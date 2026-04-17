Contaminación del aire y clima relacionados con migrañas

JUEVES, 16 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Si sufres migrañas, puede que controles tu sueño, estrés y dieta, pero nuevas investigaciones sugieren que también deberías estar muy atento al informe de niebla.

La contaminación del aire --desde los gases de escape de los coches hasta el humo industrial-- es un factor importante de la actividad migraña, especialmente cuando se combina con patrones meteorológicos específicos, según resultados publicados el 15 de abril en Neurology.

Para el estudio, los investigadores siguieron a 7.032 personas en el sur de Israel durante una media de 10 años.

También registraron los niveles diarios de contaminantes en el aire como el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas en suspensión (PM2.5), que provienen del tráfico y las centrales eléctricas, así como de las condiciones meteorológicas.

Luego compararon esa información con las visitas a un hospital o al consultorio médico por migraña aguda. La comparación también analizó los siete días previos a la visita y los registros de la farmacia para ver cuántas dosis de medicamentos para la migraña, llamados triptanes, necesitaban las personas.

Los investigadores descubrieron que en los días en que la calidad del aire empeoraba, las visitas hospitalarias por migrañas agudas aumentaban.

Específicamente:

Las personas expuestas a picos repentinos de NO₂ tenían un 41% más de probabilidades de buscar atención de urgencia por una migraña. Altos niveles de radiación solar y rayos UV aumentaron el riesgo de visitas en un 23%. El menor número de visitas médicas se produjo en días con niveles de contaminación inferiores a la media. Las personas con exposición continua a niveles altos de NO2 tenían un 10% más de probabilidades de consumir medicamentos para la migraña que quienes no los tenían. Las personas con exposición continua a niveles altos de PM2.5 tenían un 9% más de probabilidades de consumir estos fármacos.

El líder del estudio , el Dr. Ido Peles , de la Universidad Ben-Gurión del Néguev en Israel, afirmó que los resultados arrojan luz sobre cómo y cuándo ocurren los ataques de migraña.

"Sugieren que, para las personas que tienen susceptibilidad a la migraña desde el principio, los factores ambientales pueden desempeñar dos papeles", afirmó.

"Factores a medio plazo como el calor y la humedad pueden modificar el riesgo de ataques, mientras que factores a corto plazo como picos en los niveles de contaminación pueden desencadenar ataques."

El estudio también señaló una extraña sinergia entre el clima y el smog.

Las altas temperaturas y el aire seco empeoraron los efectos de la contaminación del tráfico. Por el contrario, las condiciones frías y húmedas intensificaron el impacto de las partículas finas de hollín (PM2.5). Esto sugiere que el cambio climático, que incrementa la frecuencia de olas de calor y tormentas de polvo, podría desencadenar un aumento de migrañas en las zonas contaminadas.

"A medida que el cambio climático intensifica la frecuencia de olas de calor, tormentas de polvo y episodios de contaminación, necesitaremos integrar estos factores de riesgo medioambientales en nuestras directrices para personas con migraña", explicó Peles.

Aunque el estudio no demuestra de forma definitiva que la contaminación cause los ataques, mostró una relación constante, según los investigadores.

Señalan que se necesitan más estudios utilizando otras medidas para la actividad migraña tras la contaminación.

Más información

Para comprobar la calidad actual del aire en tu código postal y saber cómo proteger tu salud, visita AirNow.gov.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, abril de 2026; Neurología, 15 de abril de 2026