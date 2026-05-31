Caso Agostina Vega, en vivo: qué se sabe del crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba y del único detenido

Las autoridades confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana en la ciudad de Córdoba. El descubrimiento se produjo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, donde los investigadores habían concentrado los rastrillajes en los últimos días.
La principal hipótesis judicial apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, único detenido en la causa. Según la investigación, el hombre habría convencido a la menor de acompañarlo a su vivienda con el pretexto de buscar un regalo para su madre, expareja del sospechoso. Cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio, pero nunca a la joven saliendo del lugar.
Además, registros fílmicos y datos de telefonía ubicaron a Barrelier en la zona donde fue encontrado el cuerpo. La Justicia investiga un posible abuso sexual seguido de homicidio. El caso permanece bajo secreto de sumario.
Desde Córdoba.— El humo negro se eleva sobre la esquina de Alem y Rancagua, en el barrio General Mosconi, en Córdoba. Sale de una pila de neumáticos, madera y cartón que algunos vecinos prendieron fuego y van alimentando de a poco. A unos metros, se observa la presencia de patrulleros. El despliegue policial es amplio, pero por el momento no hay disturbios.
Desde Córdoba - Las pistas recolectadas en los últimos siete días sobre la desaparición de Agostina Vega llevaron a los investigadores a centrar la búsqueda de la adolescente de 14 años en un pequeño asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad de Córdoba. Se trata del barrio Ampliación Ferreyra, ubicado a unos 12 kilómetros del centro y habitado por cerca de unas 500 familias, según registros oficiales. Es una zona de casas más bien precarias y rodeadas por un descampado de más de 200 hectáreas, donde este sábado las autoridades encontraron el cuerpo de la menor.
La aparición de restos humanos en el predio donde buscaban a Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde hace una semana en Córdoba, generó conmoción en la provincia. Según informaron fuentes del caso, el hallazgo se dio en un descampado de más de 200 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades rastrillaban desde hace más de 24 horas. De momento, la única persona detenida por el caso es Claudio Barrelier, el último en verla con vida.
La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega en Córdoba, ya había sido escenario de un episodio que llamó la atención de los vecinos meses antes de que la adolescente de 14 años desapareciera.