Las señas obscenas del Turco Mohamed al técnico rival tras la derrota de su equipo en la Liga de México

El gesto viral del entrenador argentino hacia el banco rival que encendió la polémica en la Liga MX

El América se impuso por 2 a 1 ante Toluca en un duelo cargado de tensión por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX. El conjunto dirigido por André Jardine consiguió la victoria gracias a un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, mientras que los Diablos Rojos descontaron con un gol en contra de Miguel Vázquez. El cierre del encuentro estuvo marcado por una expulsión y múltiples protestas. Además, el partido dejó un episodio que rápidamente se volvió viral.

La imagen más recordada del encuentro llegó tras el pitazo final: Antonio Mohamed realizó una seña obscena hacia el banco rival y pronunció la frase “dos veces te cogí” en dirección a Jardine. El gesto, acompañado por la filosa frase, aludió a las dos finales de 2025, tanto del Torneo Clausura como en el Apertura, en las que el entrenador argentino se impuso al técnico brasileño, reavivando así una rivalidad latente que ha definido los recientes cruces entre ambos equipos.

El Toluca cayó ante el América por 2-1 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La recta final del partido también estuvo marcada por una expulsión: Helinho vio la tarjeta roja, lo que desató una nueva serie de protestas y roces entre los protagonistas. Según lo relatado en la conferencia de prensa posterior, el técnico de Toluca prefirió no profundizar sobre los incidentes, limitándose a afirmar: “Fue un espectáculo para toda la gente que vino, ganaron bien, creo que fueron justos ganadores y después las incidencias que pasan adentro quedan adentro, ahí muere, no voy a decir lo que se dice adentro y esas cosas, para mí ya terminó”.

El resultado dejó a Toluca matemáticamente clasificado a la siguiente fase, mientras que América mantiene la esperanza de asegurar su lugar en la liguilla. La suma de títulos consolidó la figura de Mohamed entre los aficionados del club: en menos de tres temporadas, el Turco alcanzó cuatro trofeos, incluido el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Mohamed no solo fue noticia por su reacción ante Jardine. En recientes declaraciones, el entrenador argentino reconoció que su retiro como director técnico podría estar cerca. Explicó que su ciclo en el banco dependerá de lo que decida su hijo Shayr, de 26 años y actual asistente en Toluca: “Ahora voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo ya se largue solo, dejo de dirigir y ya me dedico a mi nieto que está pronto a nacer, en tres semanas”.

Antonio Mohamed busca sumar un nuevo título a cargo del Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El entrenador también descartó definitivamente la posibilidad de dirigir a un conjunto nacional. “Creo que lo de la selección y el Mundial ya lo descarté. Yo tenía mucha ilusión de dirigir a México en este Mundial. Cuando estaban eligiendo no me eligieron y ahí se me fue la ilusión de una selección”, manifestó en diálogo con Claro Sports.

El horizonte inmediato para Toluca y el Turco incluye la ida de las semifinales de la Concachampions frente a Los Ángeles, donde el técnico tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado con los Diablos Rojos, mientras sus hinchas sueñan con el tricampeonato.