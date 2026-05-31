Mundo

La actividad industrial de China perdió impulso en mayo y quedó al borde de la contracción

El estadístico de la ONE, Huo Lihui, señaló que la producción manufacturera permaneció en mayo “en el punto crítico” y añadió que la situación operativa de las empresas se mantuvo “en general estable”

Guardar
Google icon
Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)
Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)

La actividad manufacturera de China registró en mayo un nivel de 50 puntos en el índice gerente de compras (PMI), marca que separa la expansión de la contracción y representa una pérdida de impulso respecto al mes anterior.

Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cifra, que coincide con las expectativas de los analistas, implicó una caída de 0,3 puntos frente a abril y ubicó al sector en una situación al borde de la reducción productiva.

PUBLICIDAD

El informe de la ONE precisó que, por tamaño de empresa, las grandes compañías sostuvieron una lectura expansiva con 51,1 puntos, lo que supone una mejora de nueve décimas respecto al mes anterior. En contraste, las empresas medianas y pequeñas presentaron valores de 48,6 y 48,5 puntos respectivamente, ambos por debajo del umbral de crecimiento.

Entre los cinco subíndices que integran el PMI manufacturero, solo el de producción se mantuvo en territorio positivo con 51,2 puntos, aunque con una reducción de tres décimas respecto a abril. El subíndice de nuevos pedidos descendió a 49,9 puntos, reflejando una moderación en la demanda.

PUBLICIDAD

Los inventarios de materias primas, el empleo y los plazos de entrega de proveedores se mantuvieron en zona de contracción, con lecturas de 48,6, 48,6 y 49,2 puntos respectivamente.

Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Archivo)
Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Archivo)

El estadístico de la oficina estatal, Huo Lihui, señaló que la actividad manufacturera permaneció en mayo “en el punto crítico” y añadió que la situación operativa de las empresas se mantuvo “en general estable”.

Según el funcionario, la producción continuó en expansión, aunque los nuevos pedidos quedaron por debajo del umbral de 50 puntos. Huo destacó que sectores como el farmacéutico, ferroviario, naval, aeroespacial, y el de equipos informáticos, comunicaciones y electrónicos, registraron índices de producción y nuevos pedidos superiores a los 53 puntos.

La ONE también detalló que los sectores de alta tecnología y de fabricación de equipos alcanzaron un PMI de 52,9 y 52,1 puntos respectivamente, superando ambos el umbral de expansión. El sector de alta tecnología acumula 16 meses consecutivos en terreno positivo, subrayó la institución. Por otro lado, el PMI de los bienes de consumo descendió a 49,7 puntos, mientras que las industrias de alto consumo energético retrocedieron a 47,1 puntos.

En cuanto a los precios, el índice de precios de compra de materias primas disminuyó 3,2 puntos hasta 60,5, y el índice de precios de salida de fábrica bajó en igual proporción, situándose en 51,9 puntos, aunque ambos permanecieron en niveles relativamente elevados respecto a meses anteriores.

Un trabajador carga cátodos de cobre en un almacén cerca del puerto de aguas profundas de Yangshan, al sur de Shanghái, China (REUTERS/Archivo)
Un trabajador carga cátodos de cobre en un almacén cerca del puerto de aguas profundas de Yangshan, al sur de Shanghái, China (REUTERS/Archivo)

El PMI no manufacturero, que evalúa la actividad de los sectores de servicios y construcción, subió siete décimas hasta 50,1 puntos y volvió a terreno positivo, superando las proyecciones de los analistas, quienes esperaban una contracción.

Dentro de este indicador, el sector servicios avanzó hasta 50,3 puntos, con resultados destacados en transporte ferroviario, telecomunicaciones, radiodifusión y seguros, mientras que transporte aéreo e inmobiliario continuaron en contracción. La construcción mejoró ocho décimas y alcanzó 48,8 puntos, aunque se mantuvo por debajo de la zona de expansión.

