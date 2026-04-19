Salud

Hierro o magnesio: cuál recomiendan los especialistas para dormir mejor y rendir más al día siguiente

La elección del suplemento adecuado puede influir en la calidad del descanso y en cómo responde el cuerpo al despertar, según advierten expertos en nutrición y salud

Guardar
Dos frascos de suplementos, uno negro con la etiqueta "HIERRO PLUS" y otro blanco con la etiqueta "MAGNESIO", se ven en una mesada de cocina clara con fondo borroso.
El magnesio favorece el sueño profundo y ayuda a regular los neurotransmisores relacionados con la relajación y el ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan mejorar el sueño y recuperar la energía al día siguiente suelen preguntarse si es más conveniente optar por el hierro o el magnesio. Ambos minerales cumplen funciones esenciales y pueden incidir en la calidad del descanso, pero su acción es distinta y la elección adecuada depende de la causa específica de los síntomas.

El magnesio sobresale por su capacidad para regular neurotransmisores vinculados a la relajación y al ciclo sueño-vigilia, facilitando el descanso. El hierro, en cambio, es crucial para la producción de energía celular y la síntesis de dopamina y melatonina, neurotransmisores fundamentales para el sueño reparador y el bienestar diurno. Por este motivo, la selección de uno u otro mineral debe basarse en la detección de la carencia concreta mediante evaluación médica.

Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, niveles adecuados de magnesio favorecen la relajación muscular y mental, permitiendo un sueño profundo y continuo.

Por su parte, la Clínica Cleveland advierte que la deficiencia de hierro es una causa frecuente de fatiga crónica y puede derivar en anemia, así como asociarse a trastornos como el síndrome de piernas inquietas, que afectan directamente la calidad del sueño.

Magnesio: cómo actúa sobre el sueño

Primer plano de un tarro de vidrio ámbar lleno de pastillas de magnesio, con una etiqueta blanca que dice "Magnesio" en letras negras. Fondo claro y neutro.
Niveles adecuados de magnesio contribuyen a la relajación muscular y mental, facilitando un descanso continuo según la Fundación Nacional del Sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio cumple un papel fundamental en la modulación de la actividad nerviosa y muscular, lo que resulta esencial para la relajación previa al sueño. Según una revisión publicada en la revista médica Nutrients, la deficiencia de este mineral puede asociarse con insomnio, despertares nocturnos frecuentes y menor calidad del descanso.

Además, favorece la actividad del GABA, un neurotransmisor inhibidor que induce calma y reduce la tendencia al insomnio, especialmente en situaciones de estrés o ansiedad.

La suplementación con magnesio puede ser útil en casos seleccionados, aunque siempre bajo supervisión médica, ya que dosis elevadas pueden causar diarrea, hipotensión o alteraciones cardíacas.

Hierro: energía, cognición y descanso

El hierro es indispensable para la producción de hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre, y para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso. Su carencia impacta en los niveles de energía, la capacidad de concentración y la vitalidad general.

La Clínica Mayo advierte que la deficiencia de hierro puede provocar fatiga persistente, dificultad para concentrarse, debilidad muscular, taquicardia y mayor susceptibilidad a infecciones.

Además, el hierro interviene en la síntesis de dopamina y la regulación de la melatonina, hormonas clave para mantener el ciclo natural de sueño y vigilia. Un déficit prolongado puede afectar la producción de estos neurotransmisores, alterando la arquitectura del sueño y agravando la fatiga diurna.

Tabletas de hierro, espinacas, legumbres, carnes rojas, mejora de la concentración - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El hierro es esencial para la producción de energía y la síntesis de dopamina y melatonina, claves en el sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño puede verse interrumpido por diversos factores, como el estrés, cambios en la rutina, enfermedades crónicas, problemas digestivos, deficiencias nutricionales o el uso de determinados medicamentos. No siempre es necesario recurrir a suplementos minerales: optimizar los hábitos de sueño, mantener una dieta equilibrada y consultar a un especialista permite identificar y tratar la causa real del problema.

Además, la melatonina —hormona que regula el ritmo circadiano— se ha popularizado como tratamiento para el insomnio. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte que su uso prolongado puede generar dependencia y provocar efectos adversos como cefalea, fatiga diurna o agravamiento de los trastornos del sueño.

Por ello, no se recomienda automedicarse y siempre es fundamental buscar orientación médica antes de iniciar cualquier tratamiento.

Identificar y corregir deficiencias de hierro y magnesio

Reconocer los síntomas de carencia de estos minerales es fundamental para tratar el origen de los problemas de sueño o fatiga. Según Health Direct de Australia, la falta de magnesio puede causar insomnio, ansiedad, calambres, debilidad, irritabilidad y pérdida de apetito. Los factores de riesgo incluyen dietas pobres, enfermedades renales, diabetes tipo dos, problemas digestivos o consumo excesivo de alcohol.

