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Murió María Nieves, ícono del tango argentino, a los 91 años

El mundo del espectáculo llora la partida de una artista que revolucionó el tango y llevó su pasión a escenarios de todo el planeta, dejando un legado imborrable en la cultura y la danza nacional

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María Nieves
María Nieves, ícono del tango argentino, falleció a los 91 años dejando un legado cultural único en la danza

El mundo del espectáculo y la cultura argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de María Nieves, una de las figuras más emblemáticas del tango, quien falleció a los 91 años y dejó un legado imposible de igualar. Dueña de una personalidad arrolladora, un estilo inconfundible y una historia de vida marcada por la superación, su nombre ya forma parte de la historia grande de la danza y de la identidad cultural del país.

La Secretaría de Cultura de la Nación dio a conocer la noticia a través de un mensaje difundido por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en la red social X. “Lamento profundamente el fallecimiento de María Nieves, una figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo”, escribió Cifelli, subrayando la magnitud artística y simbólica de la bailarina para la cultura nacional.

En la misma publicación, remarcó el reconocimiento institucional: “Desde la Secretaría de Cultura de la Nación reconocemos en ella a una artista fundamental, cuyo talento, carácter y dedicación llevaron el tango desde las milongas a los escenarios internacionales, marcando a generaciones de bailarines y bailarinas”. La Secretaría recordó también los homenajes en vida que recibió Nieves. En palabras de Cifelli: “Con enorme orgullo, la recordamos también en el Palacio Libertad, donde pudimos rendirle homenaje en vida y celebrar su legado junto al público. Un legado que es parte viva de nuestra identidad cultural”.

maría nieves
“Lamento profundamente el fallecimiento de María Nieves, una figura imprescindible del tango argentino y una de sus más grandes embajadoras en el mundo”, escribió Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación (X)

Nacida como María Nieves Rego el 6 de septiembre de 1934 en el barrio porteño de Saavedra, su infancia estuvo atravesada por las dificultades económicas. Creció en un conventillo junto a sus cinco hermanos y desde muy joven debió salir a trabajar. Sin formación académica en danza, encontró en el tango una pasión que cambiaría su destino. Sus primeros pasos los dio en las milongas barriales, especialmente en el Club Atlanta, en Villa Crespo, donde comenzó a forjarse una carrera que con el tiempo alcanzaría una dimensión internacional.

Fue en ese mismo ámbito donde conoció a Juan Carlos Copes, el bailarín con quien construiría una de las duplas más legendarias del tango. Juntos revolucionaron la forma de interpretar esta danza, llevándola desde los clubes de barrio a los escenarios más prestigiosos del mundo. La pareja Copes-Nieves no solo marcó una época, sino que redefinió los estándares de elegancia, técnica y expresión en el tango escénico.

María Nieves
El espectáculo Tango Argentino fue clave para el resurgimiento global del tango y consolidó a María Nieves como referente

El salto definitivo llegó con el espectáculo Tango Argentino, estrenado en 1983, una obra que resultó clave para el resurgimiento global del género. El éxito fue inmediato y contundente: conquistaron Broadway, permanecieron en cartel durante años y llevaron el tango a una audiencia internacional que redescubrió la potencia de esta expresión cultural. Aquella producción no solo cambió la historia del género, sino que consolidó a María Nieves como una referente indiscutida.

Su talento la llevó a escenarios de todo el mundo. Brilló en ciudades como Nueva York, París, Tokio, Roma y Madrid, y fue parte de programas emblemáticos como The Ed Sullivan Show. En 1986, junto a Copes, fue invitada a bailar en la Casa Blanca para el entonces presidente Ronald Reagan, un hito que simbolizó la llegada del tango a los más altos niveles de reconocimiento internacional.

Pero su historia no fue solo de éxitos. La relación con Copes, tanto en lo artístico como en lo personal, estuvo atravesada por intensidades, conflictos y separaciones que marcaron distintas etapas de su vida. Sin embargo, incluso después de distanciarse en los años 90, el vínculo profesional dejó una huella imborrable en la historia del tango.

María Nieves
María Nieves llevó el tango a escenarios internacionales como Broadway, París y la Casa Blanca, marcando un hito de reconocimiento

Más allá de su asociación con Copes, María Nieves construyó una identidad propia, potente y reconocible. Su manera de caminar, de abrazar en la pista y de interpretar cada compás la convirtieron en una artista única. No solo bailaba: transmitía una emoción profunda, una conexión visceral con el tango que la distinguía del resto. “Yo soy tango”, solía decir, y esa frase resumía una vida entera dedicada a ese arte.

A lo largo de más de siete décadas de carrera, también incursionó en la coreografía, el cine y distintos espectáculos internacionales. Participó en la película Assassination Tango, dirigida por Robert Duvall, y continuó presentándose en escenarios incluso en su madurez, siempre ovacionada por el público. En 2011, una de sus últimas grandes apariciones fue en la avenida 9 de Julio, donde más de 15.000 personas la aplaudieron de pie.

Su impacto trascendió lo artístico. María Nieves se convirtió en un símbolo de Buenos Aires, en una representación viva de la cultura popular y de una época donde el tango era parte del día a día. Su historia, desde los orígenes humildes hasta la consagración internacional, encarna la esencia misma del género: pasión, resiliencia y entrega absoluta.

María Nieves
El Día de la Bailarina de Tango, celebrado cada 6 de septiembre en Buenos Aires, rinde homenaje al legado de María Nieves Rego

El reconocimiento institucional también llegó en vida. Cada 6 de septiembre, en coincidencia con su cumpleaños, se celebra en la ciudad de Buenos Aires el Día de la Bailarina de Tango, un homenaje que refleja la magnitud de su legado. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación destacaron su figura como “una artista fundamental, cuyo talento, carácter y dedicación llevaron el tango desde las milongas a los escenarios internacionales, marcando a generaciones”.

Su fallecimiento deja un vacío enorme en el mundo del tango, pero también reafirma la vigencia de su legado. María Nieves no solo fue testigo de la evolución del género: fue protagonista de su transformación y expansión global. Gracias a ella y a su generación, el tango logró trascender fronteras y convertirse en un lenguaje universal.

Hoy, su figura permanece intacta en la memoria colectiva. En cada pista de baile, en cada espectáculo, en cada abrazo milonguero, su influencia sigue presente. Porque más allá del paso del tiempo, hay artistas que logran convertirse en eternos. Y María Nieves, sin dudas, es una de ellas.

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