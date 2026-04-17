Salud

Un estudio indica que el estrés, el peso y las hormonas alteran el momento de la pubertad en las niñas

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JUEVES, 16 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Durante décadas, los médicos han observado que las niñas entran en la pubertad a edades cada vez más tempranas, sin una razón clara que lo explique.

Aunque muchos han señalado la dieta o el entorno, un nuevo estudio de la Universidad de Columbia apunta a una triple amenaza compleja: estrés, hormonas y índice de masa corporal (IMC, una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso).

La investigación -- publicada recientemente en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -- revela que cuando estos tres factores convergen, el reloj biológico puede acelerarse más de medio año.

Específicamente, las niñas con niveles altos de hormonas del estrés y un IMC más alto entraron en la pubertad, de media, siete meses antes que las niñas con niveles hormonales bajos.

Aunque los científicos tradicionalmente se centran en el estrógeno como el principal motor del desarrollo femenino, este estudio analizó más de cerca un mapa completo de diversas hormonas en el cuerpo.

Descubrieron que los glucocorticoides (hormonas del estrés), la progesterona y los andrógenos (hormonas a menudo asociadas a los hombres) eran los verdaderos motores del desarrollo temprano de los pechos en las niñas.

"Aunque el estrés y el IMC han sido reconocidos durante mucho tiempo como predictores independientes de la pubertad, pocos estudios han examinado cómo interactúan con las hormonas de una niña", dijo Lauren Houghton, líder del estudio, profesora adjunta de epidemiología en la Columbia Mailman School of Public Health de Nueva York.

"Nuestros hallazgos desafían la investigación convencional que se ha centrado principalmente en el estrógeno y el tamaño corporal, destacando en cambio el papel del estrés y los andrógenos --normalmente considerados hormonas masculinas-- en la configuración del desarrollo de la pubertad", añadió en un comunicado de prensa.

El estudio siguió los siguientes patrones hormonales:

Glucocorticoides, andrógenos y progesterona: Los niveles más altos estaban fuertemente relacionados con una pubertad más temprana y más larga. Estrógenos: Sorprendentemente, ciertos metabolitos de estrógenos se relacionaron con un inicio tardío, en lugar de uno anterior.

Los investigadores analizaron datos del Estudio LEGACY Girls, que siguió a 1.040 niñas de entre 6 y 13 años en Estados Unidos y Canadá.

Se centraron en 327 niñas que proporcionaron muestras de orina antes de que comenzara la pubertad. Las madres también proporcionaron información detallada sobre la historia familiar, el peso al nacer y la raza y etnia de su hijo.

La pubertad temprana o precoz en las niñas se define como el desarrollo mamario o el crecimiento púbico antes de los 7 u 8 años. Pero los investigadores señalaron que el cribado entre 8 y 10 años también puede identificar a las niñas en riesgo de sufrir problemas posteriores de la menstruación y la salud mamaria.

La pubertad temprana no es solo un desafío social; Tiene consecuencias médicas a largo plazo, según los investigadores. Las niñas que atraviesan la pubertad muy temprana enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama algún día.

En el estudio, los resultados se mantuvieron consistentes tanto si una niña tenía antecedentes familiares de cáncer de mama como si no. Esto sugiere que el entorno y el estilo de vida juegan un papel clave en el inicio de la pubertad.

"Las intervenciones para reducir el estrés y los cambios en un estilo de vida saludable pueden ayudar a retrasar la pubertad temprana y mejorar los resultados de salud a largo plazo", dijo Houghton.

Al centrarse en la atención pediátrica y en estrategias de salud pública para reducir el estrés y fomentar un peso saludable, los expertos esperan frenar esta tendencia en desarrollo.

Más información

El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano tiene más información sobre la pubertad y el desarrollo infantil.

FUENTES: Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 13 de abril de 2026; The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 7 de abril de 2026

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