La deficiencia de hierro, de acuerdo con la Auckland Iron Clinic, puede manifestarse como agotamiento persistente, palidez, dificultad para respirar, dolores musculares, pulso acelerado y mayor riesgo de infecciones.

Además, la anemia por falta de hierro afecta a millones de personas, especialmente a mujeres en edad fértil, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. El diagnóstico siempre debe basarse en análisis clínicos y evaluación médica.

Para corregir estas deficiencias, se recomienda una alimentación variada: carnes rojas, pescados, mariscos, legumbres y cereales fortificados para el hierro; vegetales de hoja verde, frutos secos, semillas y granos enteros para el magnesio.

En casos complejos, pueden requerirse suplementos, siempre bajo indicación médica, ya que el exceso también puede causar complicaciones.

Pantalla dividida con alimentos. Izquierda: carne roja, salmón, mejillones, lentejas, quinoa. Derecha: espinacas, almendras, nueces, semillas, avena.
Mantener una dieta variada y equilibrada es clave para prevenir la deficiencia de magnesio y hierro, evitando complicaciones de salud física y mental (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta variada y equilibrada es la mejor estrategia para prevenir deficiencias de hierro y magnesio. Controlar señales como cansancio persistente, dificultad para dormir, alteraciones en la concentración, debilidad muscular o cambios en el ánimo, y consultar a un profesional de la salud, permite detectar a tiempo desequilibrios nutricionales y evitar complicaciones mayores en la salud física y mental.

El diagnóstico precoz y la intervención adecuada no solo mejoran la calidad del sueño, sino que también contribuyen al bienestar general y al rendimiento diario.

Temas Relacionados

Deficiencia de MineralesSueño y DescansoNutrición y SaludDeficiencia NutricionalSalud del SueñoHierroMagnesioNewsroom BUE

Últimas Noticias

El uso de chatbots de inteligencia artificial en salud incrementa el riesgo de información errónea, según un nuevo estudio

Las plataformas que emplean modelos conversacionales para resolver dudas médicas muestran deficiencias que comprometen la seguridad de los usuarios, de acuerdo a una investigación que evaluó la calidad y fiabilidad de sus respuestas en distintas áreas clínicas

El uso de chatbots de inteligencia artificial en salud incrementa el riesgo de información errónea, según un nuevo estudio

7 hábitos que alimentan la inflamación crónica de forma silenciosa, según expertos

Pequeñas rutinas diarias pueden alterar el sistema inmune y elevar el riesgo de enfermedades a largo plazo sin dar señales evidentes

7 hábitos que alimentan la inflamación crónica de forma silenciosa, según expertos

El sorprendente poder de la lluvia para mejorar la salud y despertar emociones olvidadas

Más allá de la incomodidad, la ciencia demuestra que las precipitaciones pueden activar sensaciones de bienestar, estimular la memoria y proteger el sistema respiratorio, según especialistas

El sorprendente poder de la lluvia para mejorar la salud y despertar emociones olvidadas

Un reptil en peligro: descubren una nueva especie de gecko en los Andes y alertan sobre su supervivencia

Científicos del Conicet en Argentina lo hallaron tras analizar muestras en laboratorios y recorrer paisajes extremos. Por qué el estudio aporta pistas sobre la evolución de la vida y la urgencia de investigar

Un reptil en peligro: descubren una nueva especie de gecko en los Andes y alertan sobre su supervivencia

Cómo un cambio invisible en los comedores laborales logró que miles de personas comieran más saludable

La Universidad de Oxford comprobó que añadir una opción vegetariana en el menú diario puede transformar los hábitos, disminuir las calorías y ayudar al planeta, sin afectar la economía del lugar

Cómo un cambio invisible en los comedores laborales logró que miles de personas comieran más saludable
DEPORTES
El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El increíble recibimiento para River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors con más de 50 toneladas de papelitos

El insólito error de Donnarumma que puso en riesgo el triunfo del Manchester City ante el Arsenal en la carrera por la Premier

Tras retirarse hace apenas nueve meses, Gianluca Simeone vuelve al fútbol a los 27 años: el club que anunció su llegada

Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

TELESHOW
Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

El desopilante reencuentro de Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Peña de Morfi: “Arrodilate y pedime perdón”

L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

Lolo Tinelli cumplió 12 años: las tiernas dedicatorias de sus hermanos y del conductor al más pequeño de la familia

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval

Los legados de Yves Saint Laurent y Louis Vuitton brillan en nuevas biografías gráficas

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Turismo en alza: El Salvador da la bienvenida a su décimo crucero en 2026