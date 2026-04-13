Salud

Cómo cuidar los huesos después de los 50 y reducir el riesgo de fracturas, según expertos

Adoptar hábitos cotidianos adecuados permite preservar la fortaleza ósea, disminuir la fragilidad y sostener la independencia a medida que avanza la edad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La salud ósea después de los 50 años es fundamental para prevenir osteoporosis y mantener la autonomía en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, la salud ósea adquiere un papel central para preservar la autonomía y reducir el riesgo de complicaciones como la osteoporosis y las fracturas.

Según la Fundación Internacional de Osteoporosis, más del 20% de las mujeres y cerca del 6% de los hombres mayores de 50 años presentan osteoporosis, lo que incrementa la probabilidad de fracturas por caídas o traumatismos leves y afecta la calidad de vida en la adultez.

La disminución de la masa ósea es un proceso natural que se acelera con la edad, volviendo a los huesos más frágiles y propensos a fracturas. Factores como la alimentación deficiente, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el abuso de alcohol agravan esta pérdida ósea, facilitando la aparición de osteoporosis, una enfermedad silenciosa que muchas veces solo se detecta tras una fractura.

Dado que la enfermedad suele permanecer asintomática hasta que ocurre una fractura, la prevención adquiere un valor central para preservar la movilidad y la autonomía en la adultez mayor.

Diversas sociedades médicas, como la Sociedad Española de Reumatología y la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiendan integrar hábitos de vida saludables, fomentar la actividad física regular, controlar el consumo de sustancias nocivas y priorizar la seguridad para reducir caídas. Estas estrategias no solo disminuyen la incidencia de fracturas sino que favorecen el bienestar integral de las personas mayores y sus familias.

Alimentación y nutrientes esenciales para los huesos después de los 50

Una dieta equilibrada es clave para conservar la salud ósea después de los 50 años. El consumo diario suficiente de calcio y proteínas resulta esencial, ya que la deficiencia de calcio se asocia de manera directa con el desarrollo de osteoporosis, según la Fundación Internacional de Osteoporosis.

Entre los alimentos más recomendados para aportar calcio se encuentran los lácteos, los vegetales de hoja verde, los frutos secos y pescados como las sardinas, que además aportan vitamina D y ácidos grasos beneficiosos. El colágeno, presente en carnes magras y pescados, también contribuye a la fortaleza de huesos y músculos.

Primer plano de una mesa con pescado azul, salmón, carne roja, huevos, leche, brócoli, espinacas, repollo, cítricos, frutos secos y salsa.
Una dieta equilibrada rica en calcio, vitamina D y proteínas es clave para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas tras los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Internacional de Osteoporosis indica que, en personas mayores de 50 años, es recomendable consumir al menos 1.200 mg de calcio y 800 UI de vitamina D al día para reducir el riesgo de fracturas.

La vitamina D se obtiene principalmente a través de una exposición solar controlada y de alimentos como huevos y pescados grasos; en adultos mayores, la suplementación debe ser evaluada y supervisada por un médico.

Una dieta variada, que incluya frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, ayuda a cubrir los requerimientos nutricionales y a mantener la densidad ósea, disminuyendo el riesgo de caídas y fracturas.

Tabaco, alcohol y riesgo óseo

El tabaco contiene sustancias que aceleran la pérdida de masa ósea y complican la recuperación después de una fractura. Según la OMS, los fumadores presentan un mayor riesgo de fracturas de cadera y otras complicaciones óseas, incluso antes de la vejez.

El consumo excesivo de alcohol disminuye la densidad y la resistencia ósea, interfiere con la absorción de calcio y otros nutrientes clave, y aumenta la probabilidad de caídas.

Limitar el consumo de tabaco y alcohol es una estrategia esencial para proteger la salud ósea y prevenir fracturas.

Ejercicio y prevención de caídas

El ejercicio regular es determinante para mantener la masa y la fortaleza ósea a partir de los 50 años. Según la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, los entrenamientos de fuerza —como levantar pesas, usar bandas elásticas o hacer ejercicios con el propio peso corporal— estimulan la formación de tejido óseo nuevo y ayudan a conservar el ya existente.

Actividades de impacto moderado como caminar, bailar o practicar tai chi mejoran el equilibrio y la coordinación, reduciendo el riesgo de caídas. La constancia y la adaptación a las capacidades individuales son claves para obtener beneficios duraderos.

Hombre mayor levanta pesas en el gimnasio, destacando la importancia del ejercicio para la salud y el bienestar a lo largo de la vida. Descubre cómo el entrenamiento contribuye a una vitalidad duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física regular y los ejercicios de fuerza ayudan a mantener la densidad ósea y previenen caídas en adultos mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención de caídas implica una combinación de medidas: eliminar obstáculos y superficies resbaladizas en el hogar, instalar barandillas, utilizar calzado antideslizante y realizar controles periódicos de la vista y el oído.

Además, dormir lo suficiente y tomar precauciones al cambiar de posición ayuda a evitar mareos. En tanto, consultar con un médico sobre los efectos secundarios de los medicamentos es fundamental, ya que algunos pueden provocar inestabilidad.

El uso de ayudas para caminar, bajo indicación profesional, refuerza la seguridad en los desplazamientos. El acompañamiento de profesionales de la salud y la participación en programas de ejercicio adaptado favorecen la movilidad y la independencia.

Control médico y factores adicionales

El monitoreo regular de la densidad mineral ósea mediante densitometría permite detectar a tiempo la disminución de masa ósea y establecer estrategias preventivas personalizadas.

El seguimiento médico es clave para evaluar la necesidad de suplementos de calcio, vitamina D u otros tratamientos, y para ajustar el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes o los trastornos tiroideos, que pueden afectar la salud ósea.

Una doctora en bata blanca mira a un paciente masculino mayor sentado frente a ella en un consultorio médico, con un escritorio y una computadora entre ellos.
El seguimiento médico frecuente ayuda a determinar la necesidad de suplementos de calcio y vitamina D para la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un abordaje integral —que combine hábitos saludables, controles médicos y un entorno seguro— es fundamental para prevenir fracturas y preservar la autonomía después de los 50 años.

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