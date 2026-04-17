Un tercio de quienes tienen enfermedad inflamatoria intestinal presenta discapacidad moderada a grave

MIÉRCOLES, 15 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La discapacidad moderada a grave afecta a casi un tercio de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), según una revisión publicada en línea el 5 de marzo en Inflammatory Bowel Diseases.

Olga Maria Nardone, Ph.D., de la Universidad de Nápoles Federico II en Italia, y sus colegas realizaron una revisión sistemática de la literatura para evaluar la prevalencia combinada de discapacidad moderada a grave e investigar cómo el tipo de EII, la actividad de la enfermedad, la ubicación geográfica y el cuestionario utilizado influyeron en la prevalencia.

Basándose en 17 artículos (7.897 pacientes en 17 países), los investigadores encontraron que la prevalencia combinada de discapacidad moderada a grave en pacientes con EII era del 29,6 por ciento y era mayor en pacientes con EII activa (56,9 por ciento) frente a aquellos con enfermedad inactiva (27,0 por ciento). La actividad de la enfermedad más que triplicó la probabilidad de discapacidad moderada a grave en tres estudios (razón de probabilidades, 3,13). La discapacidad moderada a grave fue mayor en pacientes con enfermedad de Crohn (36,9 por ciento) frente a aquellos con colitis ulcerosa (30,8 por ciento; razón de probabilidades, 1,26).

"Esta revisión sistemática es la primera, que sepamos, en mostrar que la discapacidad moderada a grave afecta a casi un tercio de los pacientes con EII, con tasas más altas de enfermedad de Crohn y enfermedad activa", escriben los autores. "Es importante destacar que la discapacidad persiste en una proporción sustancial de pacientes incluso durante la remisión, lo que apoya la necesidad de una evaluación sistemática en entornos clínicos."

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