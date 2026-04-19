Salud

El sorprendente poder de la lluvia para mejorar la salud y despertar emociones olvidadas

Más allá de la incomodidad, la ciencia demuestra que las precipitaciones pueden activar sensaciones de bienestar, estimular la memoria y proteger el sistema respiratorio, según especialistas

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La lluvia puede favorecer el bienestar emocional y mental según recientes investigaciones científicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones recientes han demostrado que los beneficios de la lluvia para el bienestar mental y físico superan la percepción habitual de incomodidad o melancolía. Según estudios citados por BBC Future, la exposición a las precipitaciones puede originar mejoras en el estado de ánimo, favorecer la limpieza del aire y estimular recuerdos positivos debido a factores biológicos y sensoriales.

De acuerdo con científicos entrevistados por BBC Future, la lluvia propicia la liberación de iones negativos, los cuales se vinculan con la segregación de serotonina y la aparición de sensaciones de bienestar.

Además, contribuye a limpiar el aire de partículas nocivas, permite experimentar aromas como el petrichor—que activa recuerdos y emociones intensas—y genera sonidos naturales que facilitan la relajación.

El papel de los iones negativos en la mejora del estado de ánimo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aroma de la tierra mojada, conocido como petrichor, activa recuerdos y emociones profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios sostienen que los iones negativos, liberados al impactar las gotas de lluvia en el suelo y formados por moléculas de oxígeno con un electrón extra, podrían influir directamente en la química cerebral. Estos favorecen la producción de serotonina y activan ondas cerebrales alfa, asociadas a una mayor percepción de bienestar.

La hipótesis cuenta con apoyo experimental desde los años 50, con investigaciones más sólidas a partir de la década de los 90, cuando se perfeccionaron los generadores de iones negativos. El profesor Michael Tehan de Columbia University señaló que las lluvias intensas pueden producir niveles de iones negativos similares a los generados en laboratorio con equipos de alto voltaje.

Sin embargo, hasta ahora ningún estudio ha demostrado de forma concluyente una relación directa entre la exposición a la lluvia y el aumento de serotonina, y los mecanismos físicos involucrados siguen bajo análisis.

La experta Pam Dalton, del Monell Chemical Senses Center, advirtió al medio citado que “no existe mucho consenso sobre los beneficios fisiológicos, y se comprende aún menos acerca de los mecanismos por los cuales estos iones podrían generar tales efectos”.

Una persona con sudadera gris está sentada en una mesa de madera de una cafetería, escribiendo en una libreta abierta y mirando por la ventana lloviznosa.
Los sonidos de la lluvia ayudan a reducir el estrés y mejoran la calidad del descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos especialistas sugieren que el incremento de oxígeno en sangre, vinculado a los iones negativos, podría elevar el ánimo de modo similar al efecto de un ejercicio intenso.

Cómo la lluvia ayuda a limpiar el aire y sus beneficios respiratorios

La lluvia actúa como “limpiadora natural” de la atmósfera. Cuando las gotas caen, su carga eléctrica atrae partículas en suspensión, como polvo, alérgenos y contaminantes presentes en el aire.

Un estudio publicado en 2015 por el grupo del profesor Dan Cziczo de Purdue University demostró que las gotas de lluvia más pequeñas resultan especialmente eficaces para retirar estos elementos.

Asimismo, Cziczo calificó el fenómeno como “coagulación”, un proceso que limpia el aire al atraer y eliminar partículas en el trayecto de las gotas hacia el suelo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas destacan que la experiencia sensorial de la lluvia puede generar una sensación de calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras más intensa la lluvia, mayor será el efecto de limpieza en la atmósfera”, puntualizó Cziczo en declaraciones recogidas por BBC Future. Asimismo, la reducción de iones positivos—relacionados con irritabilidad y ansiedad—trae ventajas adicionales para la salud mental.

“Existe una evidencia bastante sólida de que los iones negativos pueden eliminar polvo, bacterias, alérgenos y otras partículas del aire, lo que en muchas personas puede tener un impacto positivo sobre la salud respiratoria”, afirmó Dalton.

El aroma petrichor y su efecto en las emociones y la memoria

El distintivo petrichor, aroma que surge cuando comienza la lluvia, posee profundas implicaciones psicológicas y evolutivas. Este olor se produce por aerosoles liberados al golpear las gotas sobre superficies secas, lo que dispersa compuestos orgánicos acumulados en periodos de sequía.

Primer plano de un espejo retrovisor lateral de un auto negro, cubierto de gotas de lluvia, con luces de tráfico desenfocadas al fondo. (Imágen Ilustrativa Infobae)
La exposición a la lluvia estimula la relajación y puede ser beneficiosa para la salud respiratoria. (Imágen ilustrativa Infobae)

Phil Stevenson, investigador de la University of Greenwich y Kew Gardens, explicó al medio que las primeras gotas dispersan aceites vegetales y geosmina, un compuesto generado por bacterias del suelo. Junto con trazas de ozono, estos elementos configuran la fragancia “limpia” y terrosa característica de los días húmedos.

La sensibilidad humana a la geosmina podría tener un valor adaptativo, ya que anticipar la llegada de agua facilitaba la búsqueda de recursos frescos. Más allá del instinto, las experiencias sensoriales como el olor a tierra mojada inciden en el cerebro al activar la amígdala, lo que promueve la evocación de recuerdos y emociones.

“Aquellos momentos en los que percibimos el olor antes o después de la lluvia pueden convertirse en el marco emocional de recuerdos y lugares significativos”, expuso Dalton, quien ha dedicado buena parte de su carrera al estudio de la memoria olfativa.

El sonido de la lluvia y su influencia en la relajación y el sueño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El impacto de las gotas de lluvia en el suelo libera compuestos que contribuyen al bienestar psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo los aromas, también los sonidos de la lluvia aportan beneficios al sistema nervioso y ayudan a gestionar el estrés. El ritmo constante de las gotas activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la recuperación fisiológica.

Amy Sarow, especialista en audiología clínica, aseguró a BBC Future que los sonidos suaves y regulares del agua pueden reducir la frecuencia cardíaca y las respuestas fisiológicas al estrés, sobre todo en volúmenes entre 40 y 50 decibelios. Las lluvias intensas, al generar frecuencias graves, brindan una sensación aún más envolvente y relajante, lo que facilita el sueño y el descanso reparador.

Estudios recientes muestran que oír la lluvia a esos niveles puede reducir el estrés hasta en un 65%, además de enmascarar ruidos molestos del entorno. “Cuando estos sonidos se incluyen de manera intencionada en rutinas de relajación, la experiencia puede asemejarse a ejercicios de atención plena o meditación”, explicó Sarow.

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Científicos exploran cómo la lluvia puede transformar días grises en momentos de evocación y serenidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia personal determina el tipo de lluvia que cada persona prefiere para relajarse, aunque ambos estilos—suave o torrencial—tienen respaldo en contextos de bienestar.

Ciertas experiencias sensoriales asociadas a la lluvia pueden, por sí solas, activar recuerdos y generar una sensación de calma inesperada. La próxima vez que una tormenta refresque el ambiente, abrir una ventana o caminar después de la lluvia podría revelar nuevos matices de bienestar y evocación, como sugieren los hallazgos de BBC Future.

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