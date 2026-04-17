Este sencillo paso podría mejorar los beneficios de tus entrenamientos

JUEVES, 16 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La gente podría obtener más de sus entrenamientos si sincroniza su ejercicio con su horario de sueño, según un nuevo estudio.

Los "madrugadores" y "noctámbulos" que programaban su ejercicio para cuando estaban más alerta acababan reduciendo su presión arterial, azúcar en sangre y niveles de colesterol LDL o "malo", informaron los investigadores el 14 de abril en la revista Open Heart.

También tenían mejor calidad de sueño, lo que podría haber contribuido a la reducción de estos factores de riesgo cardíaco, según los investigadores.

"Las intervenciones de ejercicio personalizadas y con ajuste temporal pueden convertirse en una estrategia práctica en entornos clínicos y de salud pública, lo que potencialmente conduce a mejores resultados y a una mayor implicación", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Arsalan Tariq , de la Universidad de Lahore en Pakistán.

Para el nuevo estudio, los investigadores evaluaron los cronotipos --la disposición natural a la alerta por la mañana o la noche-- de 150 personas de entre 40 y 60 años. Todos los participantes presentaron al menos un factor de riesgo para la salud cardíaca.

Después, se asignó aleatoriamente a las personas para hacer ejercicio en un horario que coincidía con su cronotipo o no, entre las 8 y las 11 de la mañana o las 6 y las 9 de la noche. Se les pidió que hicieran cinco sesiones de caminata rápida a la semana durante tres meses.

En total, 134 personas -- 70 madrugadoras y 64 noctámbulos -- completaron las 60 sesiones de ejercicio.

Los resultados mostraron que los factores de riesgo de enfermedades cardíacas , la condición aeróbica y la calidad del sueño mejoraron en general.

Sin embargo, adaptar el ejercicio al cronotipo de una persona produjo mejoras mayores en la presión arterial, frecuencia cardíaca, capacidad aeróbica, azúcar en sangre, colesterol y calidad del sueño, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, la presión arterial sistólica cayó casi 11 mm/Hg entre las personas cuyas sesiones de ejercicio coincidían con su cronotipo, en comparación con menos de 6 mm/HG en aquellas con sesiones de ejercicio desajustadas.

Esta reducción fue aún mayor entre quienes comenzaron con hipertensión: casi 14 mm/Hg en el grupo emparejado frente a 7 mm/Hg en el grupo desajustado.

"Este estudio se suma a un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que el momento del ejercicio, cuando se alinea con el reloj biológico interno de una persona, puede mejorar significativamente los resultados de salud", escribieron los investigadores.

El Dr. Christopher Tanayan, cardiólogo deportivo del Northwell Lenox Hill Hospital en Nueva York, dijo que esto coincide con otras investigaciones que muestran que adaptar el ejercicio a tu reloj interno puede mejorar el control del azúcar en sangre.

Estos resultados probablemente reflejan la mayor eficiencia que el cuerpo puede alcanzar cuando el ejercicio coincide con su reloj interno, dijo Tanayan.

"Si tienes un aumento natural de hormonas que apoyan la actividad física ... Por la mañana eso te permite levantar un peso más pesado o hacer ejercicio cinco minutos más (como correr más en la cinta durante cinco minutos más), gracias al apoyo de ese subidón hormonal, entonces eres más eficiente en general", explicó.

"Así que obtienes los mayores beneficios del ejercicio porque puedes hacer más ejercicio en ese momento", dijo Tanayan.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el ritmo circadiano.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 14 de abril de 2026; Open Heart, 14 de abril de 2026; Dr. Christopher Tanayan, cardiólogo deportivo, Northwell Lenox Hill Hospital, Nueva York