Crimen y Justicia

Caso Agostina Vega, en vivo: qué se sabe del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba y del único detenido

La menor fue encontrada sin vida en un descampado de Ampliación Ferreyra, tras siete días de estar desaparecida. La investigación apunta a Claudio Barrelier, único detenido, quien habría sido la última persona en verla con vida y quedó comprometido por cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas por la Justicia

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Imagen dividida: Agostina Vega tomándose una selfie a la izquierda, y Claudio Gabriel Barrelier, con barba y gafas de sol, sosteniendo un teléfono a la derecha
Agostina Vega, la joven asesinada en Córdoba; y Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso

Las autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana en la ciudad de Córdoba. El descubrimiento se produjo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, donde los investigadores habían concentrado los rastrillajes en los últimos días.

La principal hipótesis judicial apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, único detenido en la causa. Según la investigación, el hombre habría convencido a la menor de acompañarlo a su vivienda con el pretexto de buscar un regalo para su madre, expareja del sospechoso. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio, pero nunca a la joven saliendo del lugar.

Además, registros fílmicos y datos de telefonía ubicaron a Barrelier en la zona donde fue encontrado el cuerpo. La Justicia investiga un posible abuso sexual seguido de homicidio. El caso permanece bajo secreto de sumario.

10:08 hsHoy

“Vamos a prender fuego todo”: la noche de furia que se vivió en Córdoba tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega

Vecinos, familiares y amigos de la adolescente se concentraron frente a su casa para reclamar justicia. Hubo quema de neumáticos, incidentes frente a una dependencia policial y fuertes críticas a las autoridades tras confirmarse el crimen

Decenas de vecinos se movilizaron hasta el Destacamento Policial Juan Pablo II. La policía respondió con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos

Desde Córdoba.— El humo negro se eleva sobre la esquina de Alem y Rancagua, en el barrio General Mosconi, en Córdoba. Sale de una pila de neumáticos, madera y cartón que algunos vecinos prendieron fuego y van alimentando de a poco. A unos metros, se observa la presencia de patrulleros. El despliegue policial es amplio, pero por el momento no hay disturbios.

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09:43 hsHoy

La principal hipótesis de la Justicia sobre el crimen de Agostina Vega y la pista que llevó al hallazgo de los restos

El operativo final fue en un predio de más de 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Cómo llegaron las autoridades a la zona y los indicios que ubicaron al acusado Claudio Barrelier en el lugar

El cartel azul de bienvenida a Ciudad Ampliación Ferreyra
El cartel azul de bienvenida a Ciudad Ampliación Ferreyra

Desde Córdoba - Las pistas recolectadas en los últimos siete días sobre la desaparición de Agostina Vega llevaron a los investigadores a centrar la búsqueda de la adolescente de 14 años en un pequeño asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad de Córdoba. Se trata del barrio Ampliación Ferreyra, ubicado a unos 12 kilómetros del centro y habitado por cerca de unas 500 familias, según registros oficiales. Es una zona de casas más bien precarias y rodeadas por un descampado de más de 200 hectáreas, donde este sábado las autoridades encontraron el cuerpo de la menor.

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09:42 hsHoy

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron muerta tras una semana desaparecida en Córdoba

Las autoridades hallaron los restos este sábado por la tarde en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier es el único detenido

Los restos de la adolescente de 14 años Agostina Vega fueron hallados en un predio de más de 200 hectáreas en Córdoba
Los restos de la adolescente de 14 años Agostina Vega fueron hallados en un predio de más de 200 hectáreas en Córdoba

La aparición de restos humanos en el predio donde buscaban a Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde hace una semana en Córdoba, generó conmoción en la provincia. Según informaron fuentes del caso, el hallazgo se dio en un descampado de más de 200 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades rastrillaban desde hace más de 24 horas. De momento, la única persona detenida por el caso es Claudio Barrelier, el último en verla con vida.

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09:39 hsHoy

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Un vecino que tiene un local en la misma cuadra que el acusado recordó el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el principal sospechoso por la desaparición de la menor en Córdoba. Los detalles

"Salió corriendo de su casa desnuda y pedía ayuda". Así reconstruyó un vecino del acusado el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el detenido por el caso de la menor

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido escenario de un episodio que llamó la atención de los vecinos meses antes de que la adolescente de 14 años desapareciera.

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