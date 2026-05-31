Caso Agostina Vega, en vivo: qué se sabe del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba y del único detenido

Agostina Vega, la joven asesinada en Córdoba; y Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso

Las autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana en la ciudad de Córdoba. El descubrimiento se produjo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, donde los investigadores habían concentrado los rastrillajes en los últimos días.

La principal hipótesis judicial apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, único detenido en la causa. Según la investigación, el hombre habría convencido a la menor de acompañarlo a su vivienda con el pretexto de buscar un regalo para su madre, expareja del sospechoso. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio, pero nunca a la joven saliendo del lugar.

Además, registros fílmicos y datos de telefonía ubicaron a Barrelier en la zona donde fue encontrado el cuerpo. La Justicia investiga un posible abuso sexual seguido de homicidio. El caso permanece bajo secreto de sumario.