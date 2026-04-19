Hierro o magnesio: cuál recomiendan los especialistas para dormir mejor y rendir más al día siguiente

El magnesio favorece el sueño profundo y ayuda a regular los neurotransmisores relacionados con la relajación y el ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes buscan mejorar el sueño y recuperar la energía al día siguiente suelen preguntarse si es más conveniente optar por el hierro o el magnesio. Ambos minerales cumplen funciones esenciales y pueden incidir en la calidad del descanso, pero su acción es distinta y la elección adecuada depende de la causa específica de los síntomas.

El magnesio sobresale por su capacidad para regular neurotransmisores vinculados a la relajación y al ciclo sueño-vigilia, facilitando el descanso. El hierro, en cambio, es crucial para la producción de energía celular y la síntesis de dopamina y melatonina, neurotransmisores fundamentales para el sueño reparador y el bienestar diurno. Por este motivo, la selección de uno u otro mineral debe basarse en la detección de la carencia concreta mediante evaluación médica.

Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, niveles adecuados de magnesio favorecen la relajación muscular y mental, permitiendo un sueño profundo y continuo.

Por su parte, la Clínica Cleveland advierte que la deficiencia de hierro es una causa frecuente de fatiga crónica y puede derivar en anemia, así como asociarse a trastornos como el síndrome de piernas inquietas, que afectan directamente la calidad del sueño.

Magnesio: cómo actúa sobre el sueño

Niveles adecuados de magnesio contribuyen a la relajación muscular y mental, facilitando un descanso continuo según la Fundación Nacional del Sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio cumple un papel fundamental en la modulación de la actividad nerviosa y muscular, lo que resulta esencial para la relajación previa al sueño. Según una revisión publicada en la revista médica Nutrients, la deficiencia de este mineral puede asociarse con insomnio, despertares nocturnos frecuentes y menor calidad del descanso.

Además, favorece la actividad del GABA, un neurotransmisor inhibidor que induce calma y reduce la tendencia al insomnio, especialmente en situaciones de estrés o ansiedad.

La suplementación con magnesio puede ser útil en casos seleccionados, aunque siempre bajo supervisión médica, ya que dosis elevadas pueden causar diarrea, hipotensión o alteraciones cardíacas.

Hierro: energía, cognición y descanso

El hierro es indispensable para la producción de hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre, y para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso. Su carencia impacta en los niveles de energía, la capacidad de concentración y la vitalidad general.

La Clínica Mayo advierte que la deficiencia de hierro puede provocar fatiga persistente, dificultad para concentrarse, debilidad muscular, taquicardia y mayor susceptibilidad a infecciones.

Además, el hierro interviene en la síntesis de dopamina y la regulación de la melatonina, hormonas clave para mantener el ciclo natural de sueño y vigilia. Un déficit prolongado puede afectar la producción de estos neurotransmisores, alterando la arquitectura del sueño y agravando la fatiga diurna.

El hierro es esencial para la producción de energía y la síntesis de dopamina y melatonina, claves en el sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño puede verse interrumpido por diversos factores, como el estrés, cambios en la rutina, enfermedades crónicas, problemas digestivos, deficiencias nutricionales o el uso de determinados medicamentos. No siempre es necesario recurrir a suplementos minerales: optimizar los hábitos de sueño, mantener una dieta equilibrada y consultar a un especialista permite identificar y tratar la causa real del problema.

Además, la melatonina —hormona que regula el ritmo circadiano— se ha popularizado como tratamiento para el insomnio. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte que su uso prolongado puede generar dependencia y provocar efectos adversos como cefalea, fatiga diurna o agravamiento de los trastornos del sueño.

Por ello, no se recomienda automedicarse y siempre es fundamental buscar orientación médica antes de iniciar cualquier tratamiento.

Identificar y corregir deficiencias de hierro y magnesio

Reconocer los síntomas de carencia de estos minerales es fundamental para tratar el origen de los problemas de sueño o fatiga. Según Health Direct de Australia, la falta de magnesio puede causar insomnio, ansiedad, calambres, debilidad, irritabilidad y pérdida de apetito. Los factores de riesgo incluyen dietas pobres, enfermedades renales, diabetes tipo dos, problemas digestivos o consumo excesivo de alcohol.

La deficiencia de hierro, de acuerdo con la Auckland Iron Clinic, puede manifestarse como agotamiento persistente, palidez, dificultad para respirar, dolores musculares, pulso acelerado y mayor riesgo de infecciones.

Además, la anemia por falta de hierro afecta a millones de personas, especialmente a mujeres en edad fértil, embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. El diagnóstico siempre debe basarse en análisis clínicos y evaluación médica.

Para corregir estas deficiencias, se recomienda una alimentación variada: carnes rojas, pescados, mariscos, legumbres y cereales fortificados para el hierro; vegetales de hoja verde, frutos secos, semillas y granos enteros para el magnesio.

En casos complejos, pueden requerirse suplementos, siempre bajo indicación médica, ya que el exceso también puede causar complicaciones.

Mantener una dieta variada y equilibrada es clave para prevenir la deficiencia de magnesio y hierro, evitando complicaciones de salud física y mental (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener una dieta variada y equilibrada es la mejor estrategia para prevenir deficiencias de hierro y magnesio. Controlar señales como cansancio persistente, dificultad para dormir, alteraciones en la concentración, debilidad muscular o cambios en el ánimo, y consultar a un profesional de la salud, permite detectar a tiempo desequilibrios nutricionales y evitar complicaciones mayores en la salud física y mental.

El diagnóstico precoz y la intervención adecuada no solo mejoran la calidad del sueño, sino que también contribuyen al bienestar general y al rendimiento diario.