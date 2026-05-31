La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción

Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)

La actividad manufacturera de China registró en mayo un nivel de 50 puntos en el índice gerente de compras (PMI), marca que separa la expansión de la contracción y representa una pérdida de impulso respecto al mes anterior.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cifra, que coincide con las expectativas de los analistas, implicó una caída de 0,3 puntos frente a abril y ubicó al sector en una situación al borde de la reducción productiva.

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El informe de la ONE precisó que, por tamaño de empresa, las grandes compañías sostuvieron una lectura expansiva con 51,1 puntos, lo que supone una mejora de nueve décimas respecto al mes anterior. En contraste, las empresas medianas y pequeñas presentaron valores de 48,6 y 48,5 puntos respectivamente, ambos por debajo del umbral de crecimiento.

Entre los cinco subíndices que integran el PMI manufacturero, solo el de producción se mantuvo en territorio positivo con 51,2 puntos, aunque con una reducción de tres décimas respecto a abril. El subíndice de nuevos pedidos descendió a 49,9 puntos, reflejando una moderación en la demanda.

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Los inventarios de materias primas, el empleo y los plazos de entrega de proveedores se mantuvieron en zona de contracción, con lecturas de 48,6, 48,6 y 49,2 puntos respectivamente.

Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Archivo)

El estadístico de la oficina estatal, Huo Lihui, señaló que la actividad manufacturera permaneció en mayo “en el punto crítico” y añadió que la situación operativa de las empresas se mantuvo “en general estable”.

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Según el funcionario, la producción continuó en expansión, aunque los nuevos pedidos quedaron por debajo del umbral de 50 puntos. Huo destacó que sectores como el farmacéutico, ferroviario, naval, aeroespacial, y el de equipos informáticos, comunicaciones y electrónicos, registraron índices de producción y nuevos pedidos superiores a los 53 puntos.

La ONE también detalló que los sectores de alta tecnología y de fabricación de equipos alcanzaron un PMI de 52,9 y 52,1 puntos respectivamente, superando ambos el umbral de expansión. El sector de alta tecnología acumula 16 meses consecutivos en terreno positivo, subrayó la institución. Por otro lado, el PMI de los bienes de consumo descendió a 49,7 puntos, mientras que las industrias de alto consumo energético retrocedieron a 47,1 puntos.

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En cuanto a los precios, el índice de precios de compra de materias primas disminuyó 3,2 puntos hasta 60,5, y el índice de precios de salida de fábrica bajó en igual proporción, situándose en 51,9 puntos, aunque ambos permanecieron en niveles relativamente elevados respecto a meses anteriores.

Un trabajador carga cátodos de cobre en un almacén cerca del puerto de aguas profundas de Yangshan, al sur de Shanghái, China (REUTERS/Archivo)

El PMI no manufacturero, que evalúa la actividad de los sectores de servicios y construcción, subió siete décimas hasta 50,1 puntos y volvió a terreno positivo, superando las proyecciones de los analistas, quienes esperaban una contracción.

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Dentro de este indicador, el sector servicios avanzó hasta 50,3 puntos, con resultados destacados en transporte ferroviario, telecomunicaciones, radiodifusión y seguros, mientras que transporte aéreo e inmobiliario continuaron en contracción. La construcción mejoró ocho décimas y alcanzó 48,8 puntos, aunque se mantuvo por debajo de la zona de expansión.

Finalmente, el PMI compuesto, que agrupa la evolución de los sectores manufacturero y no manufacturero, culminó en mayo en 50,5 puntos, cuatro décimas por encima del registro de abril.

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(Con información de EFE)