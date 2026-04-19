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Así viven los famosos el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Las figuras argentinas no quisieron perderse ni un segundo del histórico partido y compartieron sus rituales, camisetas y hasta regalos personalizados para alentar a sus equipos en un domingo a pura pasión

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El Monumental se llenó de figuras del espectáculo que apoyan a River Plate con historias coloridas y mensajes de pertenencia en el estadio (Video: Instagram)

El Superclásico no se juega solamente en la cancha. Mientras River Plate y Boca Juniors protagonizan una nueva edición de su histórica rivalidad en el Monumental, la pasión también se traslada a las casas, a las tribunas y, sobre todo, a las redes sociales, donde distintas figuras del espectáculo argentino comparten en tiempo real cómo viven uno de los eventos deportivos más convocantes del país.

Desde temprano, el clima de partido empezó a sentirse en cada rincón. Algunos eligieron el estadio, otros el living de sus casas, pero todos coincidieron en algo: la intensidad con la que se vive este duelo no admite grises. Entre mates, facturas, camisetas y pantallas encendidas, los famosos mostraron su pertenencia con orgullo.

Un Monumental colmado, escenario de otra jornada inolvidable
Un Monumental colmado, escenario de otra jornada inolvidable

Del lado de River, el color rojo y blanco dominó las historias. En el Monumental, repleto y vibrante, se pudo ver a distintas personalidades mezcladas entre la multitud, compartiendo la emoción del momento. “Acá estamos, en casa”, escribió Jorge Rial, dejando en claro el sentido de pertenencia que genera el estadio para los hinchas millonarios.

Asado, familia y River: la previa perfecta en modo millonario
Asado, familia y River: la previa perfecta en modo millonario

En el ámbito más íntimo, también hubo quienes eligieron vivirlo en familia, como la periodista y angelita de LAM, Juli Argenta. Una escena que se repitió fue la de los encuentros domésticos: grupos numerosos, sonrisas y brindis improvisados en patios o livings, con el televisor como centro de atención. La pasión se transmitió de generación en generación, con chicos vestidos con la camiseta de River celebrando cada jugada.

Detalles millonarios: regalos de River en plena jornada de Superclásico
Detalles millonarios: regalos de River en plena jornada de Superclásico

Incluso hubo espacio para gestos más simbólicos. Wanda Nara mostró que recibió regalos personalizados con el escudo del club, bolsas con merchandising oficial. Además, junto a sus hijos, su actual pareja, Martín Migueles y su exmarido, Maxi López, compartieron un exclusivo palco desde el que alentaron al Millonario durante todo el partido.

Camiseta puesta y sonrisa lista: el aliento millonario en familia
Camiseta puesta y sonrisa lista: el aliento millonario en familia

Pero del otro lado, Boca también hizo sentir su presencia. Aunque visitante y sin público presente en el Monumental, las redes se llenaron de escudos azul y oro, canciones y rituales típicos de hincha. Algunas figuras como Gustavo Conti y Ximena Capristo optaron por compartir la previa desde sus casas, con una escena que ya es casi un clásico: mate en mano, algo para comer y el televisor transmitiendo el partido. La tranquilidad del hogar contrasta con la tensión del juego, pero no reduce la intensidad con la que se vive cada minuto.

Facturas, mate y fútbol: así se vive el partido con Boca de fondo
Facturas, mate y fútbol: así se vive el partido con Boca de fondo
El ritual xeneize: sillón, tele prendida y todo listo para alentar
El ritual xeneize: sillón, tele prendida y todo listo para alentar

En una de las imágenes más representativas, publicada por Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, se pudo ver una mesa servida con facturas y una pantalla de fondo mostrando el partido, acompañada por el aliento constante: “Daleee Boquitaaa”. Ese tipo de postales resume a la perfección cómo el Superclásico atraviesa la vida cotidiana y se convierte en un evento colectivo, incluso en la intimidad.

Camila Galante muestra la clásica mesa familiar con facturas y pantalla encendida como postal del apoyo a Boca Juniors durante el Superclásico
Camila Galante muestra la clásica mesa familiar con facturas y pantalla encendida como postal del apoyo a Boca Juniors durante el Superclásico

Zaira Nara, por su parte, también decidió posar a través de sus historias de Instagram con la camiseta azul y oro, a modo de aliento al equipo que hace de visitante en el estadio Monumental.

Zaira Nara suma su aliento a Boca vistiendo la camiseta azul y oro y posteando en Instagram en plena disputa del Superclásico argentino
Zaira Nara suma su aliento a Boca vistiendo la camiseta azul y oro y posteando en Instagram en plena disputa del Superclásico argentino

También hubo espacio para el humor y la ternura. La mascota de Evangelina Anderson vestida con la camiseta de River, mirando a cámara con complicidad, aportó un toque diferente en medio de tanta adrenalina. Ese tipo de detalles reflejan cómo la pasión futbolera se integra a todos los aspectos de la vida, incluso a los más inesperados.

La mascota de Evangelina Anderson vestida de River demuestra que la pasión futbolera se integra a todos los aspectos de la vida, aun los inesperados
La mascota de Evangelina Anderson vestida de River demuestra que la pasión futbolera se integra a todos los aspectos de la vida, aun los inesperados

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