No siempre es el gluten: las afecciones más frecuentes detrás de las molestias intestinales, según expertos

Solo el 1% de la población mundial presenta enfermedad celíaca, según Harvard Medical School y la Universidad de Melbourne (Freepik)

Muchas personas que atribuyen molestias digestivas a la sensibilidad al gluten pueden estar experimentando otras afecciones, según investigaciones de Harvard Medical School y la Universidad de Melbourne.

Los expertos de ambas instituciones advierten que el autodiagnóstico y la exclusión del gluten sin una evaluación clínica adecuada pueden ocultar condiciones como el síndrome de intestino irritable, la sensibilidad a los FODMAPs, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, la intolerancia a la lactosa y alteraciones en la interacción intestino-cerebro.

Todas presentan síntomas similares —como hinchazón, dolor abdominal y fatiga— y requieren diferenciación mediante evaluación médica y pruebas de descarte.

Según Harvard Medical School y la Universidad de Melbourne, solo el 1% de la población mundial tiene enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune causado por el consumo de gluten.

La sensibilidad al gluten no celíaca es reconocida como real, pero no cuenta con marcadores biológicos ni pruebas diagnósticas definitivas; a diferencia de la celiaquía, no existe daño inmunológico en las vellosidades intestinales.

Qué es la sensibilidad al gluten y cómo se diferencia de la celiaquía

La enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca comparten síntomas gastrointestinales como hinchazón, dolor abdominal y fatiga, pero solo la celiaquía produce daño en el intestino delgado y pérdida de nutrientes, con posibles consecuencias como desnutrición, anemia y erupciones cutáneas.

En contraste, la sensibilidad al gluten no celíaca genera síntomas similares sin provocar deterioro estructural ni déficit nutricional, y se diagnostica por descarte, ya que no existen marcadores específicos.

La sensibilidad al gluten no celíaca carece de marcadores biológicos y se diagnostica solo por exclusión clínica (Crédito: Konstantin Postumitenko)

Según la Universidad de Melbourne, la mayoría de las reacciones atribuidas al gluten son causadas por FODMAPs o por la expectativa respecto a los alimentos; solo una minoría reacciona realmente al gluten.

Por ello, la sensibilidad al gluten se considera actualmente un trastorno del eje intestino-cerebro, más cercano al síndrome de intestino irritable que a una reacción directa al gluten.

Enfermedades que se confunden con la sensibilidad al gluten

Diversos trastornos digestivos y psicológicos pueden ser erróneamente atribuidos a la sensibilidad al gluten debido a la similitud de síntomas. El síndrome de intestino irritable es la causa más frecuente de confusión, caracterizándose por dolor abdominal, hinchazón y alteraciones en el tránsito intestinal.

Le siguen la sensibilidad a los FODMAPs, carbohidratos fermentables presentes en muchos alimentos, que pueden generar gases, distensión y molestias digestivas, y el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, donde un exceso de bacterias produce síntomas similares. También es común la intolerancia a la lactosa, que provoca malestar tras consumir productos lácteos.

El síndrome de intestino irritable y el sobrecrecimiento bacteriano se confunden frecuentemente con la sensibilidad al gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, las molestias relacionadas con el consumo de trigo se deben a alguna de estas afecciones más que a una reacción directa al gluten, según destacan Harvard Medical School y la Universidad de Melbourne.

Además, la Universidad de Melbourne resalta que las creencias personales y las expectativas pueden influir de manera significativa: la interpretación subjetiva de las sensaciones intestinales puede desencadenar síntomas incluso si el alimento no contiene gluten.

Por ello, el papel del cerebro y la relación intestino-cerebro resultan fundamentales y requieren una evaluación clínica adecuada para lograr un diagnóstico preciso.

Cómo lograr un diagnóstico certero y tratar los síntomas

El diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca es de exclusión, ya que no existe una prueba específica, según Harvard Medical School. Antes de iniciar una dieta sin gluten, es imprescindible descartar la enfermedad celíaca y otros trastornos digestivos con ayuda profesional.

Los síntomas que desaparecen al retirar el gluten y reaparecen al reincorporarlo sugieren alta probabilidad de sensibilidad, aunque el diagnóstico nunca es absoluto.

Expertos de Harvard y Melbourne recomiendan evitar dietas sin gluten sin un diagnóstico médico preciso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Universidad de Melbourne y de Harvard Medical School recomiendan evitar dietas restrictivas sin fundamento, consultar a profesionales y considerar tanto la ingesta de FODMAPs como los factores psicológicos.

Para la mayoría de los pacientes, modificar los carbohidratos fermentables y recibir acompañamiento profesional resulta suficiente; solo en casos excepcionales la dieta libre de gluten es imprescindible.

Las investigaciones más recientes sostienen que el enfoque en salud pública debe basarse en información verificada y acompañamiento médico, en lugar de fomentar el temor generalizado al gluten. Esto refuerza la necesidad de evaluar cada caso individualmente, según la evidencia científica disponible.