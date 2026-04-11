Tu barrio podría contribuir a un envejecimiento prematuro

VIERNES, 10 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio indica que tu barrio podría estar haciendo que envejezcas antes de tiempo.

Factores como los espacios verdes, el aire limpio, las buenas escuelas, los empleos bien remunerados y la vivienda asequible contribuyen a un envejecimiento biológico más lento, según informan los investigadores en el número de junio de la revista Social Science & Medicine.

Las personas tienden a experimentar un envejecimiento acelerado si viven en barrios desfavorecidos sin estos beneficios, encontraron los investigadores.

"Los factores de estrés relacionados con los ingresos, el empleo y la vivienda no son condiciones ocasionales, sino persistentes que moldean la vida diaria", dijo el investigador senior Adolfo Cuevas, profesor asociado de ciencias sociales y del comportamiento en la Escuela de Salud Pública Global de NYU.

"Nuestros hallazgos sugieren que el estrés crónico causado por la privación económica y la movilidad limitada puede ser el principal motor del envejecimiento celular", afirmó en un comunicado de prensa.

El envejecimiento biológico refleja el desgaste que se produce en la vida de una persona. Las personas pueden tener una edad biológica mayor o más joven que su edad real del calendario, según han demostrado las investigaciones.

El envejecimiento biológico acelerado puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardíacos, cáncer, enfermedades renales y demencia.

Para este nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1.200 adultos estadounidenses que participaron en un proyecto de investigación sobre el envejecimiento. Como parte del proyecto, los participantes proporcionaron muestras de sangre.

Los investigadores analizaron esas muestras en busca de marcadores de envejecimiento celular y luego compararon esos marcadores con la calidad de los barrios de los participantes. Los barrios fueron evaluados con 44 medidas específicas de ubicación relacionadas con educación, salud, medio ambiente, oportunidades sociales y recursos económicos.

Los resultados mostraron que las personas que viven en barrios más pobres tenían medidas significativamente elevadas de envejecimiento biológico en comparación con quienes viven en barrios privilegiados.

El envejecimiento biológico estuvo más marcadamente asociado con factores sociales y económicos, según los investigadores.

Esto podría significar que el envejecimiento acelerado podría estar impulsado por las menores oportunidades sociales y económicas de un barrio, en lugar de por la falta de educación, la mala salud u otros factores medioambientales, dijo el equipo.

"Nuestra salud está moldeada no solo por los comportamientos individuales, sino también por los entornos en los que vivimos", dijo la investigadora principal Mariana Rodrigues, doctoranda en la Escuela de Salud Pública Global de la Universidad de Nueva York, en un comunicado de prensa. "Este estudio sugiere que las condiciones estructurales pueden incrustarse biológicamente e influir en los procesos de envejecimiento con el tiempo."

Afirmó que los estudios futuros deberían centrarse en factores comunitarios que podrían amortiguar los riesgos para la salud. Sin embargo, muchos de estos factores "no son cosas que podamos arreglar como individuos, sino más bien lo que deberíamos abordar como sociedad", dijo Rodrigues.

"Mejorar las condiciones de los barrios, especialmente los recursos sociales y económicos, puede ser importante para promover un envejecimiento saludable y reducir las disparidades en salud, pero si realmente queremos abordar las disparidades en salud y mejorar la salud para todos, es importante considerar qué debe cambiarse a nivel estructural", afirmó.

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FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Nueva York, 8 de abril de 2026