Finalmente, el PMI compuesto, que agrupa la evolución de los sectores manufacturero y no manufacturero, culminó en mayo en 50,5 puntos, cuatro décimas por encima del registro de abril.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaindustriaBeijingÚltimas Noticias AméricaONEOficina Nacional de Estadística

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

La reciente detención de una investigadora y la declaración de organizaciones científicas como indeseables reflejan una tendencia de control estatal que limita la autonomía intelectual y la colaboración internacional en Rusia

Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

“Operación Potenciación”: Japón y Estados Unidos buscan acelerar la coproducción de misiles ante la tensiones con China por Taiwán

Las autoridades de ambos países definieron medidas concretas para agilizar el desarrollo de sistemas bélicos, en un contexto marcado por fricciones diplomáticas asiáticas y la preocupación por la seguridad regional por las amenazas chinas

“Operación Potenciación”: Japón y Estados Unidos buscan acelerar la coproducción de misiles ante la tensiones con China por Taiwán

La OMS urgió a las organizaciones humanitarias y sanitarias a mejorar su coordinación con la RDC para frenar el ébola

El último reporte del organismo mundial advirtió que el brote “sigue evolucionando rápidamente”, con expansión geográfica y transmisión transfronteriza desde República Democrática del Congo hacia Uganda

La OMS urgió a las organizaciones humanitarias y sanitarias a mejorar su coordinación con la RDC para frenar el ébola

El Ejército israelí anunció que su operación terrestre en Líbano se expande a nuevas zonas controladas por Hezbollah

El grupo terrorista continúa con sus ataques diarios contra posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, quienes buscan expulsarlos del territorio libanés. El informe castrense señaló que la operación busca “desmantelar la infraestructura” de los chiítas

El Ejército israelí anunció que su operación terrestre en Líbano se expande a nuevas zonas controladas por Hezbollah

Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de lograr un acuerdo de paz con Irán

El presidente estadounidense confirmó que Washington alcanzó que los negociadores del régimen aceptaran no desarrollar o comprar un arma nuclear. “Estamos consiguiendo lo que queremos poco a poco. Son negociadores muy duros”, detalló sobre las conversaciones con Teherán

Donald Trump aseguró que Estados Unidos está “muy cerca” de lograr un acuerdo de paz con Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos

Así han retirado los bomberos una antena de 20 metros que se cayó sobre un edificio en Madrid sin dejar heridos

Las interfaces cerebro-máquina, una nueva esperanza en la lucha contra la demencia: “Creemos que pueden retrasar su aparición”

Fratricidio en Tucumán: discutió con su hermano menor y lo asesinó de múltiples puñaladas

Cuerpos calcinados en Jujuy: irán a juicio los tres acusados por el doble crimen de la pareja hallada dentro del auto incendiado

Confirmaron el homicidio por asfixia como causa de muerte de la adolescente encontrada en Misiones

INFOBAE AMÉRICA

Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

Campañas mediáticas, acusaciones de traición y arrestos: el Kremlin intensifica la persecución sobre la comunidad académica rusa

La expedición que midió la Tierra desde Ecuador cumplió 290 años: cómo fue la misión que redefinió la forma del planeta

Habló la anestesista condenada por la muerte de una pediatra en Uruguay: “Creo que no fui yo”

Detuvieron a más de 1.200 personas en Chile en el marco de un mega operativo en 16 regiones del país:

“Operación Potenciación”: Japón y Estados Unidos buscan acelerar la coproducción de misiles ante la tensiones con China por Taiwán

ENTRETENIMIENTO

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Cómo un niño criado en la Gran Depresión construyó un legado único en Hollywood: la historia de Clint Eastwood

Marc Anthony faltó a la graduación de Emme, su hija con J.Lo: Samuel Affleck sorprendió entre los invitados

Las disputas legales entre celebridades que marcaron la industria del espectáculo

El comediante Kevin Nealon relata riesgos y excesos de sus giras junto a Adam Sandler

La millonaria fortuna de Sydney Sweeney: el imperio que construyó la estrella de ‘Euphoria’ antes de los 30 años