Cuánto hay que ganar para sacar un crédito hipotecario de USD 150.000 en el Banco Nación

El Banco Nación ajusta las condiciones de los créditos hipotecarios según la relación del solicitante con la entidad y el plazo elegido (Qolono)

El acceso a un crédito hipotecario en el Banco Nación para comprar una vivienda de USD 200.000 depende de varios factores. Entre los más relevantes se encuentran la relación del solicitante con la entidad bancaria y el plazo elegido para la devolución del préstamo. Las simulaciones disponibles permiten observar las diferencias en los requisitos de ingreso y el monto de las cuotas según se trate de personas que perciben su sueldo en el banco o de quienes no lo hacen. Y un punto de partida clave es que los bancos financian hasta el 75% del valor de una propiedad, es decir un crédito de USD 150.000.

El cálculo parte de una vivienda con un valor equivalente a USD 200.000, expresado en pesos como $274.596.400 al tipo de cambio del dìa. El monto máximo disponible para financiar es el 75% del valor de la propiedad, es decir, $205.947.300. Las condiciones varían si el solicitante acredita haberes en el Banco Nación o si no lo hace, y también según el plazo de devolución elegido, que puede ser de 20 o 30 años.

En el caso de quienes cobran su sueldo en el Banco Nación, la cuota inicial a abonar y los ingresos requeridos resultan considerablemente inferiores a los de quienes no tienen esa relación contractual con la entidad. Para un préstamo a 20 años, la cuota inicial asciende a $1.475.470 y la cuota inicial en UVAs es de 781,93. El ingreso neto mínimo necesario para titulares y codeudores es de $5.901.882, mientras que para titulares es de $2.950.941.

Las condiciones mejoran aún más si el plazo se extiende a 30 años. En ese escenario, la cuota inicial baja a $1.234.758 y la cuota en UVAs se reduce a 654,36. El ingreso neto necesario para titulares y codeudores es de $4.939.032 y para titulares individuales de $2.469.516. Estas cifras muestran el impacto positivo de acreditar los haberes en la entidad, ya que implica tasas de interés más bajas y cuotas mensuales más accesibles.

Las tasas y costos financieros para quienes cobran haberes en el Banco Nación exhiben una TNA (Tasa Nominal Anual) del 6% y un CFT TEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual) de 6,3% para 20 años y 6,29% para 30 años. El valor de la propiedad en UVAs es de 145.523,17, mientras que el monto inicial en UVAs alcanza los 109.142,38. Estas condiciones permiten a un segmento de la población acceder a un crédito hipotecario en términos más favorables en comparación con quienes no tienen vínculo salarial con el banco.

Para quienes no perciben el sueldo a través de la entidad, el panorama cambia de manera significativa. En el caso de un crédito a 20 años, la cuota inicial sube a $2.267.657, con una cuota en UVAs de 1.201,75. El ingreso neto necesario para titulares y codeudores es de $9.070.629, mientras que para titulares individuales es de $4.535.314. El valor de la propiedad y el monto inicial en UVAs se mantienen, pero las tasas y costos financieros aumentan.

En los préstamos a 30 años para quienes no cobran haberes en el banco, la cuota inicial alcanza $2.118.400 y la cuota en UVAs es de 1.122,65. Los ingresos netos necesarios para titulares y codeudores suman $8.473.599, y para titulares son $4.236.800. Aquí, la TNA se eleva al 12% y el CFT TEA al 12,8% para 20 años y 12,79% para 30 años. El costo financiero se duplica respecto de quienes tienen sus haberes en la entidad.

La diferencia entre ambos perfiles de solicitantes no se limita al monto de la cuota o al ingreso requerido. También se observa en el costo total del préstamo, ya que las tasas de interés y los cargos asociados son menores para quienes mantienen una relación contractual activa con el Banco Nación. Esto se refleja en cuotas más bajas y en la posibilidad de acceder al financiamiento con ingresos familiares más reducidos.

Las simulaciones muestran cómo la elección del plazo de devolución incide directamente en la accesibilidad del crédito. Al elegir un plazo mayor, la cuota mensual disminuye, aunque el monto total pagado al finalizar el crédito resulta más alto debido a la acumulación de intereses a lo largo del tiempo. Esta relación se mantiene tanto para quienes cobran haberes en la entidad como para quienes no.

Las condiciones del crédito hipotecario en el Banco Nación contemplan la utilización de UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) como referencia para el cálculo de las cuotas. El valor de la UVA al momento de la simulación es de $1.886,96. Tanto el valor de la propiedad como el monto del crédito y las cuotas se expresan en esta unidad, lo que implica que el monto en pesos de la cuota puede variar con el tiempo según la evolución de la UVA.

El acceso a un crédito hipotecario para una propiedad de USD 200.000 en el Banco Nación depende no solo de la capacidad de ahorro para reunir el 25% del valor de la vivienda como anticipo, sino también del nivel de ingresos declarados y de la relación del solicitante con la entidad. Las diferencias entre quienes acreditan haberes y quienes no, junto con la elección del plazo, definen el monto de la cuota inicial y los requisitos salariales para calificar.

El análisis de las simulaciones permite observar que quienes no perciben haberes en el Banco Nación enfrentan un doble desafío: cuotas iniciales más elevadas y exigencias salariales mucho más altas. El aumento de la tasa nominal anual y del costo financiero total efectivo anual incrementa el esfuerzo económico necesario para acceder al crédito.

Para ambos perfiles, el valor del crédito otorgable se fija en el 75% del valor de la vivienda. El anticipo, que representa el 25% del valor total de la propiedad, debe financiarse con recursos propios. Además, el cumplimiento de los ingresos mínimos exigidos es condición indispensable para la aprobación del préstamo.

Las simulaciones actuales brindan una referencia clara para quienes evalúan acceder a un crédito hipotecario en el Banco Nación para la compra de una vivienda valuada en USD 200.000. Las diferencias en los requisitos de ingreso y en el monto de las cuotas según el vínculo con la entidad y el plazo elegido establecen el escenario para la toma de decisiones de quienes buscan financiar la adquisición de su vivienda.