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Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

Para una nueva entrega de su ciclo del domingo, la conductora brilló con un outfit fuera de lo común y se llevó toda la atención ante las cámaras

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Juana Viale optó por un vestuario descontracturado y lentejuelas para volver a encarar su almuerzo dominical (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con su regreso dominical a la pantalla de El Trece. Fiel a su estilo, la conductora de Almorzando con Juana sorprendió una vez más por su carisma, espontaneidad y esa capacidad innata para marcar tendencia cada semana. Lejos de limitarse a la formalidad, la nieta de Mirtha Legrand apostó por un look que reflejó su personalidad y su visión de la moda, despertando comentarios y elogios tanto en el estudio como entre los seguidores que la acompañan cada semana.

“Hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todos en sus casas. ¿Cómo la están pasando? Yo ya no sé qué estación del año vivimos, a pesar de que estamos en el otoño. Amo la humedad, la amo, que se mantenga. Lo único que después no se seca el piso nunca, pero amo a la humedad”, arrancó la conductora entre risas, mostrando una vez más su costado más cercano y relajado.

Al presentar su look, Juana no dudó en dar detalles y abrir el juego a la audiencia. “Estoy vistiendo unos colores ocres. Esto es un mono vintage en tono chocolate, realizado en tafetán de seda y pantalón de paillette francés. Es de Gabriel Lage Alta Costura, es muy bonito. Así que estoy con un vintage, chicos, porque la moda es vintage a veces. Así que acá estoy para este domingo muy hermosísimo”, contó, mientras el público la ovacionaba en el estudio.

El impactante look de Juana Viale para su programa del domingo
El impactante look de Juana Viale para su programa del domingo (Gentileza de prensa Almorzando con Juana/Story Lab)

La conductora también destacó el trabajo de su equipo de estilismo. “Me peinó Juan Fojo y me hizo un recogido con textura, desprolijo, hermosísimo”, comenzó diciendo, y luego sumó: “Y me maquilló Cris Sepúlveda con unos tonos cobre y naranjas, acompañando con todo este lookete. Medio ABBA, ¿no?”. Juana no ocultó el humor al narrar el detrás de escena de su outfit y completó: “La modelo que lo usó era muy chiquitita, porque no saben lo que me aprieta. Pero acá estoy”.

Cabe mencionar que el domingo pasado, Juana también sorprendió al dejar de lado los clásicos diseños de Gino Bogani, eligiendo en su lugar una marca nacional y un outfit más cómodo y urbano. En esa ocasión, saludó a la audiencia con su energía característica y no tardó en compartir su elección: “Estamos acá otro domingo de pantalón. Tengo un pantalón sastrero azul muy cómodo y una remera de lana color papaya”. Ante la ausencia del vestido de gala, Juana abrió el debate en el estudio. “Es espectacular, es comodísimo. Me encanta. ¿Les gusta este look o prefieren el vestido?”, preguntó, invitando a reflexionar sobre la comodidad frente a la elegancia.

Juana fue sincera sobre sus preferencias y no dudó en hablar de la importancia de sentirse cómoda al aire. “A mí me gusta así porque es cómodo, es como cualquiera nos vestiríamos. Me gusta también. De vez en cuando vestirse y sentirse princesa está bien, pero hoy elijo estar relajada”, aseguró, risueña, dejando en claro que la moda, para ella, es también una herramienta de autenticidad.

Juana Viale decidió vestir un outfit cómodo compuesto por un pantalón sastrero y una remera de manga corta (Almorzando con Juana – El Trece)

El look se completó con un peinado a cargo de Juan Fojo. “Me despeino toda porque tengo el pelo y hago lo que quiero, hoy lo que quiero”, bromeó Juana, mostrando su costado lúdico y espontáneo frente a las cámaras. El maquillaje, realizado por Cris Sepúlveda, incluyó un delineado marrón que, según Juana, parecía negro pero aportaba un toque de naturalidad y luminosidad al conjunto.

De esa manera, la apuesta de Juana por la comodidad, la autenticidad y el diseño argentino no solo marca tendencia, sino que también abre el debate sobre cómo vestirse en la televisión y en la vida cotidiana. Mientras tanto, domingo tras domingo, la conductora sigue sumando elogios, comentarios y miradas, reafirmando que el verdadero estilo va mucho más allá de la etiqueta y está en la actitud.

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