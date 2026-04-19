La feroz autocrítica de Gustavo Costas tras el empate de Racing ante Aldosivi: “Fue desastroso, es un tema de actitud”

El empate de Racing ante Aldosivi, lejos de aliviar la presión por la mala racha, profundizó la crisis interna del plantel de la Academia. El entrenador, Gustavo Costas, no ocultó su decepción tras el 1-1 en Mar del Plata y ofreció una de sus autocríticas más duras, tras finalizar el partido por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura.

Desde sus primeras palabras en conferencia de prensa, Costas dejó claro el tono de su evaluación. “Fue uno de los peores partidos desde que estamos en Racing. No se puede jugar un partido así. Quedamos mal con todo el mundo. La gente que nos vino a apoyar pese a haber perdido tres partidos seguidos nos brindó un apoyo extraordinario”, manifestó el técnico de 63 años.

En su análisis posterior al empate, Costas evitó responder preguntas y prefirió dar un mensaje directo a sus futbolistas. “No podemos jugar de esta manera. Vamos a ver cómo seguimos. Hablaremos con ellos. Se los dije en el entretiempo: no es un problema táctico; es un problema de actitud”, expuso sobre el principal déficit de la jornada.

Racing igualó 1-1 ante Aldosivi por la fecha 15 del Torneo Apertura (@clubaldosivi)

La situación de Racing en el Torneo Apertura se complicó tras este resultado, ya que la igualdad frente a Aldosivi mantiene la incertidumbre sobre su clasificación a los octavos de final por la Zona B. El equipo de Avellaneda arrastra una serie de actuaciones por debajo de lo esperado, con tres derrotas consecutivas se encuentra ubicado entre los primeros ocho con 19 puntos, al igual que Barracas Central, su próximo rival por la fecha 16.

Costas marcó una diferencia entre este encuentro y los anteriores. “Veníamos de perder tres partidos. Y si te toca perder, preferís perder como perdimos esos tres partidos: dejando todo en la cancha y siendo superior al rival. En esos tres perdimos porque nos mandamos cagadas que se pagaron caro y porque el fútbol tiene esas cosas, pero nos entregamos y dimos otra cosa”, aseguró el técnico, defendiendo el esfuerzo mostrado en derrotas previas.

El empate en Mar del Plata no solo representa la extensión de una racha negativa, sino que también expone la preocupación del cuerpo técnico por la actitud del plantel. “Hoy no generábamos (juego), no ganábamos pelotas disputadas”, lamentó Costas. “No es el equipo que yo quiero. Y se los dije en el entretiempo. Vamos a ver cómo continuamos. Disculpen, pero estoy muy mal por el partido desastroso que hicimos”, concluyó el técnico.

El volante de la Academia asumió la responsabilidad tras el empate en Mar del Plata

La autocrítica fue compartida por los referentes del plantel. Bruno Zuculini no esquivó la responsabilidad tras el flojo desempeño. “Tenemos bronca porque no nos podemos permitir hacer estas cosas cuando nos quedaban tres partidos, tres finales y teníamos que obtener los nueve puntos para meternos en los playoffs. Al ser un equipo tan grande tenemos obligaciones y hoy quedamos totalmente en deuda”, expresó el volante de la Academia.

“Los partidos que perdimos antes fueron importantísimos pero creo que la manera de jugarlos fue distinta, siempre creando muchas situaciones de gol, pero lo de hoy fue para hacernos cargo, poner la cara y ganar los próximos dos partidos que nos quedan de local y los de la copa”, remarcó Zuculini, tras la carga de haber perdido el clásico ante Independiente y ante River. A esto se suma la reciente derrota en la Copa Sudamericana ante Botafogo. La situación de la Academia en la Zona B todavía le permite aspirar a la clasificación, pero el margen de error se ha reducido al mínimo.