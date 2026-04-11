Salud

Extracción de grasa bucal: riesgos de envejecimiento prematuro y asimetría, según expertos

La intervención estética, cada vez más demandada, puede dejar secuelas permanentes si no se realiza de forma precisa y bajo estrictos criterios médicos

Guardar
Primer plano del perfil inferior de un rostro con piel luminosa y pecas. Se aprecian el mentón, la mandíbula definida y parte del cuello sobre fondo blanco.
La extracción de grasa bucal es una tendencia creciente en cirugía estética facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extracción de grasa bucal se convirtió en una de las prácticas más comentadas dentro de la cirugía estética facial. El procedimiento, que apunta a afinar el rostro, consiste en retirar la grasa ubicada en la parte profunda de las mejillas para marcar el contorno debajo del pómulo y lograr una apariencia más definida.

Sin embargo, no todo es resultado inmediato y armonía. Especialistas alertan que, si no se realiza con una evaluación adecuada, la intervención puede generar cambios irreversibles, afectando la apariencia juvenil y alterando el equilibrio natural del rostro con el paso del tiempo.

La extracción de grasa bucal es una cirugía que busca reducir el volumen de la mejilla inferior para lograr un contorno facial más definido. El proceso se realiza desde el interior de la boca o como parte de intervenciones faciales complejas y ofrece resultados permanentes, ya que la grasa retirada no se regenera.

Los especialistas subrayan que, entre los riesgos principales, destaca la posibilidad de una pérdida excesiva de volumen con el tiempo y la aparición de signos de envejecimiento prematuro.

Creciente popularidad de la extracción de grasa bucal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El procedimiento busca definir el contorno del rostro eliminando tejido graso de la mejilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Hello! Magazine, la popularidad de los procedimientos de cirugía estética ha favorecido que la extracción de grasa bucal se convierta en una tendencia reciente. El doctor Ramtin Kassir, cirujano plástico certificado en Estados Unidos, ha afirmado que este procedimiento es “uno de los más sobreutilizados” en los últimos años dentro del ámbito estético.

Kassir señala que la demanda constante responde a la búsqueda de rostros más estilizados y definidos. Sin embargo, destaca que la intervención no es adecuada para todos los pacientes, ya que los resultados favorables dependen de la anatomía individual y de una cuidadosa selección previa.

Riesgos y consideraciones clínicas según especialistas

El procedimiento requiere precisión para evitar dañar estructuras como el nervio facial o el conducto de Stensen. Según explicó Kassir al medio citado, la grasa bucal es un reservorio juvenil que, tras ser eliminada, no puede regenerarse. Este hecho implica que, a largo plazo, quienes se someten a la intervención pueden presentar signos de envejecimiento prematuro, especialmente si la reducción es excesiva o si el paciente tiene una complexión facial delgada.

Un cirujano plástico, vistiendo uniforme azul y mascarilla, examina la nariz de una paciente joven con un otoscopio en un consultorio moderno.
Especialistas advierten sobre los riesgos de envejecimiento prematuro tras la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista añade que la cirugía solo resulta apropiada en casos específicos, como individuos con mejillas voluminosas. Desaconseja el procedimiento en personas jóvenes o con rostros naturalmente delgados, ya que la “pérdida de volumen facial” podría derivar en una apariencia menos saludable con el paso de los años.

Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, uno de los riesgos menos mencionados de la extracción de grasa bucal es la posibilidad de desarrollar asimetría facial si la cantidad de tejido extraído no es igual en ambos lados.

La American Society of Plastic Surgeons advierte que la intervención, al realizarse cerca del nervio facial, puede acarrear debilidad muscular o parálisis temporal si se produce una lesión accidental durante la cirugía.

Además, estudios publicados en el Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery subrayan que, a largo plazo, la eliminación de la almohadilla grasa puede acentuar arrugas y dar un aspecto hundido al rostro, sobre todo en pacientes con piel fina o que posteriormente bajan de peso. La elección de un cirujano certificado y el seguimiento de las recomendaciones postoperatorias disminuyen estos riesgos, pero no los eliminan por completo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La selección adecuada del paciente es clave para evitar complicaciones en la extracción de grasa bucal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones profesionales y selección de pacientes

Para los profesionales consultados en Hello! Magazine, es fundamental actuar con moderación, experiencia y rigor en la selección de los candidatos. El objetivo no es “ahuecar” el rostro, sino lograr un “equilibrio en el contorno facial”, manteniendo volumen suficiente para conservar un aspecto armónico.

Cada caso requiere una valoración individualizada. La experiencia del cirujano resulta vital para asegurar resultados satisfactorios y seguros. Además, los excesos suelen obedecer más a la presión de tendencias que a criterios médicos estrictos.

Aceptar la extracción de grasa bucal supone comprender que la grasa eliminada no se recupera. Con el envejecimiento y la disminución natural del tejido graso, el rostro puede desarrollar una aspecto envejecido antes de lo previsto.

Temas Relacionados

Envejecimiento PrematuroTendencias BellezaOperaciónMejillaCirugía Estética FacialNewsroom BUE

Últimas Noticias

5 señales de problemas pancreáticos que pueden alertar a tiempo sobre enfermedades graves

Especialistas destacan la necesidad de prestar atención a manifestaciones sutiles para detectar a tiempo afecciones complejas

5 señales de problemas pancreáticos que pueden alertar a tiempo sobre enfermedades graves

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Nuevas estrategias médicas proponen detectarla de forma temprana, incorporar el apoyo familiar y dar prioridad a la calidad de vida de los pacientes

Día Mundial del Parkinson: una enfermedad que empieza mucho antes que el temblor

Trastorno obsesivo compulsivo en niños: 7 señales para reconocerlo y tratarlo a tiempo

Las rutinas ordenan el día a día de los más chicos, pero cuando se vuelven obsesivas e interfieren en las dinámicas de la familia es momento de prestar atención. Por qué un nene puede desarrollar TOC y qué pasa si no se trata en la infancia

Trastorno obsesivo compulsivo en niños: 7 señales para reconocerlo y tratarlo a tiempo

Tu dieta influye en tu salud cerebral

Healthday Spanish

Tu dieta influye en tu salud cerebral

Tu barrio podría contribuir a un envejecimiento prematuro

Healthday Spanish

Tu barrio podría contribuir a un envejecimiento prematuro
DEPORTES
Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

“Acá matamos por dos cosas”: el crudo relato de una figura del fútbol italiano de su paso por la cárcel

Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura con el foco en Independiente Rivadavia-Argentinos: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi recibirá al New York Red Bulls en busca de volver al triunfo en la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido frenó el acuerdo para entregar las islas Chagos a Mauricio tras la oposición de Trump

Reino Unido frenó el acuerdo para entregar las islas Chagos a Mauricio tras la oposición de Trump

Donald Trump dijo que EEUU está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz

María Corina Machado: “No hay represión que pueda detener las demandas de los venezolanos”

Condenaron a 10 años de cárcel al ex ministro de Medioambiente de Bolivia acusado de recibir sobornos

Rusia y Ucrania se preparan para iniciar una tregua por la Pascua ortodoxa