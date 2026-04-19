Deportes

El increíble recibimiento para River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors con más de 50 toneladas de papelitos

El Monumental mostró una cara especial para la salida del equipo de Chaco Coudet antes de jugar el partido

Guardar

Fue un recibimiento emocionante el que tuvo River Plate en la antesala del Superclásico ante Boca Juniors. En una imagen sin precedentes, cinco toneladas de papeles blancos inundaron el estadio Monumental en la previa del encuentro por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La organización, a cargo de la Subcomisión del hincha del Millonario, demandó una preparación minuciosa de tres semanas, durante las cuales voluntarios y simpatizantes cortaron a mano 52.000 kilos de papelitos destinados a cubrir el campo en el ingreso del plantel. Esa cifra equivale a 50 toneladas, la mayor suma registrada para un recibimiento de estas características en el club. El viernes, los preparativos se prolongaron hasta las 23 y el sábado la actividad continuó por otras 12 horas.

Cada espectador que llegaba al Monumental tenía una bolsa de papel en su asiento, con una previsión de una cada cuatro butacas. La instrucción era ejecutarla de manera colectiva: deberán romperse y arrojarse exactamente cuando el equipo pise el césped. Ese instante activó una coreografía multitudinaria, en la que el efecto visual fue reforzado por la disposición de los papeles en las tribunas superiores, desde donde descendieron para envolver la cancha en blanco y rojo. Esta coordinación depende de la participación sincronizada de más de 85.000 asistentes esperados para el Superclásico.

Así fue la logística para el recibimiento del equipo River Plate en el Superclásico.

La logística involucró el traslado y pesaje específico de cada carga destinada a los sectores altos, para replicar las imágenes tradicionales asociadas con hazañas históricas del fútbol nacional. Para facilitar la rápida reanudación del partido tras el recibimiento, el club alquiló 50 sopladoras, que junto a un equipo de voluntarios se ocupó de retirar los restos del campo.

El anillo del estadio fue el escenario en las últimas semanas de trabajo conjunto: filiales, socios y simpatizantes aportaron tela tafeta blanca y roja, banderas y materiales para el cotillón. El color de las tribunas se armó de manera colectiva y deliberada para no dejar ningún sector sin la impronta visual característica. Los recortes de papel, el humo de los colores del club y los estandartes cubrirán las plateas Sívori, Centenario, Belgrano y San Martín, resucitando una imagen emblemática del Monumental que se vio en otras jornadas de la historia, como aquella definición de la Copa Libertadores de 1996 ante América de Cali, en lo que fue la segunda conquista del máximo trofeo de clubes en Sudamérica.

Por otra parte, no hay que dejar de recordar lo que significó la salida de las selecciones de Argentina y Holanda en la final del Mundial 1978, que terminó 3-1 en favor del equipo que por entonces dirigía César Luis Menotti y fue el primer título en una Copa del Mundo de la FIFA para la Asociación del Fútbol Argentino.

Con ese icónico ejemplo, River protagonizó un recibimiento histórico antes del choque por el Torneo de Primera División.

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateTorneo AperturaLiga Profesional de Fútboldeportes-argentina

Últimas Noticias

El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El astro portugués lideró la goleada por 4-0 del Al Nassr, pero un intercambio con los aficionados rivales dio la vuelta al mundo

El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El insólito error de Donnarumma que puso en riesgo el triunfo del Manchester City ante el Arsenal en la carrera por la Premier

Un insólito fallo del arquero italiano casi complica a los ciudadanos, pero el equipo de Pep Guardiola mostró temple y se impuso ante los Gunners en un duelo crucial por el título inglés

El insólito error de Donnarumma que puso en riesgo el triunfo del Manchester City ante el Arsenal en la carrera por la Premier

Tras retirarse hace apenas nueve meses, Gianluca Simeone vuelve al fútbol a los 27 años: el club que anunció su llegada

El delantero, que fue papá junto a su pareja, Eva Bargiela, y comenzó a trabajar como agente, se suma a un proyecto bien argentino en España

Tras retirarse hace apenas nueve meses, Gianluca Simeone vuelve al fútbol a los 27 años: el club que anunció su llegada

Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo cayó un lugar y será 20° tras la actualización de este lunes. El mayor ascenso será Camilo Ugo Carabelli, que esta semana logró el mejor triunfo de su carrera frente al ruso Karen Khachanov en Barcelona

Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Argentina enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17: hora, cómo ver en vivo el partido y todo lo que hay que saber

El partido decisivo reúne a juveniles dirigidos por Diego Placente y Freddy Hurtado en Asunción

Argentina enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17: hora, cómo ver en vivo el partido y todo lo que hay que saber
DEPORTES
El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El gesto de Cristiano Ronaldo a los hinchas del Al Wasl que coreaban el nombre de Messi

El insólito error de Donnarumma que puso en riesgo el triunfo del Manchester City ante el Arsenal en la carrera por la Premier

Tras retirarse hace apenas nueve meses, Gianluca Simeone vuelve al fútbol a los 27 años: el club que anunció su llegada

Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Argentina enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17: hora, cómo ver en vivo el partido y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

Con paillettes y un guiño a ABBA, Juana Viale deslumbró con su look de alta costura

El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

El desopilante reencuentro de Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Peña de Morfi: “Arrodilate y pedime perdón”

L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

Lolo Tinelli cumplió 12 años: las tiernas dedicatorias de sus hermanos y del conductor al más pequeño de la familia

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval

Los legados de Yves Saint Laurent y Louis Vuitton brillan en nuevas biografías gráficas

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Turismo en alza: El Salvador da la bienvenida a su décimo crucero en 2026