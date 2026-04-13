Salud

El uso de anteojos de lectura sin consultar al oftalmólogo aumenta el riesgos de enfermedades oculares

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) remarcó que en los chequeos pueden detectarse patologías que no suelen presentar síntomas en las fases iniciales, como glaucoma o tumores

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Primer plano de una persona de 55 años sosteniendo unas gafas mientras su otra mano descansa sobre un libro abierto con letra pequeña bajo la luz de una lámpara.
Los anteojos corrigen la visión, pero solo el control médico protege la salud ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) advirtió sobre los peligros de adquirir anteojos de lectura o realizar controles visuales fuera del ámbito médico.

A través de un comunicado, la entidad resaltó que solo los médicos oftalmólogos están capacitados para diagnosticar y tratar enfermedades oculares, y señaló que el retraso en su detección puede causar daños irreversibles en la salud ocular.

Comprar anteojos de lectura sin consultar a un profesional es riesgoso porque impide detectar enfermedades oculares que pueden no presentar síntomas al principio, como el glaucoma o los tumores, advirtieron. Solo un médico oftalmólogo puede realizar un examen integral que prevenga complicaciones graves y adapte la indicación óptica a las necesidades reales de cada paciente.

Los riesgos de no realizar la consulta oftalmológica

Una persona de 55 años con cabello corto canoso se prueba anteojos de lectura frente a un exhibidor lleno de paquetes de lentes en una farmacia o tienda.
Comprar anteojos de lectura sin un examen oftalmológico impide la detección temprana de enfermedades como glaucoma y tumores oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adquirir anteojos de lectura o realizar controles visuales fuera del ámbito médico impide la detección oportuna de patologías que, en sus etapas iniciales, pueden no presentar síntomas, señalaron.

“El examen oftalmológico completo en el contexto de la receta del anteojo de lectura es una oportunidad para detectar enfermedades que pueden llevar a la ceguera, con muy pocos o ningún síntoma previo”, explicó la oftalmóloga Celeste Mansilla (M.N. 10.5617), miembro del CAO.

Detalló que el glaucoma, la hipertensión ocular, la degeneración macular y los tumores pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes si no se realiza un chequeo profesional.

Uno de los errores más frecuentes, según el CAO, es creer que ver bien equivale a tener ojos sanos. "Salud ocular no es ver 20/20. Muchas patologías pueden avanzar sin síntomas y con buena agudeza visual hasta etapas avanzadas“, advirtió Mansilla.

Qué debe incluir un control oftalmológico completo

Un hombre de mediana edad sentado, mirando al frente, con un foróptero en los ojos, mientras una oftalmóloga ajusta el aparato.
Utilizar anteojos sin supervisión médica puede falsear la percepción de salud visual y retrasar el tratamiento de afecciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control visual adecuado no se limita a la graduación de anteojos. Debe incluir la evaluación de la agudeza visual, el estudio con lámpara de hendidura, la medición de la presión ocular, la evaluación de la alineación ocular y el examen de fondo de ojo.

Estos estudios permiten detectar enfermedades que pueden comprometer la visión de manera irreversible si no se tratan a tiempo.

Diversos especialistas advirtieron que mantener una buena agudeza visual no garantiza la ausencia de enfermedades oculares. Es posible ver con nitidez y, aun así, padecer afecciones que solo pueden detectarse mediante exámenes periódicos y especializados.

Como en la gran mayoría de las enfermedades, la prevención depende del diagnóstico temprano y del profesional adecuado. "Una buena agudeza visual no es sinónimo de salud ocular. La mayoría de los casos de ceguera son evitables si se diagnostican a tiempo“, concluyó Mansilla.

El diagnóstico de enfermedades oculares

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El CAO alerta sobre el error común de creer que una buena visión garantiza salud ocular, ya que muchas enfermedades evolucionan sin síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco principal del comunicado del CAO es claro: el diagnóstico y tratamiento de la salud ocular es exclusivo del médico oftalmólogo.

El doctor Gustavo Bodino (M.N. 61.462), miembro del CAO, expresó: "El examen, diagnóstico y tratamiento es competencia del médico oftalmólogo. La normativa prohíbe que una persona sin título médico realice actos que impliquen diagnóstico o tratamiento“. Además, subrayó una norma central: ”Quien vende no receta y quien receta no vende“.

La institución advirtió que el intrusismo —prácticas realizadas por personas no habilitadas— representa un riesgo considerable para la salud visual de la población.

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