siempre el médico”, argumentó el doctor Jorge Batista en una publicación en su Instagram sobre la jugada en la que se lesionó Marchesín.

El parte médico oficial de Boca en el que informó sobre la intervención exitosa de Marchesín (@BocaJrsOficial)

La lesión se produjo durante la segunda jornada de la Copa Libertadores, cuando el arquero de 38 años intentó evitar un remate del Barcelona de Ecuador y su pierna derecha quedó trabada en el césped de La Bombonera. Solo habían transcurrido nueve minutos de partido cuando Marchesín cayó al piso, pidió asistencia médica y, entre lágrimas, debió abandonar el campo, dando ingreso al joven Leandro Brey. “Me rompí la rodilla”, exclamó cuando lo estaban atendiendo.

En redes sociales, Marchesín compartió un mensaje en el que expresó el impacto emocional del momento: “No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de mi vida. Aunque lo veía inalcanzable. Jugar la Libertadores con Boca… era una locura. El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño. No encuentro explicación para esto”.

Marchesín se dirigió especialmente a la comunidad xeneize y a los directivos: “Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado”. Cerró su comunicado con palabras de aliento al plantel: “Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel, que tanto se lo merece”.

Fue reemplazado al comienzo del partido ante Boca y Barcelona de Ecuador

Hasta la fecha de la lesión, el arquero había retornado como titular únicamente el último sábado, tras superar un desgarro en el aductor. Como consecuencia de la rotura ligamentaria, Leandro Brey será el nuevo titular en el arco, mientras que Javier García cubrirá la plaza de suplente, algo que ya se vio en el Superclásico.

A pesar de la gravedad de la lesión de Marchesín y la posibilidad que se le abrió a Boca de poder contratar un nuevo arquero para lo que resta de semestre, Infobae pudo saber que desde la dirigencia y el cuerpo técnico le darán confianza al joven Brey y Javi García hasta el próximo mercado de fichajes a mitad de año.

No obstante, comenzaron a surgir algunos nombres que fueron relacionados al arco Xeneize como opciones viables. La primera opción es Tomás Marchiori, de 30 años, que perdió el puesto en Vélez en los últimos meses en manos del colombiano Álvaro Montero. Otro guardameta del plano local que se resalta por mantener un buen nivel hace varios años es Nahuel Losada, una de las figuras del Lanús campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa.