Salud

Por qué caminar sigue siendo inestable tras una lesión parcial de la médula espinal

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JUEVES, 16 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que se han recuperado lo suficiente de una lesión medular como para caminar siguen teniendo problemas para mantenerse de pie, mantener el equilibrio o moverse con fluidez, y los investigadores ahora creen saber por qué.

La forma en que el cuerpo humano compensa una lesión medular parece provocar movimientos bruscos a nivel muscular, según informaron recientemente investigadores en el Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation.

El sistema nervioso tiene dificultades para transmitir las señales de forma fluida por los músculos cuando las personas interactúan con bajos niveles de esfuerzo muscular, según los investigadores.

Y en el otro extremo, el sistema nervioso compensa en niveles más altos de esfuerzo, produciendo señales más fuertes y menos refinadas.

"Tras una lesión medular, el sistema nervioso se vuelve más rígido y menos capaz de cambiar su enfoque a medida que los músculos trabajan más duro", dijo la investigadora principal Ruoli Wang, profesora asociada de biomecánica en el Instituto Real de Tecnología KTH en Estocolmo.

"Un sistema nervioso sano, en cambio, es capaz de adaptar su estrategia según lo exige la fuerza, para ajustar el nivel compartido del impulso neuronal", dijo en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores siguieron el movimiento muscular y la coordinación motora entre 15 personas que se recuperaban de lesiones parciales de la médula espinal y 10 participantes en condiciones de salud.

El equipo utilizó sensores eléctricos cutáneos para rastrear unidades motoras individuales, es decir, las conexiones nervioso-muscular que generan movimiento. Un solo músculo requiere cientos de unidades motoras para moverse, y cada una se apaga y enciende con precisión para crear una fuerza suave.

Se pidió a los participantes que empujaran ligeramente o moderadamente contra un dispositivo de medición de fuerza con las piernas, mientras los investigadores seguían la actividad eléctrica en los músculos de la pantorrilla.

Con un esfuerzo del 20%, menos unidades motoras en los músculos pantorrales de los pacientes espinales trabajaron de forma compartida y coordinada, lo que resultó en movimientos temblorosos e inestables.

"Estaban mucho menos siendo impulsados por la misma señal coordinada del sistema nervioso", dijo Zhihao Duan, investigador principal y estudiante de doctorado en el Instituto Real de Tecnología KTH, en un comunicado de prensa.

Con un esfuerzo del 50%, los pacientes con médula espinal mostraron una sincronización más fuerte en baja frecuencia en los músculos de la pantorrilla, lo que provocó que el cuerpo perdiera flexibilidad y precisión, según los investigadores.

"Esto podría ser una señal de que el sistema nervioso compensa enviando señales más fuertes y menos refinadas", dijo Duan.

Aunque se necesita más estudio en un mayor número de pacientes, estos resultados podrían ayudar a informar cómo una lesión medular remodela el control motor en las personas, según los investigadores.

"Este hallazgo podría abrir la puerta a un nuevo biomarcador de rehabilitación, ayudando a clínicos e investigadores a diseñar nuevas estrategias de neurorrehabilitación para reajustar el control de la médula espinal y restaurar la coordinación de la entrada neuronal", dijo Wang.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre lesiones medulares.

FUENTE: KTH Royal Institute of Technology, comunicado de prensa, 14 de abril de 2026

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