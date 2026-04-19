7 hábitos que alimentan la inflamación crónica de forma silenciosa, según expertos

La inflamación crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos autoinmunitarios según la Clínica Mayo y el NIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica puede pasar desapercibida, pero su presencia constante en el organismo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y diversos trastornos autoinmunitarios, según la Clínica Mayo y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). Este proceso puede generarse a partir de hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que mantienen activa la respuesta inflamatoria durante largos periodos.

Diversos factores presentes en la rutina diaria pueden favorecer la inflamación sostenida. A continuación, se describen siete hábitos que, según fuentes médicas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Escuela de Salud Pública de Harvard, contribuyen de manera silenciosa al desarrollo de enfermedades crónicas.

Siete hábitos cotidianos que alimentan la inflamación crónica

1. Vida sedentaria

Pasar muchas horas sentado sin realizar actividad física regular es uno de los principales factores que incrementan la inflamación. El sedentarismo dificulta la circulación, reduce el gasto energético y favorece la liberación de sustancias inflamatorias en el organismo.

De acuerdo con la OMS, las personas que no se mueven con frecuencia suelen presentar niveles elevados de marcadores inflamatorios, lo que incrementa el riesgo de patologías como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Incorporar pausas activas, caminar o hacer estiramientos a lo largo del día ayuda a contrarrestar estos efectos.

2. Mala postura

Adoptar posiciones incorrectas al trabajar frente a la computadora, utilizar dispositivos electrónicos o incluso al dormir puede generar presión constante sobre músculos y articulaciones.

Según la Asociación Americana de Fisioterapia, esta tensión mantenida puede causar inflamación leve y dolor persistente, especialmente en el cuello, la espalda y los hombros.

La mala postura al usar dispositivos electrónicos genera tensión muscular y puede causar inflamación y dolor crónico en cuello, espalda y hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limitación de movimiento y el desequilibrio muscular causados por posturas inadecuadas favorecen la aparición de molestias crónicas y amplifican el proceso inflamatorio local.

3. Dormir poco o de manera irregular

Descansar menos de seis horas por noche o mantener horarios de sueño inconstantes afecta directamente el sistema inmune y potencia la inflamación crónica. Factores como el uso de pantallas antes de dormir y el consumo elevado de cafeína perjudican la calidad del descanso.

La National Sleep Foundation y la revista Sleep informan que la privación de sueño incrementa la producción de cortisol y eleva los niveles de proteína C reactiva, una sustancia asociada a procesos inflamatorios y al desarrollo de enfermedades crónicas.

4. Estrés crónico

La exposición continua a situaciones estresantes, ya sea por motivos laborales, personales o económicos, activa de manera sostenida la respuesta de alerta del organismo.

El estrés crónico incrementa el cortisol, debilita las defensas y mantiene la inflamación elevada, produciendo dolor recurrente y trastornos del apetito o sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la American Psychological Association, niveles elevados de cortisol durante periodos prolongados debilitan el sistema inmunitario y mantienen la inflamación en niveles altos. El estrés crónico puede manifestarse a través de dolores recurrentes, alteraciones en el apetito o el sueño y cefaleas frecuentes.

5. Consumo excesivo de azúcar añadido

Ingerir grandes cantidades de azúcar, principalmente a través de bebidas endulzadas, postres industriales y cereales procesados, provoca subidas rápidas de glucosa en sangre. Esto desencadena la liberación de compuestos inflamatorios y aumenta el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, según la Organización Mundial de la Salud y la Harvard Medical School.

Además, el exceso de azúcar altera el equilibrio bacteriano en el intestino, favoreciendo la inflamación sistémica. Controlar este factor contribuye a mantener saludable la microbiota intestinal y reduce la respuesta inflamatoria.

6. Alimentación basada en productos ultraprocesados

Una dieta rica en carbohidratos refinados, azúcares añadidos, grasas trans y aditivos químicos aporta poca fibra y antioxidantes, elementos esenciales para la salud metabólica.

De acuerdo con la revista The Lancet y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, este patrón alimentario produce picos de glucosa, altera la sensibilidad a la insulina y deteriora la salud intestinal al disminuir las bacterias beneficiosas y debilitar la barrera intestinal.

Una dieta rica en productos ultraprocesados, azúcares, grasas trans y aditivos deteriora la salud intestinal y favorece procesos inflamatorios crónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado de grasas trans y ciertas grasas saturadas también aumenta la inflamación. Priorizar alimentos frescos y ricos en nutrientes es fundamental para mantener el equilibrio y evitar procesos inflamatorios crónicos.

7. Consumo frecuente de alcohol

Beber alcohol de manera habitual o en exceso induce inflamación sistémica a través del metabolismo hepático. Durante la descomposición del alcohol, el hígado libera acetaldehído, un compuesto tóxico que produce estrés oxidativo, daña las células y fomenta la producción de mediadores inflamatorios, según la Fundación para la Investigación y Educación sobre el Alcohol (AIEF).

Además, el alcohol puede alterar la flora intestinal y debilitar la mucosa, lo que facilita la entrada de sustancias nocivas al torrente sanguíneo y sostiene la reacción inflamatoria.

La inflamación crónica es una activación persistente del sistema inmunitario que, a diferencia de la aguda, puede dañar células y tejidos y favorecer enfermedades cardíacas, cáncer y trastornos autoinmunitarios, según la Fundación Española del Corazón y la Cleveland Clinic.

El alcohol frecuente o en exceso induce estrés oxidativo, daña el hígado y promueve la producción de mediadores inflamatorios en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar una dieta equilibrada, realizar ejercicio, dormir bien, gestionar el estrés y mantener una adecuada hidratación contribuye a prevenir enfermedades asociadas a la inflamación, de acuerdo con la Clínica Mayo y la OMS.