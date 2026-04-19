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El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El astro portugués lideró la goleada por 4-0 del Al Nassr, pero un intercambio con los aficionados rivales dio la vuelta al mundo

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El astro portugués respondió a los fanáticos que cantaban por Messi

Cristiano Ronaldo impulsó la victoria del Al Nassr al anotar su gol número 969 en partidos oficiales, lo que permitió a su club eliminar al Al Wasl y avanzar a las semifinales de la Champions League de Asia 2. El delantero portugués abrió el marcador con un penal a los 11 minutos y posteriormente respondió con gestos a los aficionados que le coreaban el nombre de Lionel Messi.

El encuentro, que originalmente estaba programado para principios de marzo, se disputó a partido único tras el aplazamiento de la serie por el conflicto bélico en Medio Oriente. Los espectadores del elenco de Dubái colmaron el Estadio Zabeel, pero se volcaron en contra del astro portugués que lideró la goleada por 4-0.

“Messi, Messi”, gritaron los hinchas del Al Wasl en una clara provocación para el luso con pasado en Real Madrid, Manchester United y Juventus. Cristiano no se quedó de brazos cruzados y les respondió llevándose el dedo índice a la boca para pedirles que se callaran. Rápidamente, las imágenes del gesto recorrieron el mundo y la rivalidad futbolística entre el rosarino y el portugués sumó un nuevo capítulo.

El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas de Al Wasl
La secuencia del intercambio entre Ronaldo y los hinchas rivales

En cuanto al desarrollo del juego, tras el gol de Ronaldo, Íñigo Martínez amplió la ventaja en el minuto 24 y dos minutos después Abdulelah Al Amri firmó el tercero, ambos tras asistencias de Joao Félix. El senegalés Sadio Mané completó la goleada con un tanto a pase de Abdullah El Hamdan.

Con 26 goles en la temporada, Cristiano Ronaldo continúa sumando registros a su carrera mientras avanza el ciclo hacia el Mundial 2026, donde se prevé su presencia con la selección de Portugal.

El rival del Al Nassr en semifinales saldrá del encuentro entre Al Ahli de Qatar y Al-Hussein de Jordania. En la otra llave, el club japonés Gamba Osaka ya espera por un contrincante en la final. La competición es la segunda en importancia en el continente asiático, similar a la Copa Sudamericana o a la Europa League.

*El resumen del partido

Cristiano y Messi pujan por alcanzar la impresionante cifra de mil goles. Hasta ahora, es el portugués quien lidera la carrera, ya que lleva anotados 969 en 1361 encuentros disputados. El zurdo rosarino lleva 904 goles en 1145 partidos como futbolista profesional, gracias al doblete que convirtió en el duelo reciente entre el Inter Miami y Colorado Rapids, por la octava jornada de la MLS. Esto se suma a las 261 asistencias brindadas por CR7, muy lejos de las 407 dadas por Leo.

Ronaldo podrá seguir ampliando sus registros el miércoles 29 de abril cuando Al-Nassr reciba al Al Ahli Saudi por una nueva jornada de la Primera División de Arabia Saudita. El duelo resulta fundamental para las aspiraciones del conjunto en el que milita el portugués, ya que se encuentra primero con 76 puntos y su rival está tercero con 66, por lo que una victoria lo dejará muy bien parado a la recta final del certamen doméstico.

Por su parte, la próxima función de La Pulga con Inter Miami será el próximo miércoles 22 de abril por una nueva fecha de la MLS frente a Real Salt Lake. El sábado 25/4 regresará a la Florida para recibir a New England.

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